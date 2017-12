Sächsisch betrachtet Eins plus eins ist nicht zwei, oder?

SZ-Redakteur Gunnar Saft © Robert Michael

Woran erkennt man eigentlich, dass es mit Sachsens Schulsystem nicht zum Besten steht? Ganz einfach: Wenn sich die CDU-Landtagsfraktion stundenlang über die Lehrerverbeamtung streitet und am Ende an einer einfachen Testfrage scheitert: Dafür oder dagegen? Die falsche Antwort der völlig verwirrten Parlamentarier: Vielleicht, vielleicht auch nicht und bitte schön, worum geht es hier eigentlich noch mal? Ich schlage vor, in diesem Zusammenhang eine neue sächsische Schulnote einzuführen – die Sieben. Die bekommt künftig jeder Schüler, der genau so schlau ist wie sein Wahlkreisabgeordneter.

Dazu müssen wir uns Sorgen machen. Wenn sich gleich eine gesamte Regierungsfraktion die Sieben so hart erkämpft hat, gilt sie als akut versetzungsgefährdet. Zwar ist es bis zur Abschlussprüfung, die Politikern auch gern als Landtagswahl bezeichnen, noch eine Weile hin. Aber wie sagten schon meine lieben Eltern: Wenn Du nicht als Journalist enden willst, musst Du immer fleißig lernen. Heute weiß ich, was sie damit gemeint haben. Deshalb mein flammender Appell an alle CDU-Abgeordneten: Fangt an, bevor es zu spät ist. Für die Nachhilfe empfehle ich – was sonst? – einen echten Lehrer. Zufälligerweise gibt es einen davon in der Staatsregierung. Der heißt Herr Haubitz und ist – wieder ein Zufall – Kultusminister. Hört dem Pauker doch einfach mal zu, statt ihn gleich wütend rauszuwerfen! Ich verspreche, Wissen tut nicht weh. Und wenn der Kopf trotzdem mal brummt, gibt es immer noch Spickzettel. Toi, toi, toi!

zur Startseite