Ein Kandidat sucht Rückhalt Michael Kretschmer soll Sachsens Ministerpräsident werden. Der Vorschlag kam unerwartet – auch für die CDU-Basis. Die fremdelt noch mit dem 42-Jährigen.

Nachdenklich zu Beginn: Michael Kretschmer (links) und Stanislaw Tillich erwarten eine turbulente CDU-Konferenz. © Ronald Bonß

Kaum kündigt Stanislaw Tillich am vergangenen Mittwoch vor laufenden Kameras seinen Rücktritt als sächsischer Regierungschef für Anfang Dezember an, beginnt das Murren in den eigenen Reihen. Das gilt zunächst dem Verfahren, das etliche CDU-Mitglieder als böse Überrumpelung empfinden. Doch die Folgen dieses anhaltenden Missmutes treffen dann auch jenen Mann, den Tillich als seinen Nachfolger vorschlägt: Michael Kretschmer aus Görlitz, 42 Jahre, langjähriger Generalsekretär der Sachsen-Union und kürzlich Verlierer bei der Bundestagswahl 2017.

Was auch immer Sachsens Noch-Regierungschef mit dieser Personalie plant, es geht bisher nicht auf. Kaum Glückwünsche für den designierten jungen Landesvater, dafür viele Bedenken – und auch erste Gegenstimmen. In der CDU-Landtagsfraktion verzichten einen Tag später gleich sechs Abgeordnete darauf, dem Neuen ihre Unterstützung zuzusichern. Weitere sechs lehnen den Vorschlag rundweg ab. Ein Dutzend, das Kretschmer vorerst fehlt.

Dazu kommt stressige Post. Der CDU-Kreisvorstand Mittelsachsen teilt diese Woche per Rundbrief kurz und rüde mit, man nehme Tillichs persönlichen Wunsch zwar zur Kenntnis, allein die Kandidatenauswahl könne sich nicht allein daran orientieren. Im Text taucht das Wort Basisdemokratie und auch jener Satz auf: „Wir stellen klar, dass der Meinungsbildungsprozess noch nicht abgeschlossen ist.“ Die politische Übersetzung davon heißt: Nein!

Das alles hat der Kandidat im Kopf, als er am Mittwochabend vor dem Dresdner Art’otel steht. Drinnen warten mehr als 200 Mandatsträger der sächsischen CDU. Vor ihnen wiederholt Kretschmer sein politisches Mantra: aus Fehlern lernen, innere Sicherheit verbessern, schnelles Internet ausbauen und vor allem mehr Lehrer ausbilden. Das kommt an, es stimmt die Basis zunächst zufrieden.

Dennoch keimt Kritik. Wie heftig es in der Partei brodelt, zeigt eine kleine Szene. Es kommt nicht oft vor, dass der in Dresden lebende CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière offene Gegenrede erhält. Er hat sich humorig für Kretschmer („Der ist ja auch nicht mehr so ganz jung.“) stark gemacht, Tillich „menschliche Größe“ bescheinigt und den Streit um die Obergrenze als Kern der Wahlschlappe verortet – da grummelt es im Saal. Man wolle reden und nicht nur zuhören. De Maizière endet. Dann erhält das Mikrofon der Nossener CDU-Chef Stephan Degen. Er bemängelt, dass sich die Partei nicht die Mühe gemacht habe, eine Alternative zu Kretschmer zu finden, auch wenn dem wohl kaum jemand das Wasser reichen könne. Der Dresdner Stadtrat Hans-Joachim Brauns vergleicht die Personalsituation an Schulen mit „Nachkriegszuständen“. Der Freiberger Kreisrat Jörg Woidniok fragt, warum Tillich, nicht aber CDU-Bundeschefin Angela Merkel zurücktritt.

Und der Bad Schandauer Stadtrat Mathias Klimmer konstatiert, die CDU sei zur Linkspartei mutiert. Es gebe kaum noch Geld für die Jugend vor Ort, dafür aber für Flüchtlinge und andere Migranten. Die Parteispitze habe das abgesegnet. Klimmer erhält Applaus, wenn auch nicht von allen.

Die Konferenz ist damit an einem kritischen Punkt. Die CDU, die jahrelang stabil wirtschaftete, ist im Innersten aufgewühlt. Die Wortmeldungen zeigen, dass etliche Mandatsträger restriktive Flüchtlingspolitik, effiziente Strafverfolgung und starke Polizei als konservativ verstehen – und weniger soziale Marktwirtschaft.

Tillich hat das vermutlich geahnt. Als Gastgeber stehen ihm die einleitenden Worte zu. Er klopft, das ist für ihn untypisch, mehrfach mit der Hand aufs Pult, als er eine offene Diskussion fordert. „Wir sind doch eine Volkspartei.“ Zuvor stellt er klar, dass er nicht mehr die Kraft gehabt habe, um neue Ideen in die Union zu bringen. Allerdings wolle er einen geordneten Übergang, und dazu gehöre eben auch ein Personalvorschlag. „Anders ging es aus meiner Sicht zumindest nicht.“

Kretschmer betont: „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht.“ Doch stehe er nach intensiver Überlegung dafür bereit, die Scharte bei der Landtagswahl in zwei Jahren, wie von Tillich gefordert, auszuwetzen. Kretschmer sagt, er habe sich „in die Pflicht nehmen lassen“. Damit will er vermutlich der Kritik vorbeugen, er sei als Nachfolger mehr oder weniger vom Vorgänger ausgerufen worden.

„Das Land steht gut da“, sagt er. Letztlich erhält er wie Tillich freundlichen Applaus. Unmut zieht sich dennoch durch den Abend. Der Freiberger CDU-Chef Holger Reuter findet, dass Ankündigungen, man müsse die Politik nur besser erklären, arrogant seien. „Die Bürger haben darauf in den Wahlkabinen reagiert“, ruft er in den Saal. Tillichs Schritt sei ein „falscher Rücktritt“. Doch wenn nun Kretschmer Partei- und Regierungschef werde, müsse er die sächsische Union zu einem „Gegengewicht zu Berlin“ machen.

De Maizière verteidigt das Verfahren. Er appelliert an die Mandatsträger, die Verantwortung der CDU als einzige Volkspartei für Sachsen und den Bund zu erkennen. Dann sagt er einen klugen Satz, der beinahe untergeht: „Es ist viel einfacher, Politik für zehn Prozent der Leute zu machen.“

