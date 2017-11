Eklat im Sachsensumpf-Prozess Ein Verteidiger überrascht im Landgericht Dresden mit einer schockierenden Behauptung. Beweise hat er nicht.

Die angeklagte Juristin, Simone H. © dpa

Seit Anfang Mai bemüht sich das Landgericht Dresden um Aufklärung der sogenannten Sachsensumpf-Affäre. Wie kam es 2007 zu dem Dossier über angebliche kriminelle Netzwerke in Sachsen, wer war zuständig beim Verfassungsschutz für die Datensammlung, wer traf wen, warum und in welcher Gaststätte – die Richter haben viele Fragen. Ehemalige leitende Mitarbeiter und frühere Verfassungsschutz-Präsidenten kommen zu Wort. Ausführlich schilderte auch die Angeklagte, die frühere Verfassungsschutz-Beamtin Simone H., die Arbeit der Abteilung Organisierte Kriminalität, jedenfalls, soweit es ihre eingeschränkte Aussagegenehmigung erlaubt.

Am Dienstag ist es überraschend zu einem Eklat gekommen, der dem Verfahren eine neue Wendung geben könnte. Der Vorsitzende Richter Joachim Kubista soll vor Beginn des Prozesses in einem Telefongespräch gesagt haben, er werde, nachdem er das Strafverfahren eröffnet habe, die Angeklagten nicht freisprechen. Das behauptet zumindest Rechtsanwalt Rainer Wittner, Verteidiger des inzwischen pensionierten Polizeibeamten Georg W. Das „eigentlich nette Telefongespräch“, in dem es um die Prozesstermine gegangen sein soll, habe schon vor längerer Zeit stattgefunden, gab Wittner an. Er habe es nach langer Debatte mit dem Angeklagten und Kanzleikollegen eigentlich verschweigen wollen. Aber die Entwicklung des Prozesses habe ihn veranlasst, die „nicht tragbare Äußerung“ publik zu machen.

Kubista wies die Behauptung umgehend zurück. Wäre die Äußerung tatsächlich so gefallen, „könnte ich einpacken“ und kündigen, sagte er. Der Satz wäre „eines Richters unwürdig“. Die Verteidiger der Angeklagten Simone H. reagierten prompt. Sie stellten unter Berufung auf dieses Vier-Ohren-Gespräch einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter. Kubista unterbrach die Sitzung bis nächsten Montag und kündigte eine dienstliche Erklärung an. Der Vorwurf treffe ihn persönlich, sagte er. Er werde sich „weitere Schritte“ überlegen. Über den Befangenheitsantrag muss die 3. Strafkammer nun in anderer Besetzung entscheiden.

Missverständnis, Wahrheit oder Lüge? So oder so kann Wittner nicht beweisen, dass sich der Richter tatsächlich so geäußert hat. Warum er nicht sofort reagiert hat, bleibt sein Geheimnis.

Für Angeklagte steht in einem Strafprozess in der Regel viel auf dem Spiel. Ihnen drohen Gefängnis- oder Geldstrafen oder, wie in diesem Falle, das Karriereende und womöglich eine Kürzung der Beamtenpension. Dass es in einem Gerichtssaal hin und wieder laut und kontrovers zugeht, ist klar. Der Anlass für die Eskalation zu diesem Zeitpunkt bleibt allerdings nebulös.

Zwei Befangenheitsanträge

Dem Streit unmittelbar vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen Kubista und der Verteidigung von Simone H. Thomas Giesen, früherer Datenschutzbeauftragter und einer ihrer Verteidiger, hatte Mitte Oktober gefordert, den Prozess einzustellen oder die Angeklagte freizusprechen. In einem etwa anderthalbstündigen Vortrag begründete er dies damit, dass das Landesamt für Verfassungsschutz ihr eine nur eingeschränkte Aussagegenehmigung erteilt habe. Sie dürfe nicht einmal mit ihren Anwälten über sämtliche Quellen des Verfassungsschutzes sprechen. Eine richtige Verteidigung sei unmöglich, das Verfahren unfair. Es sei eine Unverschämtheit, dass der Prozess erst sechs Jahre nach Anklageerhebung begonnen habe. Es könne sich niemand vorstellen, was dies für seine Mandantin bedeutet habe.

Giesen hat diesen Antrag schon mehrfach gestellt und mit politischen Anekdoten und Anspielungen garniert. Das Gericht wies ihn jedes Mal zurück. Von einer Bemerkung oder der Mimik Giesens am Ende seines Vortrags fühlte sich Kubista offenbar derart provoziert, dass er den Verhandlungstag im Oktober abrupt abbrach. Diese Reaktion wiederum nahmen die Verteidiger zum Anlass für einen Befangenheitsantrag gegen Kubista. Eine Entscheidung darüber steht ebenfalls aus.

Ob eine für nächsten Montag geladene Oberstaatsanwältin als Zeugin befragt werden kann, ist offen. Die Aussagegenehmigung der Juristin Simone H. bleibt weiterhin ein Problem. Das Verwaltungsgericht Dresden hat ihre Klage auf Erteilung einer umfassenden Aussagegenehmigung zurückgewiesen. Über die Berufung wird das Oberverwaltungsgericht in diesem Jahr nicht mehr entscheiden.

zur Startseite