Eine Geschichte für Anneli-Marie Erstmals beteiligte sich die Stiftung von Familie Riße am Literaturfest Meißen. Dort eröffnete nicht zufällig Thomas de Maizière.

Prominenter Vorleser: Thomas de Maizière griff im Hof der Anneli-Marie-Stiftung in Doppelfunktion zum Buch. Zum einen als Schirmherr des Literaturfests Meißen und zum anderen als Unterstützer der Stiftung, die Familie Riße im Gedenken an ihre ermordete Tochter Anneli-Marie gegründet hat. © Claudia Hübschmann

Mit dem Ablegen seiner Armbanduhr wechselt der Bundesinnenminister die Rollen. Raus aus der des Politikers, rein in die des Kulturfreunds. „Ich freue mich auf das Buch“, bekennt Thomas de Maizière vor den Besuchern, als er am Freitagabend auf den Vorleserthron des achten Meißner Literaturfests steigt. „Daraus habe ich schon meinen Kindern vorgelesen“, berichtet er. „Und ich habe es oft verschenkt, zu Schuleinführungen und so.“

Geschrieben hat es der italienische Dirigent Claudio Abbado. Es heißt „Meine Welt der Musik: Orchester und Instrumente“. Tatsächlich verbindet es die persönliche Geschichte von Abbados Musikbegeisterung mit Kapiteln, die spielerisch erklären, wie Instrumente funktionieren und Orchestermusik entsteht.

Der Grund für die Wahl dieses Buchs ist der Ort der Veranstaltung. Thomas de Maizière liest im Hof der Stiftung, die im Gedenken an die ermordete Anneli-Marie Riße von deren Familie gegründet wurde. Und so widmet er seine Lesung denn auch „Anneli Riße, die sich von Musik in einem guten Sinne hat gefangen nehmen lassen“.

Vater und Stiftungsvorstand Uwe Riße sagt zur Begrüßung: „Lesestunden beleben den Geist des Kindes, dem wir heute besonders nah sein dürfen.“ Etliche Mitglieder der Familie sind mit da. Die Stiftung an der Leipziger Straße beteiligt sich zum ersten Mal als Leseort am Literaturfest. Bis Sonntag veranstaltet sie neun Lesungen.

„Es passt zu unserem Stiftungszweck“, begründet Uwe Riße. Denn an erster Stelle steht, Jugendliche in der musischen und sprachlichen Ausbildung zu fördern. Wie er der SZ verrät, war Thomas de Maizière sein Wunschvorleser für diesen Eröffnungsabend. Nicht, weil er der Schirmherr des Literaturfests ist. „Er war für die Anneli-Marie-Stiftung ein Mann der ersten Stunde“, erklärt Uwe Riße. Als es um die Gründung der Organisation ging, habe er bei der Vermittlung von Kontakten unterstützt und viel Mut gemacht. „Seitdem haben wir eine lose, aber innige Verbindung.“

Alle Sitzplätze im Hof sind belegt. Etwa 80 Besucher haben Platz genommen, einige wenige stehen auch. Georg Ernst, ein 19-jähriger Azubi aus Döbeln, ist übers Wochenende zu Besuch in Meißen und zufällig auf den Hinweis für diese Lesung gestoßen. „Die Chance, den Bundesinnenminister mal live zu erleben, wollte ich mir nicht entgehen lassen“, sagt der angehende Krankenpfleger. Dass es bei der Lesung um Musik geht, freut ihn. Er spielt als Saxofonist im Jugendblasorchester.

Thomas de Maizière kennt das Buch in- und auswendig. Er führt ein, liest, hält lachend Bilder hoch, fragt in die Runde, wer zum Beispiel noch Schellackplatten kennt, überspringt Kapitel, fasst zusammen und liest weiter. Auch seine Welt ist die Musik, wie sich aus mancher Anmerkung heraushören lässt. Etwa, wenn er erzählt, dass er manchmal zum Weihnachtsoratorium die Partitur mitnimmt. Das Publikum lauscht.

Danach ist Georg Ernst aus Döbeln begeistert. „Das Buch fand ich sehr schön, und Thomas de Maizière hat es sehr gut rübergebracht.“ Auch eine junge Familie aus der Nähe von Meißen meint: „Sehr informativ. Wenn unsere Tochter bisschen größer ist, leihen wir uns das Buch auf jeden Fall mal aus der Bibliothek aus.“

Rund 12 500 Gäste insgesamt strömen am Wochenende zu den etwa 150 Lesungen an über 30 Meißner Stationen. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Presseverantwortlicher Sven Mücklich, „denn wir sind verstärkt auch an kleine Leseorte gegangen, was der Stimmung des Fests gut tut.“

Am Freitag bleibt Thomas de Maizière nach seiner Lesung noch etwas da. Er interessiert sich, wie die Arbeit der Stiftung angelaufen ist. Fünf Schüler erhalten bereits Klavierunterricht, berichten Ramona und Uwe Riße. Sehr gut angenommen werde ein Breakdance-Projekt im Theater, an dem seit März 13 Schüler mitwirken. Und im Sommer 2018 ist Rißes zufolge schon ein einwöchiger Big-Band-Workshop für 20 bis 30 Jugendliche aus dem Landkreis sowie aus Polen und Tschechien geplant.

Was die Stiftung für ihre aktuelle Arbeit dringend sucht, ist ein gut erhaltenes Klavier oder einen Flügel in top Zustand, den jemand abzugeben hat und in guten Händen wissen möchte. Thomas de Maizière hört genau zu. Er selbst hat lange Klavier gespielt. Sein Lieblingsbuch über Musik lässt er da. Als Geschenk für die Stiftung.

