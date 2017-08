Eine Ruine für 145 000 Euro Mit gefälschten Dokumenten erschleichen sich zwei Männer einen Kredit. Aber war es auch ihre Idee?

Eine abrissreife Plauener Ruine spielt die Hauptrolle in einem Prozess um einen ergaunerten 145 000-Euro-Kredit, der jetzt in Riesa verhandelt wird. © Ellen Liebner

Auf den ersten Blick sieht alles ordentlich aus, befindet der Sachbearbeiter. Mietverträge, Einkommensnachweise, selbst Fotos von dem Grundstück und dem Wohnhaus, das er kaufen möchte: Der Hallenser, der da einen Kredit von ihm möchte, kann all das nachweisen. Und so winkt der Mitarbeiter der Commerzbank den Kredit durch. Ein Fehler, wie er sich heute eingesteht. „Ich hätte das bemerken müssen“, sagt er – und bezieht sich dabei vor allem auf ein kleines, aber wichtiges Detail, das ihm bei der Prüfung der Unterlagen entgangen ist. Denn die Mieter, die das Haus in Plauen angeblich bewohnten, hatten ihre Verträge in den Jahren 2004 bis 2007 unterzeichnet. Der Mann aus Riesa, der das Haus nun wiederum an den Hallenser verkaufte, hatte das Grundstück aber erst 2008 erworben. Er hätte diese Verträge also gar nicht mit den Mietern abschließen können.

Dieses Detail entging dem Bankmitarbeiter, und damit nahm das Unheil seinen Lauf: Insgesamt 145 000 Euro überwies die Commerzbank Ende 2010 an den Hallenser. Erst vier Jahre später erfuhr der Bankmitarbeiter, dass er Betrügern aufgesessen war. „Damals wurde ich erstmals von der Polizei befragt.“

Denn auf dem Grundstück in Plauen stand eben nicht ein schmuckes Mehrfamilienhaus, sondern eine „leer stehende, abrissreife Bauruine“, wie es in einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Dresden heißt. Das Verkaufsgeschäft war fingiert, der Hallenser und der Riesaer Komplizen, die schnell an Geld kommen wollten. Ob noch weitere Personen in den Fall verstrickt sind, ist unklar. Ein Kriminalbeamter aus Halle gibt zu bedenken, dass der angebliche Käufer des Ruinen-Grundstücks wohl kaum selbst auf diese doch recht komplexe Betrugsnummer gekommen sei.

Fragen kann ihn niemand mehr, er ist mittlerweile verstorben. Auch der Riesaer, der sich nun vor dem Amtsgericht verantworten muss, macht nicht den Eindruck, dass er den absoluten Durchblick hat, was die Mache anbelangt. Nach anfänglichem Zögern benennt er auch einen Nünchritzer, der ihm die Idee nahegebracht habe, ihm das Grundstück in Plauen für 500 Euro ab- und an den Hallenser weiterzuverkaufen. Er wolle niemanden reinreiten, begründet er seine zögerliche Aussage. Dabei ist das juristisch gar nicht mehr möglich. Denn das Ermittlungsverfahren der Behörden in Sachsen-Anhalt war derart langsam verlaufen, dass eventuelle Hintermänner schon gar nicht mehr belangt werden können: Ihre Taten sind verjährt, erklärt der vorsitzende Richter Alexander Keller. Bleibt einzig der Riesaer, für den die Verjährungsfrist von fünf Jahren nicht gilt, weil bereits gegen ihn ermittelt wurde. Ihm wird nun vom Schöffengericht Betrug vorgeworfen. Schließlich hatte er die falschen Dokumente an die Commerzbank gereicht, die letztlich den Kredit ermöglicht hatte.

Käufer hat Grundstück nie gesehen

Dass die Bank nicht im Vorfeld geprüft hatte, ob die Fotos des Grundstücks in Plauen noch etwas mit der Realität zu tun haben, sei so üblich, sagt deren Mitarbeiter vor Gericht. Es werde oftmals erst im Nachgang jemand vor Ort geschickt, der den tatsächlichen Wert ermittelt. Auch der Angeklagte gibt zu Protokoll, er selbst habe das Grundstück nie gesehen. Die Bank jedenfalls bleibt auf dem Verlust sitzen: In einem Bericht heißt es, der Bodenwert des Grundstücks belaufe sich auf gerade einmal 15 400 Euro. Wo der Kredit hingeflossen ist, wurde zum Prozessauftakt nicht im Detail erörtert. Der Riesaer hatte jedoch Anweisungen, die Summe zunächst über die Konten verschiedener Bekannter zu schleusen – gestückelt in Beträge von jeweils unter 10 000 Euro. Das ist eben jener Betrag, ab dem die Meldepflicht nach dem Geldwäschegesetz beginnt. Eine Bekannte, deren Konto auf diese Weise benutzt wurde, erzählt bei Gericht: „Er hat mir gesagt, dass er Beziehungsprobleme hat und nicht will, dass seine Freundin an das Geld herankommt.“ Also habe er gefragt, ob er das Geld erst einmal an sie überweisen könne – und ihr etwas Geld als Gegenleistung versprochen. Von den überwiesenen 9 700 Euro behielt sie 200.

Welche Strafe den 55-jährigen Angeklagten am Ende erwartet, entscheidet sich voraussichtlich am Mittwoch. Schon im Vorfeld hatte es eine Absprache zwischen den Verfahrensbeteiligten gegeben, wonach dem Mann im Gegenzug zu einem umfassenden Geständnis eine Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt wurde.

