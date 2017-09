Eine Delle, aber keine Bagatelle Ältere Autofahrer sitzen immer öfter wegen Unfallflucht vor dem Meißner Amtsgericht. Doch nicht nur sie.

Eine junge Frau fotografiert in dieser gestellten Szene Kratzer an ihrem Auto. Dass an fremden Fahrzeugen Schäden verursacht werden, die Sünder aber abhauen, passiert immer öfter. © Christin Klose/dpa

Mit 78 Jahren sitzt der Rentner aus Moritzburg zum ersten Mal in seinem Leben vor Gericht. Das ist kein Einzelfall. Immer öfter kommt es vor, dass Autofahrer angeklagt werden wegen Unfallflucht oder – wie es im Juristendeutsch korrekt heißt – unerlaubten Verlassens des Unfallortes. So wurden zum Beispiel im Jahr 2016 insgesamt 688 Unfallfluchten im Landkreis Meißen von der Polizei aufgenommen. Das war eine Zunahme von 25 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Die Aufklärungsquote liegt bei rund 40 Prozent. Und dabei sind das nur die angezeigten Fälle, die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher.

Auffällig ist, dass zunehmend ältere Autofahrer wegen derartigen Straftaten vor Gericht müssen. Meist bauen sie einen Unfall, haben ihn aber nicht bemerkt. „Ich bemerke seit Jahren einen Trend, dass ältere Autofahrer Unfälle begehen und dann einfach wegfahren. Das hängt mit dem demografischen Wandel zusammen. Manchmal, aber nicht immer, haben sie den Unfall tatsächlich nicht bemerkt, weil sie schlecht hören oder sehen“, so der Meißner Amtsgerichtsdirektor Michael Falk.

Doch war das auch diesmal so? An einem Dezemberabend fährt der Mann jedenfalls mit seiner Frau in einen Moritzburger Discounter einkaufen. Beim Ausparken soll es dann passiert sein. Mit seinem Opel Astra soll der Mann ein neben sich stehendes Auto erwischt und beschädigt haben. Auf einer Länge von 60 Zentimetern entsteht an diesem ein Schleifschaden. Statt auszusteigen und auf den Halter des geschädigten Autos zu warten, fährt der Rentner einfach weg. Und wundert sich, als wenig später die Polizei eintrifft. „Er und seine Frau waren überrascht und entsetzt und ziemlich ungehalten, als ich sie mit dem Vorwurf konfrontierte“, sagt ein Polizist. Das könne gar nicht sein, so der Rentner. Von vornherein habe der Mann abgestritten, das andere Auto beschädigt zu haben. Allerdings finden sich vorn rechts an dem Opel frische Spuren. Ob sie dem Unfall zuzuordnen sind, kann der Polizist aber nicht sagen.

Der Schaden von 900 Euro an dem gegnerischen Auto ist inzwischen repariert und wurde von der Versicherung des Angeklagten auch bezahlt. Dennoch will er es nicht gewesen sein. Ein unbeteiligter Zeuge aber hatte den Unfall bemerkt. Vor Gericht sind seine Aussagen schwammig. Er habe den Unfall nicht gesehen, nicht gehört, ihn aber wahrgenommen. Wie, das sagt er nicht. Ihm sei aufgefallen, dass die Beifahrerin, also die Frau des Angeklagten, reagierte, nach dem anderen Auto geschaut habe. Leicht möglich, dass der Rentner den Unfall tatsächlich verursacht, aber nicht bemerkt hat. Es fehle jedoch an objektiven Beweisen, um die Schuld des Angeklagten nachzuweisen und ihn zu verurteilen, stellt Richter Michael Falk fest. Um die Sache aufzuklären, könnte das Gericht ein unfallanalytisches Gutachten anfertigen lassen. Doch Aufwand und Nutzen stünden in keinem Verhältnis. Da der Schaden ohnehin schon bezahlt ist, stellt das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren ohne Auflagen ein. Ganz ungeschoren kommt der Rentner aber nicht davon. Die Versicherung wird ihn künftig höher einstufen. Dennoch hat er Glück gehabt.

Weniger glücklich geht die Sache für einen Mann aus Bochum aus. Auch ihm wurde Unfallflucht vorgeworfen. Auf einem Autobahnparkplatz soll er seine Autotür derart heftig aufgerissen haben, dass sie gegen einen Mercedes Vito stieß und ein Schaden von rund 1 600 Euro entstand. Per Strafbefehl wurde er zu einer Geldstrafe von 1 200 Euro verurteilt und sollte zudem den Führerschein für neun Monate abgeben. Dagegen legte er Einspruch ein. Er sei beruflich sehr viel in Belgien und Luxemburg unterwegs und auf den Führerschein zwingend angewiesen, argumentierte er. Das Gericht stellte schließlich das Verfahren gegen eine Geldauflage von 1 000 Euro ein. Doch der Bochumer zahlte einfach nicht. Jetzt sollte erneut verhandelt werden, aber er erschien nicht zum Termin. Der Richter sprach ein Verwerfungsurteil, damit gilt wieder der alte Strafbefehl. Es bleibt also bei neun Monaten Führerscheinentzug und 1 200 Euro Geldstrafe. Unfallflucht ist kein Bagatelldelikt. Und führt zu mächtig Ärger mit der Justiz. Laut Strafgesetzbuch drohen Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafe von drei Jahren. In aller Regel ist auch der Führerschein für einige Monate weg.

Bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gibt es meist einen Strafbefehl. Erst wenn der Betroffene Einspruch dagegen einlegt, kommt es zur Gerichtsverhandlung. Dies geschah in den ersten acht Monaten dieses Jahres am Amtsgericht Meißen bisher 15-mal. Im gesamten vergangenen Jahr gab es 37 derartige Verhandlungen. In ganz Deutschland gibt es nach Schätzungen des Auto Clubs Europa rund eine halbe Million Unfallfluchten pro Jahr. Eine bundesweite Statistik über alle angezeigten Unfallfluchten gebe es nicht, so der ACE. Das Statistische Bundesamt sammelt nur die Zahlen zu Unfällen mit Personenschaden und schwerwiegenden Unfällen mit Sachschäden. Bei den meisten Unfallfluchten bleiben die Geschädigten auf den Kosten sitzen.

