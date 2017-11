Entführer räumt Verbrechen ein Eine zwölfjährige Schülerin wurde entführt und missbraucht. Der Täter ist polizeibekannt und handelte mit Plan.

Polizisten fahnden im Juni in Markkleeberg nach dem Entführer. © Archivfoto: dpa

Frank L. möchte lieber nicht erkannt werden. Als der Mann, der mutmaßlich ein zwölfjähriges Mädchen am helllichten Tag entführte und missbrauchte, am Dienstagmorgen ins Leipziger Landgericht geführt wird, versteckt er seinen Kopf unter einer Kapuze und hinter einem Aktenordner. Kein Haar ist von ihm zu erkennen, während reihenweise Kameras auf ihn gerichtet sind.

Der 36-Jährige ist wegen einer der dramatischsten Missbrauchsfälle der vergangenen Jahre angeklagt: Am 7. Juni gegen 15.30 Uhr soll er die zwölfjährige Schülerin auf ihrem Heimweg von der Straße weggeschnappt, in einen gemieteten Ford-Transporter verschleppt und missbraucht haben. Doch das clevere Mädchen konnte trotz ihrer Pein die Polizei anrufen – und wurde noch am selben Tag gegen 18.30 Uhr von Einsatzkräften aus dem Lieferwagen befreit. Der mutmaßliche Täter, der in Weißenfels geboren wurde und zuletzt in Leipzig wohnte, wurde zugleich aus dem Auto heraus verhaftet. Seitdem sitzt er wegen Freiheitsberaubung, vorsätzlicher Körperverletzung und wegen schwerer Sexualdelikte in Untersuchungshaft. Er habe seine Verbrechen an dem Mädchen schon weitgehend gestanden, bestätigt sein Anwalt Malte Heise.

Details aus dem Prozess erfahren die Medien jedoch vorerst nicht. Die Anwältin des Mädchens, Ina Alexandra Tust, beantragt am Morgen schon vor Verlesung der Anklage, die Öffentlichkeit von der Verhandlung auszuschließen – und das Gericht folgt erwartungsgemäß ihrem Wunsch. Es gehe um Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich des Mädchens, die vor der Öffentlichkeit geschützt werden dürften, betont die Vorsitzende Richterin Sylvia Bittner.

Je mehr Details aus der Anklage, durch Zeugen und den Gutachter bekannt würden, umso schwerer sei es für die Schülerin, noch in ein „normales Leben“ zurückzukehren, sagt ihre Anwältin Tust. „Die Familie müsste sonst im schlimmsten Fall in eine andere Stadt umziehen, wo niemand um das Geschehen weiß.“ Erst zur Urteilsverkündung Anfang Dezember sind Besucher und Medien wieder zugelassen. Ein Gerichtssprecher berichtete am Dienstagnachmittag allerdings, dass das Mädchen und seine Eltern nicht im Prozess als Zeugen aussagen müssen. Demnach hat der Angeklagte auch vor Gericht seine Taten eingestanden – offenbar auch, um dem Mädchen eine erneute Vernehmung vor Gericht zu ersparen.

Tötungsabsicht denkbar



Der polizeibekannte Fahrzeugmechaniker, der schon wegen kinderpornografischen Materials, Nötigung und anderer Straftaten verurteilt wurde, hatte offenbar nicht spontan gehandelt, sondern sein Verbrechen länger vorbereitet: Er mietete sich den weißen Transporter am Tag zuvor für mehrere Tage und klebte dessen Scheiben von innen ab, damit niemand das Mädchen sehen konnte. Auf einer Wiese in Hartmannsdorf bei Leipzig hat er sie beim Blumenpflücken entdeckt, ins Auto gezerrt, zu einem Feldweg gefahren und missbraucht. Doch eine auffällige Mietwagen-Werbung an den Außenseiten des Fahrzeugs hat ihn offenbar schnell auffindbar gemacht.

Das Mädchen kann sich bei all dem auf eine starke Familie stützen. Zudem wird sie von Kinderschutz-Experten am Leipziger Universitätsklinikums betreut. Sie geht bereits seit Monaten wieder in die Schule. Sie gehe mit dem schlimmen Geschehen „sehr tapfer um“, heißt es.

