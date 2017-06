Einstieg ohne Schonfrist Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf müssen unterrichten und gleichzeitig selbst noch mal studieren. Wie geht das?

Alles Akademiker, und doch auf der Schulbank: Zum einen stehen sie als Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf schon 16 Stunden in der Woche vor den Schülern, zum anderen müssen sie an zwei Tagen in der Woche selber zum Unterricht. © Ronald Bonß

Ein Montagmorgen in einem Seminarraum der Dresden International School im World Trade Center. Normalerweise sollten jetzt um 9 Uhr 29 Frauen und Männer zwischen 28 und 53 Jahren in ihren Bänken sitzen. Neun sind da. Die anderen kommen nach und nach. Nicht mangelnde Disziplin, sondern Anschläge auf den Bahnverkehr sind schuld an der Verspätung. Die Studienteilnehmer kommen aus der Landeshauptstadt und dem weiten Dresdner Umland, zwei sogar aus Leipzig. BW II steht auf dem Plan, Bildungswissenschaften bei Dozentin Evelyn Keilhauer.

Seit Anfang April findet sich die Gruppe in diesen Räumen, die die TU Dresden angemietet hat, ein, um ihre berufsbegleitende wissenschaftliche Weiterbildung für das Lehramt zu absolvieren. Vier Semester lang, anschließend Referendariat. Immer montags und dienstags Studium. Von Mittwoch bis Freitag stehen sie wieder in ihren Grundschulen vor den Klassen, vielfach als Klassenlehrer. Sie unterrichten die Kinder in Deutsch, Mathe, Sachkunde, Musik, Sport, Werken, Englisch, erteilen Noten, schreiben Jahresbeurteilungen, führen Bildungsberatungen mit Eltern. Gelernt haben sie das nicht. Sie haben Sportwissenschaft studiert, Musik, Pädagogik, Theaterwissenschaft, Germanistik, Kommunikationswissenschaft, Landschaftsarchitektur, haben das Diplom oder den Master als akademische Grade und vielfältige berufliche Erfahrungen gesammelt – meist im Kontext mit Kindern. Die Gründe, weshalb sie sich entschlossen haben, ihrem Leben eine berufliche Wende zu geben und Lehrer zu werden, sind vielfältig. Fakt ist: Sie wollen das wirklich. Susann Löbel ist mit Jahrgang 1964 die „Mama“ der Gruppe. Sie sei eigentlich „noch nie so glücklich gewesen mit dem, was ich mache“, sagt die Diplom-Sportlehrerin. Allerdings: Das Studium falle ihr schon nicht leicht. Eine Frage des Alters? Nein, sagen die Jüngeren, denn auch sie haben schwer zu tragen an der Dreifachbelastung: Unterricht halten inklusive Unterrichtsvor- und Nachbereitung und Elterngesprächen, Studium, Familie. Und das alles vor dem Hintergrund eines massiven gesellschaftlichen Drucks.

Wertschätzung vermisst

Denn ohne diese Seiteneinsteiger, eine Bezeichnung, mit der die meisten irgendwie fremdeln, geht jetzt und künftig nichts an Sachsens Schulen. Es stehen nicht genügend ausgebildete Lehrer zur Verfügung. Die Seiteneinsteiger als Retter der Nation? So sehen sich die Frauen und Männer – viele von ihnen wollen nicht namentlich in der Zeitung erscheinen – nicht. Etwas Wertschätzung indes täte schon gut. Die erfahren sie kaum. „Wir werden ständig unter der Lupe beäugt“, sagt eine aus der Gruppe. Gebe es ein Disziplinproblem in der Klasse, klar, ist ja die Klasse eines Seiteneinsteigers. Passiere das bei einem „gestandenen“ Lehrer, dann läge es am Schüler. Sie haben an den Schulen völlig unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die meisten sind durch Zufall als Unterrichtsvertretung da gelandet. Manche wurden von ihren Schulleitern bestärkt, sich um eine Stelle zu bewerben. Einige finden ein Kollegium, in dem sie sich trauen, Fragen zu stellen, Klassenarbeiten im Entwurf zu zeigen. Zu hospitieren. Bei anderen ist nichts davon. Keine einzige Hospitation, kein „Abgucken“. Dafür wird bei ihnen selbst dauernd hospitiert.

Auch fallen hinterm Rücken oder offen im Lehrerzimmer Sätze wie „da kann der Fleischer ja auch gleich Arzt werden“. Oder „so was wie Sie hätten wir früher nicht genommen.“ Dieser Satz fiel in der Bildungsagentur. Eine Lehrerkollegin, erzählt eine Studienteilnehmerin, habe ihr gesagt, „als Mensch mag ich dich wirklich, sehr sogar, als Kollegin kann ich dich aber nicht akzeptieren“. So etwas haut rein. Nährt Zweifel an dem, wofür man sein Leben und das der Familie gerade auf den Kopf stellt. Einige trauen sich deshalb einfach nicht, eine Klassenleitung zu übernehmen, obwohl ihnen das immer wieder angetragen und die Ablehnung übelgenommen wird. Mit Eltern und Schülern scheint es dagegen kaum Berührungsprobleme zu geben.

Weil sie sich verpflichten mussten, sich fachwissenschaftlich, fachdidaktisch, in Pädagogik und Psychologie nach den hohen Anforderungen des Lehramtsstudiums weiterzubilden, unterrichten sie nur 16 statt 27 Wochenstunden, 20 werden ihnen fürs Gehalt angerechnet. Klar, wenn sie an der Uni sind, fallen sie an der Schule aus und müssen vertreten werden. Das macht sie nicht beliebter. Ferner ist vielen älteren Kollegen, die in Sachsen jahrzehntelang alles andere als fürstlich bezahlt wurden, die Gehaltsgruppe der „Neuen“ ein Dorn im Auge. Auch dieser Frust wird auf sie übertragen. Manche von ihnen stellen daher schon das Studium infrage. Zumindest die Prüfungen, die sie absolvieren müssen. Fünf bis Oktober. „Warum nur“, fragt eine junge Frau. „Was wir hier lernen, können wir doch gleich in den Unterricht tragen.“ Ist das nicht Prüfung genug?

Nein, sagt Prof. Axel Gehrmann, der Geschäftsführende Direktor des Zentrums für Lehrerbildung, Schul- und Berufsbildungsforschung an der TU Dresden. Schon um ihrer eigenen Akzeptanz als vollwertige Lehrer willen. Und natürlich aus Verantwortung gegenüber den Schülern. Es ist eine Antwort, die nicht zu Beifallsbekundungen führt. Applaus brandet indes auf, als Dozentin Keilhauer genau an der Stelle das Ergebnis der ersten Prüfung in Bildungswissenschaften bekannt gibt: Alle haben bestanden. Notendurchschnitt 1,6.

