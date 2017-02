Einmal Deutschland und zurück Hunderte Asylsuchende sollen den Landkreis Bautzen verlassen. Auch Ahmad Fandi muss gehen – obwohl er längst integriert ist.

Ahmad Fandi arbeitet als Übersetzer im als Flüchtlingsunterkunft genutzten Spreehotel. Er hilft dort anderen bei ihren ersten Schritten in Deutschland. Für ihn selbst gibt es in Bautzen allerdings keine Zukunft. Die Behörden wollen den 33-Jährigen zurück in den Libanon schicken. © Robert Michalk

Fast jeden Morgen kommt Ahmad Fandi mit dem Fahrrad gefahren. Sogar bei Glatteis. Trotz des frostigen Windes entspannen sich bei der Begrüßung sofort seine Gesichtszüge. Fandi arbeitet als Dolmetscher in Bautzen – im als Flüchtlingsunterkunft genutzten Spreehotel, zahlt von seinem Verdienst die Miete für seine kleine Wohnung, Sozialabgaben, Steuern. Der 33-Jährige ist ein Paradebeispiel in Sachen Integration. Doch das nützt ihm nichts. Er muss Deutschland wieder verlassen. Er soll zurück in den Libanon.

Ahmad Fandi ist Palästinenser. Vor fast 70 Jahren floh seine Familie während des Palästinakriegs in den Libanon, lebt seitdem in dem kleinen Land im Nahen Osten. Fandi ist im Libanon geboren. Bis heute gelten er und seine Familie dort als Flüchtlinge, ohne große Perspektiven. Keine Arbeit, Armut. Also machte er sich auf nach Europa, gelangte im Juni 2014 übers Mittelmeer und den Balkan nach Deutschland und schließlich nach Bautzen. Doch sein Antrag, bleiben zu dürfen, hatte keinen Erfolg. Für ihn brach eine Welt zusammen.

Seit er hier ist, hat sich Fandi um Integration bemüht. Deutschunterricht habe er genommen, mit einer Lernsoftware auf dem Telefon sich die Sprache zum Teil selbst beigebracht. Als Flüchtling aus dem Libanon sei ihm der Unterricht nicht angeboten worden. Später hatte er ein Praktikum absolviert, bei einem Maler in der Region. Ahmad Fandi ist im Landkreis Bautzen nur einer von mehreren Hundert Menschen, die nach Deutschland kamen und kein Bleiberecht erhielten. Viele von ihnen warten nun wie er auf den Tag, an dem sie ausreisen müssen. Wann das sein wird, weiß der junge Mann selbst nicht. Jeden Tag könne die Polizei an seiner Wohnungstür klingeln, ihn abholen und zum Flieger bringen, erklärt er.

Anders als viele der abgelehnten Asylsuchenden ist Fandi auch nicht geduldet. In den Einrichtungen und Unterkünften des Kreises leben gegenwärtig fast 600 Menschen, deren Anträge zwar abgelehnt sind, die aber zunächst nicht abgeschoben werden. Knapp 500 von ihnen fehlt ein Pass, bei den Übrigen sprechen medizinische Gründe gegen eine Abschiebung. Um die Papiere zu besorgen, benötigen die Behörden in Einzelfällen einige Tage, mitunter aber auch Jahre. Das hängt auch von den Herkunftsländern ab, wie Ingolf Ulrich von der zuständigen Landesdirektion erklärt.

All diese Probleme gibt es bei Ahmad Fandi nicht. Er hat zwar auch keinen Pass. Für seine bevorstehende Abschiebung genügt aber ein Papier, das ihn als palästinensischen Flüchtling im Libanon ausweist. Laut einer Statistik im Landratsamt sind im vergangenen Jahr fast 120 Menschen aus dem Kreis abgeschoben worden, etwa 80 verließen das Land freiwillig.

