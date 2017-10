Erneut fliegen Steine auf Menschen Zwei Jugendliche haben vom Zittauer Bahnviadukt aus Kinder beschossen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Blick auf den Tatort: Der Neiße-Viadukt. © Jens Neumann

Zwei weibliche Jugendliche haben am Sonnabendnachmittag vom Zittauer Bahnviadukt aus acht darunter befindliche Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren beworfen. „Sie konnten sich gerade rechtzeitig mit ihren Fahrradhelmen unter der Brücke in Sicherheit bringen“, berichtet Alfred Klaner von der Bundespolizei. Die hinzugeeilten Beamten des Zittauer Reviers verfolgten die beiden Täterinnen. Diese konnten jedoch über die Grenze nach Polen entkommen. Laut Beschreibungen der Kinder handelt es sich bei einer der zwei Mädchen um eine 17-jährige Jugendliche aus Bogatynia. Zum Glück habe sich niemand verletzt, so Klaner. Die Kinder seien mit dem Schrecken davon gekommen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zur Identifizierung der Täterinnen werden unter 0358676020 entgegen genommen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Auch im Neißetal flogen schon mehrfach Steine von polnischem Gebiet aus. So bewarfen im Mai 2012 Jugendliche von der Eisenbahnbrücke aus Wanderer, Radfahrer und Schlauchboote auf der Neiße mit Schottersteinen aus dem Gleisbett. Im März 2013 wurde ein Reisender am Bahnhof Ostritz von Jugendlichen mit Steinen attackiert.

Auch die Trilex-Züge sind immer wieder von solchen Attacken betroffen. So ging im März eine Frontscheibe zu Bruch, als ein vermutlich angetrunkener Mann in Porajow einen Triebwagen mit Flaschen und Steinen bewarf. Der Zugführer konnte damals Fotos vom Verursacher machen, bevor dieser das Weite suchte. Die Staatsanwaltschaft prüfte damals die Weiterführung der Ermittlung durch die polnische Polizei. Im Juli folgte erneut ein Steinewurf in Porajow gegen einen Trilex-Triebwagen, kurz vor dem Neiße-Viadukt, der nach Deutschland führt. Doch überrascht davon, konnte der tschechische Fahrzeugführer keine Angaben über den oder die Täter machen. Fahrgäste oder Personal blieben unverletzt. (szo/tc)

