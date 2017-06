Eine Bank aus echtem Meissener Eine kunstvoll verzierte Sitzgelegenheit zieht in Meißen die Blicke auf sich. Sie soll nicht alleine bleiben.

Die wohl schönste Sitzbank Deutschlands: Eine aus Dutzenden Porzellanstücken, bunter Keramik und Beton zusammengesetzte Bank steht jetzt auf der Rosengasse in Meißen. © Claudia Hübschmann

Scherben bringen Glück. Und sie können, sofern sie so kunstvoll zusammengefügt sind wie bei der Sitzbank auf der Rosengasse in Meißen, richtig schick aussehen. Seit ein paar Tagen steht die aus mehreren Scherben aus Meissener Porzellan zusammengefügte und mit der Häuserwand verbundene Bank da. Auf ihr zu lesen ist die Botschaft „Life is like riding a bicycle“ (deutsch: Das Leben ist wie Fahrradfahren).

Der Spruch geht auf den Wissenschaftler Albert Einstein zurück. Eigentlich geht er noch weiter: „Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren“. Doch nicht zum Vorwärtsbewegen, sondern zum Verweilen lädt die pittoreske Bank ein. In Auftrag gegeben hat sie die Meißnerin Bettina Musiolek, vor deren Haus sich die Bank nun auch befindet. Auf einem an eine Fensterscheibe gehefteten Papier über der Porzellan-Bank ist zu lesen, dass die zusammengefügten Scherben Glück bringen sollen und der privaten Sammellust mehrerer Meißner entstammen. Dazu gehören die bekannte Porzellankünstlerin Gudrun Gaube sowie Stadtführerin Walfriede Hartmann. Bei der Porzellan-Manufaktur habe man allerdings keine Glücksscherben für die Sitzbank übrig gehabt, ist auf dem Papier kritisch vermerkt.

Die Aktion sei mit der Stadt Meißen und den Hausbewohnern abgesprochen, sagt Nachbarin Marita Görner. So äußert sich etwa Stadtmarketing-Chef Christian Friedel lobend: „Jetzt steht die wohl schönste Sitzbank Deutschlands in der Meißner Altstadt. Dank an die engagierten Bürger.“ Da die mit der Häuserwand verfugte Bank nicht sehr groß ist und nicht auf die Straße ausgreift, gibt es auch mit dem Ordnungsamt der Stadt keine Probleme.

Marita Görner hat den Bau des Unikats aus nächster Nähe mitverfolgen können. „Ein junger Mann hat über mehrere Tage daran gearbeitet, immer wieder Pausen eingelegt, damit der Beton zwischen den Scherben trocknen konnte“, sagt sie. Der junge Mann heißt Hugues Cauvin und betreibt in Klipphausen ein Baugewerbe. Zusammen mit Bettina Musiolek hat er der Bank ihre jetzige Form gegeben. Sie soll übrigens nicht die letzte Sitzmöglichkeit auf der Rosengasse sein.

„Die Anwohner der Straße planen noch mindestens zwei weitere Bänke in dem Gässchen aufzustellen“, sagt Marita Görner. Dazu gebe es bereits Gespräche mit den Nachbarn. Der nicht allzu stark frequentierten Rosengasse würden weitere Einladungen zum Verweilen sicher guttun. Und wie kommt die Porzellanbank bei Meißnern und Gästen der Stadt an? „Ich finde die Idee schön und gelungen umgesetzt. Die Bank ist nicht nur ein toller Blickfang, sondern lädt tatsächlich auch zum Hinsetzen ein“, sagt Ina Heß, Initiatorin der Bürgerstiftung Jahnhalle und Sprecherin der Kirchgemeinde St. Afra. Schick findet das Kunstwerk auch der Meißner Steffen Köhler. Er hätte sich Einsteins Sinnspruch nur auf Deutsch anstatt auf Englisch gewünscht. „Und ich hoffe, dass die Bank von Vandalen verschont bleibt.“

Beinahe ehrfürchtig stehen am Freitagmittag Angelika Brüshaber aus Iserlohn und Heidi Schmolke aus Essen vor der Sitzbank und schauen sich die Feinheiten aus Porzellan genau an. „Darf man sich denn überhaupt draufsetzen?“, fragen sich die Touristinnen gegenseitig. Ermuntert von Anwohnern wagen sie es schließlich und machen es sich bequem. Der Meißen-Bezug sei unverkennbar und passe in die Innenstadt, sagt Angelika Brüshaber. „Rein optisch würde ich aber nicht sofort darauf fliegen.“

