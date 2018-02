Eklat beim Kinderfußball Bei einem Turnier von Sieben- und Achtjährigen will ein Schiri eine Mutter aus der Halle werfen – dann eskaliert die Situation.

Rote Karte: In Oschatz kassierte am Sonnabend ein Turnierleiter Schläge. © Olivier Matthys/dpa

Oschatz. Ein Vorfall bei einem Hallenfußballturnier in Oschatz hat Entsetzen ausgelöst: Dort soll bei der Kreismeisterschafts-Endrunde der F-Junioren am Samstag der Turnierleiter von zwei Männern brutal zusammengeschlagen worden sein – so berichtet es die Leipziger Volkszeitung. Demnach habe die Mutter eines Spielers fortdauernd die Schiedsrichter massiv beleidigt. Schließlich hätten die Organisatoren die Frau der Halle verweisen wollen, worauf sie sich verbal in die Haare bekamen.

Als der Turnierleiter die 44-Jährige nach draußen führen wollte, sei er von zwei männlichen Zuschauern angegriffen worden. Notarzt und Polizei seien gerufen worden und der Turnierleiter ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei bestätigt auf SZ-Anfrage, dass zwei Anzeigen zum Vorfall in Riesas Nachbarstadt vorliegen: So habe der Verletzte – ein 39-jähriger Oschatzer – angegeben, dass ein Verwandter der Spieler-Mutter auf ihn eingeschlagen habe. Die Verletzungen hätten laut Polizei ambulant behandelt werden können.

Im Gegenzug hat aber auch der mutmaßliche Schläger, ein 65-Jähriger aus Mügeln, Anzeige gegen den Turnierleiter gestellt: Der habe die Spielermutter gegen ihren Willen aus der Halle „geschubst und gezerrt“. Nun wird jedenfalls wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Beim Nordsächsischen Fußballverband ist man schockiert. „Tätliche Übergriffe auf Schiedsrichter kennen wir schon – aber in der Intensität ist das neu für uns“, sagt Vorstandsmitglied Lothar Forstner. Schlimm genug sei es ja, dass jemand geschlagen wird. Aber so, dass er ins Krankenhaus muss? Und vor sieben und acht Jahre alten Kindern? „Da musste sogar das eigene Kind ansehen, wie sein Vater verprügelt wird“, sagt der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses. Der Turnierleiter sei noch immer krankgeschrieben.

Übergriffe auf dem Fußballplatz würden jedenfalls zunehmen – auch in Nordsachsen. „Wir hatten schon Fälle, dass 16-jährige Spieler der B-Jugend einen Schiri tätlich angegriffen haben, im Herrenbereich ebenfalls“, sagt Forstner. Erst im vergangenen Herbst hatte die Polizei vermeldet, dass ein Fußballspiel in Schirmenitz – nördlich von Strehla – abgebrochen werden musste, weil sich dort nach einem Foul zwei erwachsene Spieler prügelten.

Bei den Mannschaften im Grundschulalter – wie jetzt in Oschatz – liege das Problem woanders. „Die Kinder wollen einfach nur Fußball spielen. Aber bei den Eltern am Rand gehen die Emotionen hoch.“ Die gingen immer wieder auf Schiedsrichter los, sagt das Vorstandsmitglied, das selbst Unparteiische ausbildet. Bei seinen Kursen seien auch einige junge Leute darunter. Und wenn die bemerken, dass sie auf dem Platz schnell angepöbelt werden, hören die mit der Ausbildung gleich wieder auf. Dabei seien Schiedsrichter ohnehin knapp.

Im Fußball-Kreisverband Meißen kennt man verbale Attacken, sagt Andreas Gersten von der SG Canitz, der für die Hallenkreismeisterschaften verantwortlich ist. „Aber solche Ausschreitungen gab es bei uns noch nicht, ich bin richtig schockiert.“ Eltern würden mal das eine oder andere Wort fallenlassen. Aber von tätlichen Angriffen sei man im Kreis Meißen – anders als bei den Nachbarn in Nordsachsen – bisher verschont geblieben.

„Hier machen die Eltern Bambule, das ist schlimm“, sagt Lothar Forstner vom Nördsächsischen Fußballverband. Nötig sei ein gewisser Mindestabstand zum Platz – aber der sei bei Hallenturnieren wie jetzt in Oschatz kaum machbar. „Pöbelnde Eltern sind ganz schlechte Vorbilder. Da verstehen die Kinder die Welt nicht mehr!“

Der Nordsächsische Fußballverband hat am Montag einen umfassenden Bericht von den Vorfällen in Oschatz verlangt und wird in den nächsten Tagen über die Einleitung eines Sportgerichtsverfahrens entscheiden. Die Vorkommnisse werde man am Donnerstag auch als Sonderpunkt auf einer Vorstandssitzung behandeln. Der Verband wünscht dem verletzten Turnierleiter rasche Genesung.

