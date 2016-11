Einer der Letzten seiner Art Norbert Märcz ist Wetterbeobachter in Zinnwald. Fürs Messen wird er immer weniger gebraucht, das geht automatisch. Er kümmert sich lieber um Menschen.

Norbert Märcz ist Wetterbeobachter in der Station Zinnwald im Osterzgebirge. Zusammen mit dem Wetterverein hat er einen Wetterwanderweg entworfen. Hier sieht man ihn am Schneehöhenzaun. © Frank Baldauf

Norbert Märcz wollte schon früh wissen, was es mit dem Wetter auf sich hat. Sein Interesse an Wetterphänomenen wurde in der achten Klasse geweckt, als Meteorologie auf dem Stundenplan stand. Märcz baute sich auf dem Dach seines Elternhauses in Leipzig eine kleine Wetterstation. Nach der Wende fing er dann beim Deutschen Wetterdienst an. Während die Arbeit an den Messgeräten heute weniger gebraucht wird, spielt eine andere Aufgabe in seinem Alltag eine immer größere Rolle: Umweltbildung.

„Ich bin einer der Letzten meiner Art“, erklärt Märcz mit einem Augenzwinkern. Die Wetterstation Zinnwald lieferte lange Jahre eine Vielzahl von Wetterdaten – ab 1971. Mittlerweile überprüft der 42-Jährige in Zinnwald nur noch die gemessenen Werte radioaktiver Strahlung und stellt sicher, dass die Geräte funktionieren. „Heute ist die Automatik so gut, dass man Menschen fast nicht mehr braucht“, sagt Märcz. Er rechnet damit, dass es seinen Job in dieser Form etwa noch ein bis zwei Jahre geben wird.

Neben den Messungen zur Radioaktivität erfasst der Wetterbeobachter auch jede halbe Stunde den Himmelszustand. Mehr Zeit beansprucht aber mittlerweile die Öffentlichkeitsarbeit. Im Jahr kommen etwa 2 000 Besucher in die Wetterwarte und lassen sich erklären, wie Wetter entsteht, was und wie in Zinnwald gemessen wird.

Die Vision des Wetterexperten ist eine Schauwetterwarte, die in Verbindung mit dem Wetterwanderweg auch in Zukunft viele Menschen nach Zinnwald locken soll. Besagten Wetterwanderweg gibt es bereits, er ist insgesamt zehn Kilometer lang und in gut drei Stunden zu erlaufen. Höhepunkte sind beispielsweise der Schneehöhenzaun und der Skitagezaun. „Der Klimawandel spielt beim Wetterwanderweg natürlich eine Rolle. In der Öffentlichkeit wird viel darüber diskutiert. Die Anti-Klima-Lobby streut Informationen. Und die Leute wollen es genau wissen.“

Natürlich ist Märcz der Letzte, der den Klimawandel bestreiten würde. „Seit gut 100 Jahren kann man sehen, dass es wärmer wird“, sagt der Wetterexperte. Sachsen bildet da keine Ausnahme. Seit Beginn der Aufzeichnung war die Dekade von 2001 bis 2010 die wärmste. Während die Zahl der Sommertage gestiegen ist, nehmen die Frosttage gleichzeitig ab. „Die Niederschläge werden außerdem stärker, Unwetter nehmen zu“, so Märcz weiter. Und am Skitagezaun kann man eine Entwicklung ablesen, die den Landkreis ganz empfindlich trifft: Die Skitage werden weniger.

„Man braucht 100 Tage zum Skifahren, sonst wird es eng mit dem Wintersport“, weiß der Wetterbeobachter. Märcz erklärt seinen Gästen aber auch, dass natürliche Einflüsse nicht berechenbar seien und dass sich das Klima in der Region auch ganz anders entwickeln könnte, „wenn sich zum Beispiel Meeresströmungen umkehren, der Golfstrom abreißt.“ Die Entwicklung der vergangenen Jahre spricht aber eine eindeutige Sprache, sagt der Wetterbeobachter: „Wir müssen davon ausgehen, dass es noch wärmer wird. Und der Mensch ist nicht ganz unschuldig an der Situation.“ Dass der Mensch Hauptverursacher der Klimaerwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist, hat der Weltklimarat längst bescheinigt.

Nicht nur den Teilnehmern an Führungen durch die Wetterwarte legt er nahe, über den Klimawandel und das eigene Verhalten nachzudenken, Märcz versucht selbst auch, klimafreundlich zu leben. Und der Wetterwanderweg soll noch mehr Menschen dazu animieren.

Was der Klimawandel für das Osterzgebirge bedeutet, ist besonders im Winter zu spüren, meint der Meteorologe. Er sagt: „Der Landkreis ist sehr winterlastig. Durch den Klimawandel kann es aber sein, dass es weniger kalte, schneereiche Winter geben wird. Es ist außerdem möglich, dass Wetterlagen für sehr lange Zeit bleiben, lange Dürre- oder Regenphasen sind möglich. Der September in Zinnwald war zum Beispiel zu nass.“

Die Prognosen für den kommenden Winter sind alles andere als einheitlich. Es gibt sowohl Vorzeichen, die für einen extrem kalten Winter sprechen, als auch solche, die einen milden Winter voraussagen. „Nach der Statistik wäre jedenfalls mal wieder ein richtiger Winter dran“, sagt Märcz.

zur Startseite