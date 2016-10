Entwarnung nach Droh-Mails an Schulen Mehrere Schulen in Leipzig sind von Unbekannten bedroht worden. Nach einigen Stunden gab die Polizei am Mittag Entwarnung, blieb aber noch vor Ort.

Polizisten sichern das Reclam-Gymnasium in Leipzig ab. © dpa

In Leipzig sind elf Schulen per E-Mail bedroht worden. Die Polizei sicherte die Einrichtungen am Montag mit einem massiven Aufgebot. Nach Absprache mit der Sächsischen Bildungsagentur wurde der Unterricht aber nach mehreren Stunden wieder aufgenommen, wie ein Polizeisprecher am Mittag sagte. Zum genauen Inhalt der Drohung machte er keine Angaben. Er teilte lediglich mit, dass ein in der Mail genannter Zeitpunkt, an dem etwas passieren sollte, weit überschritten war.

Nach Eingang der gleichlautenden Drohschreiben waren die Schulen abgeriegelt worden. Schüler und Lehrer durften die Gebäude nicht verlassen. Am Mittag hatte sich die Situation dann entspannt. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für eine akute Gefährdungslage“, sagte der Polizeisprecher. Dennoch blieben Beamte weiter vor Ort im Einsatz und durchsuchten die Schulen.

Zu den betroffenen Schulen gehörten die Neue Nikolaischule im Stadtteil Stötteritz, das Immanuel-Kant-Gymnasium in der Südvorstadt und die Anton-Philipp-Reclam-Schule. Wie viele Schüler und Lehrer betroffen waren, war zunächst nicht bekannt. In Sachsen war am Montag erster Unterrichtstag nach den Herbstferien.

Auch im benachbarten Sachsen-Anhalt waren zwei Gymnasien in Magdeburg per E-Mail bedroht worden. Nach Angaben des Polizeisprechers sollen auch Schulen in Niedersachsen und Bayern bedroht worden sein. (dpa)

