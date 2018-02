„Eine Koalition der Macher“ Bildung, innere Sicherheit, ländlicher Raum: was Schwarz-Rot für Sachsens Zukunft plant.

Sie zelebrieren einen „neuen Stil“: Zum ersten Mal hielten Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (r.) und sein Stellvertreter und SPD-Chef Martin Dulig eine gemeinsame Regierungserklärung im Landtag. © dpa/Sebastian Kahnert

Gleich zu Beginn seiner Regierungserklärung im Landtag weicht Michael Kretschmer vom Manuskript ab. Frei reden liegt dem Ministerpräsidenten mehr als stures Ablesen. Er erzählt davon, dass sein „alltäglicher Morgen“ damit beginnt, seine Kinder in die Kita und die Schule zu bringen. Davon, dass ihn die Kinder dort prägen, die neugierig und aufgeweckt sind, und „meistens viel zu frech“ – aber mit „einer großen Begeisterung auf das, was da kommt“. Er werde seinen Anteil daran, wie es diesen Kindern und Jugendlichen in Zukunft gehen wird, leisten, sagt Kretschmer.

Hoffnung, Zuversicht, gesellschaftlicher Zusammenhalt: All das erreiche man nicht, wenn man nicht anpacke, sagte Kretschmer. „Ich möchte, dass die Koalition eine Koalition der Macher ist.“ Hoffnung entstehe nicht dadurch, dass man immer von Hoffnungslosigkeit spreche. „Geben wir diesem Land Schwung und ein fröhliches Gesicht.“

Kretschmers Stellvertreter Martin Dulig spricht von einer „Problemlöser-Koalition“. Der Wirtschaftsminister und SPD-Chef tritt nach 35 Minuten ans Pult – eine Premiere in Sachsen. Es ist das erste Mal, dass der Koalitionspartner gleichrangig eine Regierungserklärung abgibt. Dulig zeichnet ein dunkleres Bild von Sachsen. „Kein Mensch ist Bürger zweiter Klasse“, sagt er. Wer sich so fühle, dürfe aber nicht allein gelassen werden. Es gebe Argwohn gegenüber Veränderungen. Auch er warb für Zusammenhalt. Dieser funktioniere nur mit gegenseitigem Respekt, Achtung und Anstand. „Leider ist in den letzten Jahren davon einiges verloren gegangen.“ Die SZ stellt die wichtigsten Punkte aus dem 100-Tage-Programm der Regierung vor.

Bildung: Keine Details zum neuen Lehrerpaket

Die Lehrerversorgung sei nicht so gesichert und organisiert wie es sein müsste, sagte Kretschmer. Sachsen müsse im Kampf gegen den Lehrermangel wettbewerbsfähig werden. Die Gespräche mit der SPD darüber, wie das erreicht werden kann, dauern noch an. „Wichtig ist mir, dass die Verbeamtung eine Rolle spielt“, sagt Kretschmer – neben einem Ausgleich für die Lehrer, die schon im System arbeiten. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) soll im März in einer eigenen Regierungserklärung das gemeinsame Konzept gegen Lehrermangel vorstellen. Außerdem soll die politische Bildung in den Schulen ausgebaut werden.

Innere Sicherheit: Mehr Präsenz und bessere Ausstattung für die Polizei

Sachsen bildet zusätzlich 1 000 Polizisten aus. Die ersten werden im nächsten Jahr im Einsatz sein. Die Wachpolizei soll über das Jahr 2020 verlängert werden. Die Regierung will in diesem Jahr das Polizeigesetz verabschieden – auch, um die Polizei mit mehr Befugnissen auszustatten. Für Staatsanwaltschaften und die Verwaltungsgerichte werden 20 zusätzliche Stellen geschaffen.

Ländlicher Raum: Investitionen in Gemeinden und weniger Bürokratie

Die Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene steht für den Ministerpräsidenten im Mittelpunkt. Städte und Gemeinden sollen bis 2020 zusätzlich 90 Millionen Euro für ihre Aufgaben und Investitionen bekommen. Außerdem wird Bürokratie bei Fördermittelanträgen abgebaut. Schwarz-Rot will in den kommenden fünf Jahren 200 Millionen Euro in die Feuerwehren investieren – doppelt so viel wie derzeit. Aufgestockt wird auch das Programm „Vitale Dorfkerne“: In diesem Jahr gibt es fünf Millionen Euro mehr.

Kitas: Eltern und Erzieher sollen mitentscheiden

In den kommenden Jahren soll deutlich mehr Geld für frühkindliche Bildung ausgegeben werden. Kultusminister Christian Piwarz soll einen „engen Dialog“ mit Trägern, Eltern und Erziehern führen. Sie sollen mitentscheiden, wie die Qualität der Kinderbetreuung besser wird – etwa kostenloses Mittagessen, die Anrechnung von Vor- und Nachbereitungszeit oder zusätzliche Bildungsangebote in den Kitas.

Ehrenamt: Insgesamt 1,3 Millionen Euro für Engagement

Kretschmer will das Ehrenamt „als Stütze der Gesellschaft“ stärken. Dafür stellt der Freistaat in diesem Jahr jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt jeweils 100 000 Euro zur Verfügung – insgesamt 1,3 Millionen Euro. Im nächsten Haushalt soll die Summe verdoppelt werden.

Infrastruktur: Schnelles Internet für ganz Sachsen

Schwerpunkt ist der Breitbandausbau. Für eine flächendeckende Versorgung übernimmt der Freistaat den Eigenanteil der Kommunen beim Glasfaserbau. Für den Ausbau von Staats- und Kommunalstraßen sind noch in diesem Jahr zusätzlich 100 Millionen Euro vorgesehen. Das Bildungsticket bleibt ein Ziel. Darüber werden Gespräche mit den Verkehrsverbünden geführt. Die Regierung will außerdem sich weiter für den Bau der Gleisstrecke Dresden – Prag einsetzen.

zur Startseite

Artikelempfehlung „Eine Koalition der Macher“ Gleich zu Beginn seiner Regierungserklärung im Landtag weicht Michael Kretschmer vom Manuskript ab. Frei reden liegt dem Ministerpräsidenten mehr als stures Ablesen. Er erzählt davon, dass sein „alltäglicher Morgen“ damit beginnt, seine Kinder in die Kita und die Schule zu bringen. Davon, dass ihn die Kinder dort prägen, die neugierig und aufgeweckt sind, und „meistens viel zu frech“ – aber mit „einer großen Begeisterung auf das, was da kommt“. Er werde seinen Anteil daran, wie es diesen Kindern und Jugendlichen in Zukunft gehen wird, leisten, sagt Kretschmer. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/eine-koalition-der-macher-3871069.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: