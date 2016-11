Endstation für einen Schleuserwagen Wenn Menschenschmuggler ihre Autos im Stich lassen, gibt es manchmal nur noch eine Lösung: die Schrottpresse.

Die Schrottpresse hat einen Kia zusammengefaltet. Mit dem Auto hatte ein Schleuser fünf Syrer nach Deutschland geschmuggelt. Die Bundespolizei konnte den Eigentümer des Wagens nicht ermitteln – seine letzte Reise wird von Beamten gefilmt. © Norbert Millauer

Benzindunst liegt in der Luft. Die Kia-Großraumlimousine auf der Hebebühne ist leck. Das soll so sein. Durch den angebohrten Tank läuft der Sprit in einen Kanister. Er läuft und läuft. „Die hatten wohl noch eine lange Reise vor sich“, sagt ein Mechaniker. Für seine letzte Reise braucht der Wagen kein Benzin. Sie endet gleich in einer Schrottpresse.

Bei Auto-Walther im Radeberger Vorort Arnsdorf hat das Pressfahrzeug heute einen Großeinsatz. An die zweihundert ausgediente Wagen sollen in handliche Quader verwandelt werden. Das besorgt Uwe Franz. Hoch oben sitzt er im Steuerstand des fünfachsigen Ungeheuers und angelt mit dem Greifer die Karossen. Seine Firma ist deutschlandweit auf Achse. Früher waren solche Termine beinahe Volksfeste, erzählt Herr Franz. Jetzt sind sie Routine. Weit gereiste Zuschauer hat er selten.

Heute aber gibt es sie. Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel sind da. Sie machen ihre Handykameras startklar, um den Abgang des grünen Kia festzuhalten. Das Auto wurde als Tatmittel bei einer Schleusung sichergestellt, so wie fünf weitere Wagen, die hier auf dem Hof stehen. Sie alle haben nur noch Schrottwert und keinen Besitzer, der sich um sie kümmert. Aufheben lohnt nicht. Deshalb wurde die Verwertung angeordnet.

Einfach fremdes Eigentum zerstören geht aber nicht. Zuvor hat man monatelang nach den Eigentümern gesucht. Auch wenn es aussichtslos zu sein scheint, sagt Polizeihauptkommissar Dirk Petzold, habe man die Pflicht zu ermitteln, eine „Papierlage“ zu schaffen. Die Ergebnisse trägt er in einem dicken Aktenordner unterm Arm. Die „Misere“, wie Kommissar Petzold es nennt, geht meist dann los, wenn ausländische Wagen mit ausländischen Fahrern im Spiel sind. So wie im Fall des Kia. Der wurde im Dezember 2014 bei Breitenau gestoppt. An Bord waren fünf Syrer, hinterm Lenkrad ein Palästinenser mit ungarischer Aufenthaltserlaubnis. Für 500 Euro pro Nase hatte er seine Passagiere wohl von Wien aus nach Deutschland kutschiert. Die Syrer wurden der Ausländerbehörde übergeben, der Fahrer kam frei. Und das Auto?

Es wurde beschlagnahmt wegen unklarer Eigentumsverhältnisse. Angeschraubt waren ungarische Probefahrtkennzeichen, die den Fahrzeughalter nicht verraten. Papiere gab es zu dem Wagen nicht, wie so oft. „Da fängt man praktisch bei null an“, sagt Polizist Petzold. Mithilfe der FIN, der Fahrzeug-Identifikationsnummer, fanden die Beamten heraus, dass das Auto zuletzt einem Gaststättenbetrieb in Wien gehörte. Hatten die Schleuser es dort geklaut?

Man fragte an. Nein, die Firma hatte das Auto verkauft, an einen Verwertungsbetrieb. Anfrage beim Verwertungsbetrieb. Der hatte den Wagen weiterverkauft. Der Käufer? Ein Nigerianer namens Desmond E., der sich zeitweise in Österreich und in Ungarn aufgehalten hatte und der nun verschollen war. Da brachen die Beamten ihre Nachforschungen ab. Ein Sachverständiger hatte den Wert des Autos mit null Euro angesetzt. Aufwand und Nutzen weiteren Suchens hätten in keinem vernünftigen Verhältnis gestanden, sagt Petzold.

Inzwischen hat der Wagen kein Benzin mehr. Auch kein Öl, keine Räder und keinen Katalysator. Im Kat stecken kostbare Metalle, die werden extra verwertet. Ein Gabelstapler rollt heran und bugsiert das Auto mühsam hinaus zum Pressfahrzeug von Uwe Franz. „Oh, ein Großer!“, sagt der und deutet auf die bulligen Achsen, die fast Lkw-Format haben. Doch er geht siegesgewiss ans Werk: „Den hau’n mer schon zamm!“ Dann packt der Greifer den Wagen, hebt ihn hinein in die Presswanne. Die Achsen zerbrechen, der Motor. Die Stabilität ist hin. Der Wagen wird der Länge nach zusammengefaltet. Die Nadel des Pressdruckanzeigers zuckt wild. An Front und Heck schieben mächtige Zylinder mit bis zu dreihundert Tonnen Gewalt, bis der Schrotthaufen in Form ist: ein gut drei Meter langes Paket aus Blech, Röhren und Gestängen. Die Polizisten senken ihre Handys. Sie sind zufrieden.

