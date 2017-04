Einbrecher stehlen Klimaanlage und Kabel In Zentendorf sind Diebe in den alten Wasserturm eingebrochen. Zuerst hieß es, die komplette Vodafone-Technik für den Mobilfunk sei verschwunden.

Symbolbild: In Zentendorf wurde ein unter anderem ein Klimagerät für eine Mobilfunkanlage gestohlen. Auf das Netz habe das laut des Unternehmens keinen Einfluss. © obs/Vodafone GmbH

Zentendorf. Unbekannte sind in den alten Wasserturm in Zentendorf eingebrochen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwochmorgen mitteilte, geschah das bereits am späten Sonntagabend. Das Unternehmen Vodafone ist dort Mieter und betreibt eine Anlage für den Mobilfunk. Wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf am Mittwochmittag auf Anfrage von sz-online mitteilte, entwendeten die Täter ein Außenklimagerät des Unternehmens und Beleuchtungskabel, die allerdings zum Turm gehören.

Die Polizeidirektion hatte am Morgen mitgeteilt, dass die komplette Elektroinstallation von Vodafone gestohlen worden sei. Das stimme aber nicht, so der Vodafone-Sprecher. „Von der Anlage fehlt nichts. Es ist auch nichts beschädigt“, so Volker Petendorf. Auch Vermutungen über mögliche Störungen im Mobilfunknetz gebe es nicht.

Der Polizei wurde der Vorfall am Dienstag mittels einer Online-Anzeige mitgeteilt, so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz. Volker Petendorf von Vodafone kann das bestätigen. „Es war der Dienstleister der Anlage, der für uns arbeitet.“ Die von der Polizei angegebene Schadenshöhe stimme laut Petendorf. Demnach ist das Diebesgut etwa 15 000 Euro wert. Der Sachschaden beträgt etwa 2 500 Euro. Wäre wirklich die gesamte Installation verschwunden, würde ein deutlich anderer Wert der gestohlenen Technik herauskommen, so der Vodafone-Sprecher. „Dann wären wir bei einer sechstelligen Summe.“

Das gestohlene Klimagerät werde nun ersetzt. Eine Firma sei bereits damit beauftragt worden. Dieses Gerät kühle zwar die Vodafone-Anlage auf dem Wasserturm. Diese könne aber auch mal einige Zeit ohne Klimaanlage auskommen, so Petendorf. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (szo/dab)

Dieser Beitrag wurde um 12.36 Uhr aktualisiert.

