Ein Knöllchen für den Haufen

@ 3: Der Staat hat für Steuern eben keine konkrete und mit der Steuererhebung in Zusammenhang stehende Gegenleistung zu erbringen. Steuern dienen einzig und allein der Einnahmeerzielung durch den Staat. Mit diesen Einnahmen leistet er wiederum Ausgaben, die jedem Bürger in irgendeiner Form zugute kommen (Straßen, Schulen, Sozialleistungen, Lehrer, Polizisten, Krankenhäuser etc.). Der Staat ist im Übrigen kein abgehobenes "böses" Konstrukt, sondern die Organisationsform unserer Gesellschaft mit all seinen Staatsbürgern.