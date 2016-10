Elchbulle wieder auf den Beinen In Moritzburg hofft man nun, dass er gesund wird und es 2017 erneut Nachwuchs gibt.

Dem Elchbullen scheint es wieder besser zu gehen. © Norbert Millauer

Einen Tag nach dem Tierarzt-Besuch war der Elchbulle wieder in dem fünf Hektar großen Elchgehege unterwegs. „Er ist rumgelaufen, hat gefressen, die meiste Zeit aber wohl gelegen. Doch das ist normal“, sagte Rüdiger Juffa, der Leiter des Wildgeheges Moritzburg. Am Donnerstag hatte Tierarzt Dr. Mathias Ehrlich den mächtigen Hirsch zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen betäuben müssen, um eine Wunde in Nähe des Geweihs zu behandeln. Diese war bei der ersten Visite nicht nur stark eitrig, sondern auch von Maden befallen gewesen. Doch nach der Untersuchung am Donnerstag ist der Veterinär wieder optimistisch. „Wir hoffen, dass der Tierarzt recht behält und in zwei Wochen alles in Ordnung ist“, sagt Rüdiger Juffa.

Zwar hat der männliche Elch mit elf Jahren bereits seinen Zenit überschritten, „dennoch würde es mir sehr schwer fallen, ihn totschießen zu müssen, damit er nicht leidet“, ergänzt der Gehegechef. Im Durchschnitt würden Elche in Tiergärten um die 14 Jahre alt werden.

In Moritzburg hofft man indes nicht nur, dass der Bulle wieder gesund wird. „Die Brunftzeit, die Ende August begonnen hat, ist sehr gut gelaufen. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben“, sagt Rüdiger Juffa. Geht alles gut, könnte es im nächsten Frühjahr also wieder Elchnachwuchs geben. Und vielleicht dann mit etwas mehr Glück als in diesem Jahr, wo beide Elchbabys gestorben sind.

