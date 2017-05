Einsatzkommando stürmt Wohnung Das SEK dringt in eine Wohnung auf der Augustastraße in Görlitz ein. Verhaftet wird ein 27-Jähriger.

Symbolbild © dpa

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der sächsischen Polizei hat am Donnerstagabend eine Wohnung auf der Augustastraße gestürmt. Das teilte Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, am Freitag mit. Bei dem geplanten Zugriff nahmen die Beamten einen 27-jährigen Mann deutscher Nationalität vorläufig fest.

Gegen den Mann habe ein Haftbefehl vorgelegen, so der Sprecher. Dieser sei am Freitagvormittag durch einen Haftrichter am Amtsgericht Görlitz bestätigt worden.

Da der gesuchte Mann andere Personen „der Freiheit beraubt und bedroht haben soll“, so der Polizeisprecher, und es unklar gewesen sei, ob der Mann im Besitz von Waffen war, wurde das Spezialeinsatzkommando um Hilfe gebeten. Der Zugriff sei ohne Vorkommnisse erfolgt.

Weitere Auskünfte, so über die Dauer des Einsatzes, die Zahl der eingesetzten Beamten und die konkreten Tatvorwürfe gegenüber dem Verhafteten, wollte Knaup am Freitag auf Nachfrage nicht geben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zu dem Fall an. Das SEK wird nach Angaben des Innenministerium in Fällen polizeilicher Schwerstkriminalität eingesetzt.

