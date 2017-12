„Er passte dort nicht hin. Das spricht für ihn.“ Im Netz wird über den Rauswurf von Kultusminister Frank Haubitz diskutiert.

Bedauern und reichlich Wut: Der Rauswurf des Dresdner Schulleiters Frank Haubitz aus dem Kultusministerium ist von den meisten Kommentatoren auf der SZ-Facebookseite nicht gut aufgenommen worden. „Ich hatte so gehofft, dass einer, der jahrelang selbst an Schulen gearbeitet hat, etwas bewirken kann“, schreibt Janette Meutzner. „Ich bedauere es sehr, dass Frank Haubitz so kurz als Kultusminister im Amt war.“ Fassungslos sei sie, schreibt Nadine Wieland. Haubitz sei die beste Besetzung seit Jahren gewesen, augenscheinlich aber unbequem. „Sehr schade um unseren besten Direktor“, findet Dario Gündchen. „Endlich mal jemand, der Arbeit nicht scheute.“ Mit persönlichen Worten richtet sich Hans Pilz auf SZ-Online an Haubitz: „Kommen Sie schnell zurück an Ihre Schule, hier fehlen Sie. Und lassen Sie sich nicht verbiegen. Ihr Fehler ist es nicht.“

In vielen Beiträgen wird dem neuen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) Postenschacherei und Vetternwirtschaft vorgeworfen, da er den parteilosen Haubitz durch den Fraktionsgeschäftsführer seiner Partei, Christian Piwarz, ersetzt hat. „Es wird zum Sinnbild dieses Landes, dass anscheinend nur Juristen dieses Staatsgefüge führen sollen“, meint Thomas Laube. Gerade jetzt würden Pragmatiker und Menschen mit Fachwissen gebraucht. „Diese Partei hat nichts verstanden.“ Ähnlich sieht es Sylvio Dittrich: „Das passiert, wenn ein echter und guter Praktiker in ein Laienspielorchester namens Politik stößt. Es war zu schön, um wahr zu sein, also geht es weiter mit dem Trauerspiel.“

Aber nicht alle sehen Frank Haubitz als Opfer des neuen Ministerpräsidenten. Einige finden, er hätte den Bogen überspannt, indem er sich mit seinen Verbeamtungsplänen für Lehrer zuerst an die Öffentlichkeit wandte. Exemplarisch dafür steht dieser Kommentar auf SZ-Online: „Selbst wenn Herr Haubitz gute Ideen hatte, so hat er sich einfach nur schlecht angestellt und die, die ihm den Posten ermöglicht haben, massiv vor den Kopf gestoßen. Da ist der gute Herr Haubitz einfach viel zu blauäugig rangegangen und hat jetzt die Quittung bekommen.“

Mit einem Unternehmensmanager vergleicht Kay Kühne den Rausschmiss. „Man stelle sich vor, man ist erst acht Wochen Geschäftsführer, und man verspricht gegenüber seiner gesamten Belegschaft satte Lohnerhöhungen. Das Ganze macht man nicht etwa intern, sondern über die Zeitung und ohne mit dem Gesellschafter vorher zu sprechen. Wer hätte bei diesem Szenario die Kündigung des Geschäftsführers nicht verstanden?“ Mit so einem kostspieligen Alleingang wie der Lehrer-Verbeamtung hätte Haubitz nie wieder ein Vertrauensverhältnis zu den Fraktionen aufbauen können.

Ganz nüchtern sieht Thomas Pallmer die erste Personalentscheidung Kretschmers. „Ein neuer Kapitän besetzt seine Mannschaft logischerweise neu mit seinen Getreuen“, schreibt er. „Eine Wespe wie Haubitz, die keiner Parteidisziplin unterliegt, setzt sich niemand freiwillig an den Pelz.“ Das könne man werten, wie man wolle. Beate Merlin fasst die Haubitz-Debatte so zusammen: „Er passte dort nicht hin. Das spricht allerdings für ihn.“

