Erich der Beständige Ein Buch über den ehemaligen Landtagspräsidenten Erich Iltgen will nicht nur Biografie sein, sondern auch Geschichtslektüre.

Erich Iltgen mit Autor Stefan Rössel am Ort jahrelangen Geschehens im Leben und Arbeiten des ehemaligen Landtagspräsidenten. Foto: R. Meinig

Nur wenige Bücher widmen sich den sächsischen Aufbaujahren nach der politischen Wende Anfang der 1990er Jahre. Einer, der damals entscheidend mitwirkte, war Erich Iltgen. Über den CDU-Politiker, der 19 Jahre Präsident des Sächsischen Landtags war, ist ein Buch erschienen. Der Dresdner Autor und ehemalige SZ-Redakteur Stefan Rössel verfasste nach Gesprächen mit Iltgen nicht nur dessen Biografie, sondern wirft auch einen Blick auf jene Zeit, als Sachsen wieder zur parlamentarischen Demokratie wurde.

Iltgen selbst sieht seine Aufgabe damals nicht nur im politischen System. „Ich hatte vor allem damit zu tun, den Landtag arbeitsfähig zu machen“, erzählt er an diesem Donnerstag bei der Vorstellung des Buches. Im heutigen Landtagsgebäude am Bernhard-von-Lindenau-Platz habe es 1990 insgesamt 16 Mieter gegeben, darunter auch das Arbeitsamt mit 300 Mitarbeitern. Allein für diese Behörde einen neuen Standort zu finden, sei ein schwieriges Unterfangen gewesen. Dass Iltgen 2002 zur Jahrhundertflut noch weit schwierigere Aufgaben zu lösen hat, ahnte er damals noch nicht. Im Landtagsgebäude waren gerade die letzten Sanierungsarbeiten abgeschlossen – dann kam das Wasser.

Wirklich aus der Ruhe bringen konnte das den 1940 in Köln geborenen Katholiken wohl nicht. In den Kriegswirren verloren er und sein zwei Jahre älterer Bruder sowohl Vater als auch Mutter. Seine Kindheit als Vollwaise sei eine prägende Zeit gewesen. Über vier Wahlperioden war Iltgen Präsident des Sächsischen Landtags. Sein Parteifreund Fritz Hähle drückt es so aus: „Sollte der Fürstenzug je erweitert werden, dann auch um Erich, den Beständigen.“ (SZ/noa)

„Mit sicherer Hand. Erich Iltgen – Ein Leben für die sächsische Demokratie“. Erarbeitet von Stefan Rössel. Dresden, 2017, 200 Seiten, 19,80 Euro. ISBN: 978-3-939025-83-2

