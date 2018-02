Ermittlungen wegen Werbung für Abtreibung In drei neuen Fällen wird gegen Ärzte ermittelt, die öffentlich Schwangerschaftsabbrüche angeboten hatten. Das ist verboten. Der Eingriff selbst ist es aber nicht.

Das undatierte Foto zeigt einen sieben Wochen alten Fötus in einer Fruchtblase. © Peter Endig/dpa

Dresden. Sachsens Staatsanwaltschaften ermitteln derzeit in drei Fällen gegen Ärzte, weil sie Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemacht haben sollen – das ist nach Paragraf 219a des Strafgesetzbuches verboten. Insgesamt wurden bisher in Sachsen 26 solche Ermittlungsverfahren geführt. Das geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Klaus Bartl hervor.

„Es ist absurd: Ärzte dürfen zwar unter den in Paragraf 218 geregelten Bedingungen Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, jedoch die dazu nötigen Leistungen nicht öffentlich anbieten“, sagte Bartl am Donnerstag im Landtag. Eine Ärztin soll auf ihrer Internetseite angegeben haben, den „medikamentösen Schwangerschaftsabbruch“ durchzuführen. Ermittelt wird auch gegen eine Ärztin, die sich gemeinsam mit 37 anderen Gynäkologen in einer Zeitung dazu bekannte, Abtreibungen durchzuführen.

Die Linkspartei fordert die Abschaffung des 1933 von den Nationalsozialisten ins Strafgesetzbuch eingeführten Paragrafen. Die sächsische Regierung soll im Bundesrat einem entsprechenden Gesetzesantrag der Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg und Thüringen zustimmen. Auch SPD und Grüne befürworten eine Streichung.

CDU und AfD lehnen das ab. „Es darf kein Geschäftsmodell mit der Tötung ungeborenen Lebens geben“, sagte Daniela Kuge, frauenpolitische Sprecherin der CDU. Auch Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) lehnt eine Abschaffung des Paragrafen ab. „Das würde dem Wert des menschlichen Lebens nicht gerecht.“ (SZ/sca)

zur Startseite