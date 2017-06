Einmal Polizist, immer Polizist Der frühere Staatsschützer Peter Jäckel kommt selbst im Ruhestand von seinem alten Beruf nicht so richtig los.

Pappkameraden voran: Die augenzwinkernde Lösung des Ex-Polizisten Peter Jäckel aus Niederau für den Personalmangel bei der Polizei. Eine Auswahl von Jäckels Arbeiten ist aktuell noch im Polizeirevier Meißen zu sehen. © Repro/privat

Zum Lachen geht er in den Keller. Bei Peter Jäckel ist das ganz direkt zu verstehen. Ohne Umschweife lädt der pensionierte Polizist seinen Gast ein, ihm in die dunkle Kühle des Niederauer Untergrundes zu folgen. Ein kurzer Druck auf den Lichtschalter. Schon wird es hell. Die Nase schnuppert irritiert in der Luft. Wonach riecht es hier denn gleich?

Ja, stimmt: Der Geruch erinnert an frühere Besuche bei Malern. Und tatsächlich, der Hobbyraum entpuppt sich als gut ausgestattetes Atelier. Ein breiter Charakterkopf steht auf der Staffelei. Das rechte Auge erscheint irgendwie ein kleines bisschen größer als das linke. Unverkennbar: Hier entsteht ein Porträt des Schauspielers Rolf Hoppe.

„An der Schattierung muss ich noch arbeiten, aber sonst ist er fast fertig“, sagt Peter Jäckel. Köpfe – das sei sein neuster Spleen. Die Arbeit an einem zweiten, ebenfalls bundesweit bekannten Sachsen hat er bereits beendet. Aus einer Ecke zaubert der Niederauer Wolfgang Stumph hervor. Weitere sächsische Nischel mit Wiedererkennungswert sollen folgen.

Das Beispiel von Jäckels Köpfen sagt viel über ein grundlegendes Lebens-Prinzip des Ex-Polizisten aus. Der 1943 in Altenburg geborene, später aber in der Bundesrepublik lebende Senior ist ein Mann der Tat. Kommt ihm eine Idee und glaubt er, das nötige Handwerkszeug zu besitzen, dann wälzt er nicht lange Bedenken. Er setzt die Sache um. Vor einiger Zeit entstand so eine Serie mit Schlössern und Burgen der Region. Nun folgen unter anderem die Charakterköpfe. „Ich wollte einfach mal sehen, ob ich das hinbekomme. Und nach den ersten Versuchen funktioniert es jetzt ganz gut“, sagt Jäckel. Dabei fährt er fast immer mehrgleisig.

Auf einem Tisch gegenüber liegt ein dicker Hefter mit zahlreichen Folien. Hier ist das kleine Format von Jäckels Schaffen archiviert, seine Karikaturen. „Die Ideen kommen mir oft oben beim Fernsehen“, sagt er. Papier und Stift sind stets zur Hand. Eine erste Skizze entsteht. Seine Frau wird um ihr Urteil gebeten. Dann geht es an die Feinarbeit, stets traditionell mit der Hand. Den Computer nutzt der Mit-Siebziger höchstens für Recherchen und zum Schreiben.

Die Themen seiner Karikaturen sind so weit gefasst wie das Leben selbst. Ein Schwerpunkt allerdings taucht häufiger auf. Zum Beispiel bei den beiden Polizisten, die drei als Kollegen verkleidete Puppen mit sich herumtragen. Die Botschaft kommt ganz ohne größere Begleittexte beim Betrachter an. Die Personalkrise bei der Polizei und die oft wenig ausgereiften Konzepte gegen den Bewerbermangel werden hier auf die Schippe genommen. „Das sind eigentlich so die Sachen, die ich mit am liebsten mache“, sagt Jäckel. Und, die er natürlich gern auch einmal außerhalb seines Kellers präsentierten würde.

