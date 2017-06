Endlich raus aus dem Käfig Der Leipziger Zoo richtet eine Gebirgslandschaft für Rote Pandas und Schneeleoparden ein.

Die Schneeleoparden im Leipziger Zoo bekommen ein neues Gehege, das zumindest entfernt an deren Heimat im Himalaya erinnert. Am Mittwoch wurde es vorgestellt. Die Tiere ziehen nächste Wochen ein © dpa

Felsen, Geröll, dürre Nadelbäume: In der Heimat der Schneeleoparden in den asiatischen Hochgebirgen sprießt nicht gerade üppige Vegetation. Der Leipziger Zoo hat nun dennoch eine solche karge Berglandschaft aus Spezialmörtel, Beton und Kies angelegt, um für seine Vorzeigetiere ein möglichst artgerechtes Quartier zu schaffen.

Noch wuseln Arbeiter und Bagger im übernetzten Leipziger Himalaya-Massiv, das neben der Tropenwelt Gondwanaland entsteht. Doch schon nächste Woche sollen die ersten Schneeleoparden einziehen. Neben den alten Leipzigern Laura, 16, und Onjegin, 14, kommen eine junge Schneeleoparden-Katze aus Pilsen und ein junger Kater aus dem Saarland neu dazu. Am 1. August wird die Anlage nach einem Jahr Bauzeit offiziell eröffnet. Dann können Besucher die Tiere im Himalaya-Gehege aus verschiedenen Perspektiven in Besucherhütten und Berghöhlen durch Netze und Glaswände beobachten.

Zur Eröffnung kommt auch der Chef der Artenschutzorganisation WWF, Eberhard Brandes. Der Zoo und der WWF arbeiten gemeinsam daran, das Überleben der stark bedrohten Leoparden in Asien zu gewährleisten. Auch bei den künftigen zwei Raubtierpaaren hoffen die Experten auf Nachwuchs. Zudem werden zwei Rote Pandas – ebenfalls eine gefährdete Art –, ein Moschustier sowie sechs Gänsegeier und 15 Waldrappen in die 1 000 Quadratmeter große Himalaya-WG einziehen. Sie leben alle schon länger im Leipziger Zoo. Mit diesen Umzügen endet die alte Käfighaltung in beengten und gekachelten Gittergehegen, die mittlerweile abgerissen wurden. „Mit der komplexen Gestaltung der Hochgebirgslandschaft bieten wir den Tieren einen artgemäßen Lebensraum und holen ein Stück Himalaya nach Leipzig“, sagt Zoodirektor Jörg Junhold. Rund 4,8 Millionen Euro lässt sich die Institution die Anlage kosten, bezuschusst von der Stadt und dem Förderverein. (svh)

