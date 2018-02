Einfamilienhaus brennt in Reichenbach

Reichenbach. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Reichenbach (Vogtlandkreis) sind beide Bewohner aus dem Obergeschoss gerettet worden. Sie wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Das Feuer war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern.

Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (dpa)

