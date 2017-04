„Ein solcher Wahnsinn wäre einmalig“ Die Pläne für noch ein Möbelhaus zwischen Heidenau und Pirna verunsichern viele. Der Handelsverband warnt.

Was wird mit der Fläche hinter dem ehemaligen Bürogebäude gegenüber der Tankstelle auf der Hauptstraße in Heidenau? Sie wurde verkauft, so viel ist schon mal klar. Werden die Möbelhaus-Pläne wahr, wäre das für Händler bedrohlich.

David Tobias ist Geschäftsführer des Handelsverbands Sachsen. Er vertritt die Interessen der Händler im Freistaat.

Der Schrecken sitzt bei vielen Möbelhändlern tief. Würde das Porta-Riesen-Möbelhaus auf 55 000 Quadratmetern an der Heidenauer Hauptstraße gebaut, würde das ihre Existenz bedrohen. Und es würde die Stadt deutschlandweit berühmt machen: als die Stadt mit den meisten Quadratmetern Einkaufsfläche pro Einwohner. Das jedenfalls prophezeit der Handelsverband Sachsen. Kunden sind geteilter Meinung. Für die einen belebt Konkurrenz das Geschäft, den anderen reicht das Angebot an Möbeln und Zubehör. Wieder andere sind skeptisch, ob das Vorhaben überhaupt realisiert wird und verweisen auf die bisher nicht umgesetzten Pläne vom Umbau des Reals. Die Unternehmenszentrale in Mönchengladbach informiert dazu nach wie vor nicht.

Hinter den Kulissen laufen indessen zahlreiche Gespräche zu den Plänen von Porta. Offiziell hat das Unternehmen den Kauf der Fläche in Heidenau zwar noch immer nicht bestätigt, dafür gibt es aber schon Kontakte ins Heidenauer Rathaus.

Während sich mittelständische Möbelhändler um ihre Zukunft sorgen, scheint die Heidenauer Innenstadt erst einmal abzuwarten. Es sei noch zu früh für Äußerungen, heißt es. Auf der Ernst-Thälmann-Straße gibt es kein Möbelgeschäft, das Kunden verlieren könnte. Gleichzeitig wird kaum einer der möglicherweise zusätzlichen Kunden an der Hauptstraße sich ins Stadtzentrum verirren. Die Innenstadt berühren die Pläne also weder positiv noch negativ.

Der Handelsverband Sachsen sieht das Bauvorhaben eindeutig: schlecht für Heidenau und so gar nicht machbar. Geschäftsführer David Tobias sagt, warum.

Wie beurteilt der Handelsverband die Porta-Pläne für Heidenau, Herr Tobias?

Ein solches Vorhaben gefährdet die Existenz zahlreicher inhabergeführter Möbel- und Küchenhändler in und um Heidenau und Pirna. Das scheinbare Argument zusätzlicher Arbeitsplätze greift unserer Auffassung nach nicht, da diese mindestens in gleicher Zahl andernorts wegbrechen.

Welche Auswirkungen könnte ein neues Möbelhaus dieser Größe damit für die Region haben?

Ein weiteres Ladensterben, Schließen traditionsreicher Häuser und Insolvenzen ortsansässiger Kaufleute würde die Folge sein. Und das über die Region hinaus mit diesen gravierenden Auswirkungen auch bis Neustadt und Umgebung.

Haben sich bereits betroffene Händler aus der Umgebung an Sie gewandt?

Die Sorge ist bei bekannten Händlern natürlich groß. Nehmen Sie beispielsweise Familie Mai mit ihrem Pirnaer Möbelhandel oder Andreas Graf und seine Mitarbeiter, beides Händler aus Pirna. In Heidenau sorgt sich Küchenstudio Bastian rund um Inhaber Andreas Leißner um die Zukunft seines Unternehmens.

Wie können Sie den Händlern helfen, was ihnen raten?

Sie können sich mit allen Fragen an uns wenden. Wir stehen ihnen zur Seite, sei es in Sachen Standortentwicklung, betriebswirtschaftlich oder auch rechtlich.

Welche Forderungen wird der Handelsverband bei der Planung stellen?

Ein solches Vorhaben muss sich an die gesetzgeberischen Verfahrensabläufe halten. Hier gibt es einen ganz erheblichen Widerspruch zum Landesentwicklungsplan, der ein solches Vorhaben praktisch ausschließt. Er ordnet Heidenau als Unterzentrum ein und für ein solches ist eine Handelseinrichtung in dieser Größe im Prinzip ausgeschlossen.

Wie wird Heidenau handelstechnisch aktuell bewertet, wo gibt es Defizite, wo Überschüsse?

Heidenau verfügt bereits jetzt über eine überdurchschnittliche Einzelhandelsfläche bezogen auf die Einwohnerzahl. Mit 2,45 Quadratmeter pro Einwohner liegt Heidenau mit an der Spitze Sachsens und verträgt im Grunde keine weitere Einzelhandelsfläche. Bereits jetzt macht der großflächige Einzelhandel zwei Drittel der Handelsfläche in Heidenau aus. Mit einer solch überdimensionierten Ansiedelung würde sich die Verkaufsfläche in Heidenau mehr als verdoppeln, sodass auf jeden Einwohner mehr als fünf Quadratmeter Verkaufsfläche kämen. Das führt zu dramatischen Auswirkungen. Ein solcher Wahnsinn wäre in Deutschland vermutlich einmalig. Der kleinteiligere Handel wäre in Zukunft tot.

