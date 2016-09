Ein Zirkuswagen geht auf Reisen Das besondere Gefährt aus Königsbrück wartet schon viele Jahre auf diesen einen Moment. Nun ist der gekommen.

Der alte Zirkuswagen stand lange auf dem Grundstück der Familie Schubert in Königsbrück. Ursel und Christof Schubert hatten einiges mit ihm vor. Doch nun bekommt er eine neue Bestimmung. © René Plaul

Die Idee hatte schon ziemlich konkrete Formen angenommen: Der Förster Christof Schubert wollte den alten Zirkuswagen in einigen Jahren wieder herrichten und dann, im Ruhestand, mit ihm über Land ziehen. „Ich hätte meinen Traktor davor gespannt und geschaut, wie man mit so einem Gefährt in den Ortschaften so ankommt“, erzählt der Königsbrücker mit einem Schmunzeln. „Das wäre sicher eine schöne Sache gewesen.“ Doch dieses Experiment kann er nun nicht mehr angehen. Denn die alte Stellmacherarbeit ist seit einem halben Jahr fest versprochen.

Die Freie Bühne Jena wird den Wagen zu einer mobilen Theaterbühne umbauen. Die Theaterleute haben bisher keine eigene Auftrittsmöglichkeit, auch weil die Mieten in der Universitätsstadt hoch sind. Sie können zwar in einem alten Industriekomplex proben und Dinge einlagern. Doch Veranstaltungen dürfen dort aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden. Tillmann Lützner leitet das Projekt in Jena. „Wir wollen das Schmuckstück behutsam mit vielen fleißigen Händen zu einer qualitativ hochwertigen, mobilen Theaterbühne umgestalten, die auch ein Raum sein kann für Kino unter freiem Himmel, Café, Konzert, Lesung und Diskussion.“ Der Wagen der Schuberts ist genau der richtige dafür. „Der Zirkuswagen ist an sich ein Hingucker, einfach schön“, schwärmt Tillmann Lützner.

Die Verbindung zwischen Jena und Königsbrück kommt durch die Tochter der Schuberts zustande. Sie lebt schon lange in Jena und arbeitet aktiv im Verein der Freien Bühne mit. Die Theaterleute haben Prospekte gedruckt, eine Internetseite kreiert, Firmen angesprochen und schließlich auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der innerhalb weniger Wochen mehr als 10 000 Euro zusammenkamen.

Sie wollen das Geld vor allem nutzen, um das nötige Material für die Reparaturen an dem Zirkuswagen zu kaufen. Sie werden den Wagen auseinandernehmen, die Ziehharmonika-Veranda reparieren, Türen anfertigen und eine klappbare Seitenwand montieren, damit der Wagen später wirklich zu einer Bühne werden kann. Reparaturen am Dach und an der Fassade sind nötig, Fenster fehlen auch noch.

Die kleine Kammer mit dem Doppelstockbett muss aus Platzgründen wahrscheinlich weichen, doch sonst soll so viel wie möglich erhalten bleiben. Das freut Christof und Ursel Schubert. Denn das hätten sie selbst auch so gehalten. Ihre Geschichte mit dem Wagen begann vor über 20 Jahren. Damals kauften sie das Gefährt für eine Mark von einem befreundeten Dresdner Ehepaar. Das hatte einen Garten in der Region und nutzte den Zirkuswagen als Laube. Familie Schubert stellte ihn bei sich unter, führte kleinere Reparaturen durch und nahm den Wagen dann schließlich auch mit, als sie 1997 von Zschornau-Schiedel nach Königsbrück zog.

Der Schauer hat geholfen

Ein Traktor zog das grün-gelbe Schmuckstück damals durch die Landschaft und postierte den Wagen vor dem Försterhaus am Rande von Königsbrück. Schon so manche haben seitdem gefragt, ob sie das Gefährt denn haben können, doch Familie Schubert konnte sich nicht dazu entschließen, es wegzugeben. Manchmal schliefen die drei Kinder der Schuberts mit ihren Freunden im Doppelstockbett und auf den Klappbetten. Einige Male übernachteten auch Gäste der Familie in dem Wagen. Christof Schubert strich das Gefährt neu an, reparierte zweimal das Dach und baute schließlich mit Freunden einen Schauer, damit das Holz unter dem Regen nicht noch mehr litt. Ursel Schubert zeigt Fotos von der Aktion von damals. Viele Freunde fassten mit an, damit der Zirkuswagen im Trockenen stehen konnte.

Der Schauer hat geholfen. Die Reifen sind in Ordnung und die aufwendige Holzverkleidung im Inneren ist auch kaum beschädigt. Fahren kann der Wagen trotzdem nicht. Die Theaterleute haben deshalb einen Anhänger organisiert, um den Zirkuswagen nach Jena zu bekommen. Dieses Wochenende wird er geholt. Die Theaterleute werden das selbst übernehmen. Sie wollen fast alles selbst machen, um Geld zu sparen. Im kommenden Sommer soll der neue Theaterwagen fertig sein. Die Schuberts sind gespannt und Christof Schubert wird sich eine neue Beschäftigung für den Ruhestand suchen. „Da wird mir schon was einfallen“, sagt er. Und man glaubt es ihm.

