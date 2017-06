Erfolg mit Coswiger Kreuzelkreuzung Wo Dresdner, Haupt- und Bahnhofstraße aufeinander treffen, gab es häufig schwere Unfälle. Eine geänderte Markierung brachte viel.

Übersichtlicher und dadurch sicherer: Große weiße Kreuze auf der Fahrbahn führen die Verkehrsteilnehmer seit gut anderthalb Jahren klarer über die leicht versetzt angeordnete Kreuzung in Coswig. © Arvid Müller

Mit Kreativität lässt sich selbst im Straßenverkehr einiges zum Besseren wenden. Bestes Beispiel dafür ist der Coswiger Knotenpunkt, an dem Dresdner Straße, Hauptstraße und Bahnhofstraße aufeinander treffen. Rund 24 500 Fahrzeuge begegnen sich hier täglich. Damit handelt es sich um die meistbefahrene Kreuzung der Stadt. Doch an diesem Superlativ hing lange Jahre auch ein Spitzenwert, der wenig erfreulich war. Denn die leicht versetzt angelegte Kreuzung behauptete sich zuverlässig an der Topposition der Unfallstatistik.

Einen Wendepunkt brachte der Oktober 2015. Da nämlich ließ Ordnungsamtschef Olaf Lier eine Anregung der Coswiger Unfallkommission in die Tat umsetzen. Ausgiebig hatten die Fachleute von Polizei, Stadtverwaltung und Verkehrsbehörde die Zusammenstöße auf der Kreuzung analysiert und eine leicht veränderte Fahrbahnmarkierung für eine klarere Verkehrsführung empfohlen. Eine, die recht ungewöhnlich daherkam: in Form von Kreuzen. Dafür wurde der Asphalt mit weißen Heißplastik-Strichen in Dimensionen von zwölf Zentimeter Breite und einem Meter Länge versehen, die sich kreuzen. So entstand eine Kreuzelkreuzung.

Diese war keine neue Erfindung made in Coswig. Irgendwo hatten die Experten die Variante gesehen und auf ihr Sorgenkind im eigenen Stadtgebiet übertragen.

Gut anderthalb Jahre später ist genügend Zeit verstrichen, um eine erste Bilanz zu ziehen. Nimmt man die Unfallzahlen zur Hand, ergibt sich folgendes Bild: Vor der Markierungsänderung am 12. Oktober 2015 kam es vom 1. Januar bis zum 12. Oktober 2015 zu insgesamt fünf Kollisionen. Zwei davon ereigneten sich durch Vorfahrtsverstöße beim Einbiegen oder Kreuzen. Ebenfalls zwei Unglücke geschahen beim Abbiegen. Und ein Unfall entstand durch Auffahren im Längsverkehr. Beteiligt waren Autos, Fahrräder und Krafträder. Vier Personen erlitten Verletzungen.

In einem vergleichbaren Zeitraum nach der geänderten Markierung nahm die Polizei vier Verkehrsunfälle auf. Konkret wurden die Beamten vom 13. Oktober 2015 bis zum 31. Juli 2016 zu vier Abbiegeunfällen gerufen. Beteiligt waren Autos, Fahrräder und Lastkraftwagen. Eine Person kam zu Schaden. „Obwohl der Rückgang der reinen Unfallzahlen um einen Unfall geringfügig erscheint, sehen wir die Entwicklung positiv“, beurteilt Ordnungsamtschef Olaf Lier. Bei den fünf Unfällen vor der geänderten Markierung seien vier Personen verletzt worden, danach habe es nur einen Unfall mit Verletzten gegeben. „Die Schwere der Schäden ist außerdem erfreulicherweise rückläufig“, sagt er.

Doch auch unabhängig von den Zahlen beobachtet er eine Verbesserung: „Früher standen die Verkehrsteilnehmer so, wie sie wollten. Jetzt stehen sie ordentlich“, resümiert er. „Durch die neue Markierung ist nun leicht zu erkennen, wie die Verkehrsführung gemeint ist, und das nimmt beim Fahrer den Stress raus.“

In jedem Fall soll das Erfolgsmodell der Kreuzmarkierung auch anderswo im Stadtgebiet Anwendung finden, wenn es sinnvoll erscheint. Etwa auf der Kreuzung Moritzburger Straße – Salzstraße. Sie gilt ebenfalls als ein Unfallschwerpunkt in Coswig. „Hier ist es immer wieder vor allen Dingen das Abbiegen, aber auch das Auffahren, was uns noch beschäftigt“, erklärt der Leiter des Ordnungsamts.

zur Startseite