Eltern klagen sich in die Wunschschule Die Zahl der Widersprüche gegen Schulbescheide hat sich mehr als verdoppelt. Ein Großteil ist erfolgreich.

© Symbolfoto: dpa

Das Gymnasium ist so beliebt, dass die Plätze nicht reichen oder die gewünschte Grundschule liegt nicht im Schulbezirk – und plötzlich soll das Kind auf eine Schule gehen, die die Eltern gar nicht auf dem Zettel stehen hatten. Immer mehr Eltern wehren sich gegen ablehnende Schulaufnahmebescheide beim Wechsel an eine weiterführende Schule oder bei der Einschulung an der Grundschule.

Nach Auskunft des Kultusministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen sind Eltern im aktuellen Schuljahr in 190 Fällen gegen die Zuweisung zu einer bestimmten Schule rechtlich vorgegangen, vor allem in den Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden. In 13 Fällen haben die Eltern vor Gericht geklagt. Im Schuljahr 2015/2016 waren es nur 78 Widerspruchsverfahren. „Der deutliche Anstieg zeigt, dass Eltern das Recht auf freie Schulwahl verstärkt einfordern“, sagt Petra Zais, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Der Trend zur Wunschschule sei ungebrochen.

Bei den Widersprüchen und gerichtlichen Verfahren geht es in der Hälfte der Fälle um Grundschulen. Besonders häufig sind dabei Leipziger Schulen betroffen: Zwei Drittel der insgesamt 190 Verfahren entfallen auf die Leipziger Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur, 78 der 129 Widersprüche wehren sich gegen die Entscheidung, wo das Kind eingeschult wird. Ein Grund dafür seien die deutlich kleineren Schulbezirke in der Stadt Leipzig, so Dirk Reelfs, der Sprecher des Kultusministeriums. In den Regionalstellen Dresden und Bautzen gab es je 12 Fälle, im Bereich Zwickau vier und in der Regionalstelle Chemnitz 33 Fälle.

Die Zahl der Widersprüche, die an den Schulen eingegangen sind, ist insgesamt höher, so das Kultusministerium. „Erfahrungsgemäß legen viele Eltern gegen die ablehnende Entscheidung der Wunschschule deshalb Widerspruch ein, um ihre Chancen bei einem eventuellen Nachrückverfahren unmittelbar vor dem Ende des Schuljahres zu verbessern“, heißt es.

Ein Großteil der Verfahren erledige sich durch die Rücknahme des Widerspruchs nach einem Gespräch mit den Eltern, durch die Anmeldung an einer anderen Schule oder einen Umzug. Strittig sind in den meisten Fällen die Auswahlverfahren an den Schulen. Widerspruch gibt es auch, wenn eine Einschulung an einer Schule außerhalb des Schulbezirkes abgelehnt wird, um Grundschulklassen gleichmäßig auszulasten oder die Unterschreitung der Mindestschülerzahl von im Bestand bedrohten Grundschulen zu vermeiden.

In 125 der 190 Fälle durfte das Kind doch auf die Wunschschule gehen, etwa, weil noch Plätze frei wurden. In einigen Fällen war das Auswahlverfahren der Schule fehlerhaft oder bestimmte Kriterien wurden nicht genügend berücksichtigt. Wie die Schüler ausgewählt werden, entscheidet die Schule selbst – meist findet ein Losverfahren statt, in der Grundschule spielen Geschwisterkinder und die Länge des Schulwegs eine Rolle. Die Bildungsagentur gab den Widersprüchen auch statt, wenn die Eltern Gründe vortrugen, die etwa eine Einschulung außerhalb des Schulbezirkes rechtfertigen. Nach Paragraf 25 des sächsischen Schulgesetzes kann eine Ausnahme gemacht werden, wenn „pädagogische Gründe dafür sprechen, besondere soziale Umstände vorliegen oder die Verkehrsverhältnisse es erfordern“.

65 Widersprüche waren nicht erfolgreich. In Dresden scheiterten unter anderem Eltern, die ihre Kinder auf die Oberschule Pieschen und das Hans-Erlwein-Gymnasium schicken wollten. Die Schulen haben keine freien Kapazitäten, die Auswahlkriterien waren rechtmäßig und das Verfahren fehlerfrei, heißt es in der Begründung.

Petra Zais rechnet mit einem weiteren Anstieg der Widersprüche und Klagen. „Vor allem im Grundschulbereich sollte im Interesse kurzer Schulwege eine Klassenbildung auch außerhalb der Mindestschülerzahlen möglich sein“, schlägt sie vor. Außerdem sollten insbesondere die kreisfreien Städte Unterstützung erhalten, um genügend Plätze am Gymnasium zu schaffen.

„Auch der aktuelle Lehrkräftemangel und die steigenden Schülerzahlen sollten nicht dazu führen, dass die freie Schulwahl eingeschränkt wird“, sagt Zais. Allerdings könnten die Hürden für Eltern, etwa gegen fehlerhafte Auswahlverfahren zu klagen, mit dem neuen Schulgesetz höher werden. In dem Gesetzentwurf heißt es, dass der Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule nicht bestehe, solange bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität der Besuch einer anderen Schule derselben Schulart möglich und dem Schüler zumutbar ist. Das Kultusministerium hält die Einschränkung der freien Schulwahl mit Blick auf die Umsetzung der Inklusion für notwendig.

zur Startseite