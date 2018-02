Einigkeit, Recht und Gleichheit Was im Kleinen funktioniert, kann doch auch im Großen klappen. Im abschließenden Teil der SZ-Video-Dokumentation „Die kleine Deutsche Einheit“ erzählen Ost- und Westdeutsche, wie das Miteinander wirklich gelingen kann.

Nur noch der Grenzpfahl erinnert an die ehemalige innerdeutsche Grenze auf einem Feld am Rande Thüringens. Doch nicht alle Überbleibsel aus der Zeit des „Eisernen Vorhangs“ sind sichtbar. Manche Grenze existiert noch in den Köpfen. © Martin Schutt/dpa

Als im Herbst 1964 ein Luftballon über die innerdeutsche Grenze flog, konnte niemand ahnen, dass daraus eine lebenslange Freundschaft zwischen zwei Familien und Orten entstehen würde.

Aber steht diese kleine deutsche Einheit zwischen den Kupsers und den Drechslers, zwischen Drebach im Erzgebirge und Neuendettelsau in Franken, auch für die Wiedervereinigung im Großen? An der Oberfläche scheint vieles gleich zu sein. Der Osten hat längst eine moderne Infrastruktur. Einst graue Orte haben sich in strahlende Städte und Dörfer verwandelt.

Auch die Wirtschaft boomt seit Jahren selbst in Regionen, in denen nach der Wende erst einmal alles zusammenbrach. Wie im Erzgebirge, wo die Arbeitslosenquote im Dezember 2017 gerade einmal 4,8 Prozent betrug. Aber regelmäßige Pegida-Aufmärsche und der Erfolg der AfD bei der letzten Bundestagswahl zeugen trotz vielerorts vom Aufschwung geprägter Landschaften von einer tiefsitzenden Unzufriedenheit. Doch wo kommt die her? Vielleicht aus der Wendezeit. Der vierte und abschließende Teil der SZ-Video-Dokumentation „Die kleine Deutsche Einheit“ geht genau dieser Frage nach ...

Jahrelange Massenarbeitslosigkeit, Entscheidungen westdeutscher Führungskräfte und das Gefühl der Fremdbestimmung haben bei manchen im Osten den Eindruck hinterlassen, dass ihre Lebensleistung nicht viel wert ist. Dabei geht es gleichermaßen um Geld wie Anerkennung. Im Osten ist in Teilen der Bevölkerung eine Wut entstanden, die mancherorts durch Ausländerfeindlichkeit, Ablehnung der Demokratie und in Protesten zutage tritt.

Vorbehalte gegen Fremde kaschieren inzwischen nicht mehr die eigentlichen Probleme. Die Ungerechtigkeiten dahinter, von denen viele Menschen im Westen nichts wussten. Darüber machen sich auch die Neuendettelsauer Gedanken. Ihre Fragen sollte ihnen die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) im Januar 2018 beantworten.

Die Ministerin bringt Beispiele für Fehlentwicklungen, etwa die Schließung eines Betriebs in Großdubrau in der Lausitz nach der Wende. Köpping erzählt den Franken von einer Begegnung mit den früheren Mitarbeitern im vergangenen Jahr. Sie habe erst gedacht, das würde eine rückwärts gewandte Veranstaltung, doch den Menschen ging das Thema nahe, als wäre es gestern gewesen. Denn alle hatten damals ihren Arbeitsplatz verloren.

Die „kleine Deutsche Einheit“ der Familien Kupser (l.) und Drechsler (r.) hat Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) ins fränkische Neuendettelsau gelotst. Dort erklärt sie dem Westen den Osten. Foto: Holm Helis/SMGI

Bis 1991 hatte das Werk unter dem Namen VEB Elektroporzellan Großdubrau firmiert und war bis zu seiner Stilllegung einer der weltweit führenden Hersteller für Hochspannungsisolatoren. Mit modernen Maschinen aus dem Westen und Patenten. Bis es über Nacht geschlossen wurde. Der Fall steht beispielhaft für Fehlentscheidungen der Treuhand.

Und dann ist da noch die Sache mit den niedrigen Renten im Osten: Wer nach der Wende arbeitslos wurde und nie wieder richtig auf die Beine kam, ist heute von Altersarmut betroffen. Das Rententhema entfaltet noch an anderer Stelle besondere Sprengkraft. Auch viele, die in der DDR bei der Reichsbahn oder im Bergbau arbeiteten, sind davon betroffen. Ihnen werden seit Jahrzehnten die selbst finanzierten Zusatz- und Betriebsrenten verweigert.

All diese Fragen wird die Politik beantworten müssen, damit wieder mehr Vertrauen und Zufriedenheit im verunsicherten Deutschland aufkommen können. Ohne Populismus mit dem Hang zu einfachen Antworten, die der Realität nicht gerecht werden.

Vielleicht lässt sich auch etwas aus der kleinen „Deutschen Einheit“ zwischen Drebach und Neuendettelsau lernen. Die Menschen dieser Gemeinden haben sich kennengelernt, reden auf Augenhöhe miteinander und versuchen, den jeweils anderen zu verstehen. Gerade in Zeiten, in denen das längst überwunden geglaubte Denken in „Ost und West“ wieder stärker zu werden scheint.

Denn jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Wiedervereinigung zu einer echten Einheit werden zu lassen.

