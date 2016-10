„Eine gewisse Selbstgefälligkeit der CDU-Herrschaft“ Die sächsische SPD rückt vom Regierungspartner ab. In der Koalition entstehen deutlich erkennbare Differenzen.

Sichtbar verstimmt: Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Wirtschaftsminister Martin Dulig (l.). während einer Sondersitzung des sächsischen Landtags. Foto: dpa/S. Kahnert © dpa

Die Szene hatte Symbolcharakter. Die Tagesthemen erhielten zum Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr im Leipziger Gefängnis nach ihren Angaben kein Interview mit Stanislaw Tillich. Statt des CDU-Ministerpräsidenten trat am Donnerstagabend sein Stellvertreter Martin Dulig vor die Kamera. Der SPD-Wirtschaftsminister fand klare Worte: „Wir dürfen vor allem den Fehler der vergangenen Jahre nicht tun, wieder das Problem kleinreden oder verharmlosen.“

Am Freitag legte Dulig nach. Am Rande der Bundesratssitzung sagte er in Berlin: „Wir brauchen ja nicht drumrumreden. Wir haben ein Problem in Sachsen, das haben die letzten Monate ja gezeigt.“ Und dann sagte Dulig einen Satz, der es in sich hat. „Ich glaube aber, hauptverantwortlich ist durchaus eine gewisse Selbstgefälligkeit aus der 26-jährigen CDU-Herrschaft, die in Sachsen alles nur schön geheißen hat und die Probleme kleingeredet hat.“

Das sitzt. Auch wenn man Tillich zugutehalten muss, dass er wichtige Bund-Länder-Finanzverhandlungen mit anderen Regierungschefs führte – Dulig hat die Chance genutzt und gepunktet. Der Sozialdemokrat ist, falls es das in so einer Situation überhaupt geben kann, der Gewinner in dieser Krise. Überraschend kommt das nicht. Bereits im März hatte Dulig der sächsischen Polizei eine Nähe zur fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung vorgeworfen und zugleich früheren Stellenabbau bemängelt: „Wir haben nicht nur ein quantitatives Problem bei der Polizei, sondern auch ein qualitatives.“ Die Kritik zielte auf einen Kernbereich des großen Koalitionspartners CDU, die innere Sicherheit.

Kritik kontert Dulig meist wie am Freitag. Wer Probleme benenne, dürfe nicht als Nestbeschmutzer verunglimpft werden. Er zog eine Verbindung von den Ausschreitungen vor einer Flüchtlingsunterkunft in Heidenau 2015 bis zum Suizid des jungen Syrers. All das zeige, dass Sachsen viel investieren müsse, um Vertrauen in Justiz und Polizei wiederherzustellen.

Kritiker wenden ein, dass es für den Minister vergleichsweise einfach ist, Missstände außerhalb des eigenen Fachbereichs anzuprangern. Allerdings versteht es Dulig, seine Haltung zur Not auch gegen Teile der Landesverwaltung zu zeigen, was der Sachsen-CDU deutlich schwerer fällt. Zudem war die erfolgsverwöhnte Partei nie so richtig gut in Krisenkommunikation.

Und offensichtlich ist sie sich auch in der Bewertung des Suizids des Terrorverdächtigen uneins. Die Rechts- und Innenexperten der Landtagsfraktion, Martin Modschiedler und Christian Hartmann, forderten umfassende Aufklärung, unter anderem im Innenausschuss. „Nicht nur die Behörden müssen nun eine Vielzahl von Fragen beantworten, sondern auch von politischer Seite her müssen wir nun den gesamten Sachverhalt aufklären“, sagte Hartmann. Fraktionskollege Alexander Krauß setzte dagegen einen anderen Akzent. In einem Interview sagte er mit Blick auf Leipzig: „Ich betrachte das auch nicht als die große Tragödie, als die der Vorgang nun dargestellt wird.“

Bereits bei der Bewertung der Feierlichkeiten zum 3. Oktober, bei der Störer Besucher der Frauenkirche beschimpften, kam es zu Differenzen zwischen CDU und SPD. Dresdens SPD-Chef Richard Kaniewski hatte sich „empört“ darüber gezeigt, „dass weder Oberbürgermeister Hilbert noch Ministerpräsident Tillich offensiv und wirksam gegen die drohenden Pegida-Hassveranstaltungen Stellung bezogen haben“.

Die Christdemokraten wissen, dass sie an einem problematischen Punkt getroffen werden. Schwenken sie zu sehr auf den SPD-Kurs ein, droht Ansehensverlust bei rechtskonservativen Anhängern, aber auch innerhalb von Polizei und Justiz. Bislang halten sie sich, auch unter dem Eindruck überregional verheerender Presse, mit Dulig-Kritik zurück. Tillich betonte am Freitag immerhin: „Öffentliche Sicherheit und Ordnung funktionieren in Sachsen.“

Ein Bruch des schwarz-roten Bündnisses ist unwahrscheinlich, nicht nur deshalb, weil von Neuwahlen nur die AfD profitieren würde. Doch das Klima bleibt rau.

