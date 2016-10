Endspurt bei der Weinlese In Sachsen hat der goldene Herbst die Trauben früher als sonst reifen lassen. Die Winzer freuen sich über einen vielversprechenden Jahrgang.

Die Sächsische Weinkönigin Daniela Undeutsch posiert während der Weinlese in einem Weinberg in Radebeul. © dpa

Meißen/Radebeul. Gut zwei Wochen vor Abschluss der Haupternte sind die Winzer in Sachsen mit dem bisherigen Verlauf zufrieden. „Die Lese ist sehr entspannt, wir hatten fast keine Unterbrechung durch Regen“, sagte der Vorsitzende des Weinbauverbandes, Christoph Reiner. Der bisher goldene Herbst habe die Trauben reifen lassen und für sehr gute Mostgewichte gesorgt. „Gerade die Burgunderrebsorten liegen alle bei über 90 Grad Oechlse, da komme wir in den Bereich Spätlese.“

Noch ist die Lese laut Weinbauverband voll im Gang: „Überall brodelt es, überall gärt und duftet es“, so Reiner. Vor allem spätere Sorten wie Spätburgunder und Traminer werden derzeit gelesen, in etwa ein bis zwei Wochen steht dann der Riesling als letzte Sorte an. Voraussichtlich Mitte Oktober geht die Hauptlese in Sachsen zu Ende. „Menge und Qualität stimmen, das scheint ein richtig gutes Weinjahr zu werden“, sagte der Verbandsvorsitzende.

Auch auf dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul ist die Lese dank der warmen Temperaturen der vergangenen Wochen schon weit fortgeschritten, zwei Drittel der Trauben sind im Keller. Die Trauben seien in diesem Jahr früher als gewöhnlich gereift, erklärt Sprecher Martin Junge. In den nächsten Tagen werden in den Steillagen vor allem Riesling-Trauben gelesen. „Es ist ein vielversprechender Jahrgang, wir werden alle Qualitätsstufen keltern können.“ Das Weingut setzt in diesem Jahr zudem auf Eiswein: Rund 3 000 Riesling-Rebstöcke bleiben auf einer Fläche von einem halben Hektar für Eiswein stehen. Für Eiswein werden die Trauben in gefrorenem Zustand gekeltert.

In der Winzergenossenschaft Meißen, wo rund 1 500 Klein- und Hobbywinzer ihre Trauben abliefern, werden derzeit Dornfelder, Portugieser und Traminer angenommen. „Nächste Woche bringen die Winzer noch Riesling, dann sind wir durch“, erklärte eine Sprecherin. (dpa)

