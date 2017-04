Eine schlagkräftige Verbindung Ein Ehepaar aus Meißen prügelt sich durchs Leben. Besonders die Frau tut sich dabei hervor. Das hat einen guten Grund.

Das haben sie nun davon: In Handschellen werden der 33-jährige Meißner und seine sieben Jahre jüngere Ehefrau in den Saal des Meißner Amtsgerichtes geführt. Richterin Ute Wehner hat die beiden von der Polizei vorführen lassen. Schon Ende Januar sollten sie hier zum Gerichtstermin antanzen. Doch sie erschienen damals nicht.

Allerdings informierten sie das Gericht, dass sie nicht kommen könnten. Sie hätten kein Geld für die Fahrt von Zeithain, wo sie damals wohnten, nach Meißen. Inzwischen brauchen sie kein Fahrgeld mehr, denn sie sind schon wieder umgezogen, zurück in die Domstadt. Aus einer Art Selbstschutz, sagt der Mann. Denn in der Wohnung über dem Pärchen habe ein böser Mensch gewohnt, der immer mit Schlagring aufgetaucht sei und sie bedroht habe, sagt er. Das ist schon ein bisschen skurril. Denn wenn jemand zuschlägt, dann sind es meist diese beiden. Das Ehepaar bildet sozusagen eine schlagkräftige Verbindung.

So war das auch an einem Januartag vorigen Jahres. Da waren sie gerade mal wieder umgezogen. Wohl wie so oft im Alkoholrausch haben sie einen Umzugshelfer verprügelt. Während der Mann mit der Faust zuschlug, war die Frau noch brutaler. Sie trat den am Boden liegenden Mann mit dem Fuß ins Gesicht und in die Rippen. Das Opfer zog sich Schürf- und Schnittwunden zu.

Keine vier Wochen später schlug die 26-Jährige wieder zu. In Meißen an der Wettinstraße packte sie einen Mann am Hals und stieß ihn mit dem Kopf gegen eine Unterführung. Drei Tage später kam es erneut zum Gewaltexzess. In einer Wohnung in Meißen bearbeiteten die beiden diesmal wieder gemeinsam einen Mann mit den Fäusten. Die Frau zog ihn an den Haaren, packte ihn an den Handgelenken, während der Mann zuzuschlagen versuchte. Dann wollten beide das Opfer gemeinsam aus der Wohnung tragen, was aber nicht gelingt. Der Mann packte den Geschädigten am Hals, während die Frau schlägt und brutal zutrat, so dass der Mann sich das Nasenbein brach, Schürfwunden und Hämatome davontrug.

Wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt das schlagkräftige Pärchen nun erneut vor Gericht. Der Mann wurde wegen solcher Schlägereien schon einmal zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er ist Bewährungsbrecher. Motive für die Taten gab es nicht, alles geschah im Alkohol- und Drogenrausch. Täglich 15 bis 20 Flaschen Bier trinkt der Mann nach eigenen Angaben, die Frau gibt zehn Flaschen an. Sie nimmt außerdem noch Rauschgift.

Wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen wird der Mann zu einer Haftstrafe von elf Monaten ohne Bewährung verurteilt. Die Bewährung aus der letzten Verurteilung wird widerrufen, so dass er jetzt zwei Jahre und fünf Monate absitzen muss. Die Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und einfacher Körperverletzung zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Sie erhält harte Auflagen, muss sich einer Entziehung und Therapie unterziehen. Macht sie das nicht, rückt auch sie ein.

Beide Urteile sind bereits rechtskräftig. Doch das Ende der Fahnenstange ist das wohl nicht. Gegen die beiden ist noch ein Verfahren vor dem Landgericht Dresden wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes anhängig. Das Verfahren wurde ausgesetzt, weil der Hauptbelastungszeuge unauffindbar ist. Bei einer Verurteilung droht dem Pärchen eine noch längere Haftstrafe.

