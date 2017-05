Ein Jahr wie ein böser Film Uwe Schulz und drei seiner Kinder leiden an einer unheilbaren Krankheit. Als die Mutter stirbt, gründen sie eine Familien-WG.

Sind in ihrer Familien-WG ein eingeschworenes Team: Uwe Schulz mit seinen Kindern Sara, Robin und Patrick. © Ronald Bonß

Wenn Uwe Schulz morgens aufwacht, fühlt er sich wie ein verrosteter Roboter. Er braucht dann eine halbe Stunde, um die Gelenke so funktionsfähig zu bekommen, dass er aufstehen kann. Dann schnappt er sich seine Gehhilfen und organisiert den Tag. Manchmal schläft er, sobald er sitzt, wieder ein. Auch in der Straßenbahn. Das nervt, denn es geschieht immer dann, wenn es gar nicht passt. In den letzten Wochen fühlt er sich zudem überhaupt nicht wohl. Die raschen Wetterwechsel machen ihm schwer zu schaffen. „Aber sonst geht es schon. Man kann mit Multipler Sklerose leben.“

Seine drei Kinder zwischen 16 und 26 Jahren, die mit ihm im Haushalt in Dresden-Pieschen leben, sitzen am Küchentisch und hören dem Vater gespannt zu. Sara, Robin und Patrick nicken immer wieder. Ja, alles typische Symptome, von denen er da berichtet. Kennen sie alles. Noch nicht sehr lange, aber lange genug.

Genau genommen seit 2013, es ist als Schicksalsjahr in die Familiengeschichte eingegangen. „Dieses Jahr war wie ein böser Film“, sagt Uwe Schulz. „Aber so ein schlimmes Drehbuch kann sich kein Autor ausdenken.“

Es ging schon am Neujahrsmorgen los. Patrick, der Große, will sich die Schuhe zubinden und kommt nicht mehr hoch. Zunächst flachsen alle noch: schwere Nacht und so. Aber dann müssen sie ihn in die Notaufnahme bringen. Nach ausgiebiger Untersuchung sagt die behandelnde Ärztin zu Familie Schulz: „Gut, dass Sie sitzen. Ich habe eine traurige Nachricht. Ihr Sohn leidet unter Multipler Sklerose.“ Noch wissen sie nicht, was das bedeutet, er ist ja der Erste in der Familie. Dem Vater kommen die Symptome allerdings bekannt vor.

Im April traf es Robin, den Zweitjüngsten. Er hatte plötzlich im linken Bein und im linken Arm kaum noch Gefühl. Es dauerte nicht lange und die Ärzte kamen zum gleichen Ergebnis: Multiple Sklerose.

Bei einem der Treffen mit der Familie spricht der behandelnde Arzt den Vater an. Er wolle ihn auch mal untersuchen. „Sie laufen so komisch“. Das Ergebnis bestätigt die Befürchtungen. Auch er hat MS, eine unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems. Und zwar schon seit mehr als 30 Jahren, wie heute festgestellt werden kann. Plötzlich wird Uwe Schulz klar, warum er während seiner Buchbinderlehre Taubheitsgefühle hatte, nicht mehr aufstehen konnte und dann monatelang Zeit in Krankenhäusern verbrachte. Es folgten damals mehrere „Rückfälle“, die Ärzte fanden keine Erklärung. Heute weiß er: Es waren die ersten Schübe dieser Krankheit. Er wurde dann als geheilt entlassen, konnte den gelernten Beruf aber nicht mehr ausüben. Er brauchte eine sitzende Tätigkeit. Also absolvierte er eine zweite Lehre als Industriekaufmann. Seither blieb die Krankheit unerkannt und unbehandelt. Dieser bitteren Erkenntnis folgte die bange Frage: Ist das vererbbar? Sind meine beiden anderen Kinder auch gefährdet? Die Ärzte wollen beruhigen. Nein, MS ist nicht vererbbar. Allerdings die Veranlagung dafür.

Dann stirbt der Hund, ein Bobtail-Mischling, so ein lustiger, mit vielen Fransen. Es war der beste Freund der Familie. Anfang Dezember spürte Sara Lähmungserscheinungen, sie konnte an den Beinen keine Kälte mehr wahrnehmen. Sie stürzte schwer. Und wieder diese Diagnose: MS. Für ein Mädchen mit 13.

Die größten Sorgen machten sich alle aber um die Mutter. Auch sie musste ins Krankenhaus, die Ärzte entdeckten einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Sie operierten sofort. Zum Glück erwies er sich als gutartig.

Ein Tag im März ändert alles

Das Jahr 2014 sollte ein besseres werden. Alle begannen, sich auf ihr Schicksal einzustellen, Uwe Schulz und seine Frau fuhren zur Kur und wollten danach durchstarten. Die Silberhochzeit wurde geplant. Doch dann kam der 27. März. Am Abend zuvor hatten die Eheleute noch Fußball geguckt und waren gut gelaunt zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen wachte Frau Schulz nicht mehr auf. Die Ursache ist bis heute ungeklärt, wahrscheinlich waren es Herzrhythmusstörungen.

Die ersten 14 Tage danach funktionierte die Familie wie in Trance. Erst langsam wurde klar, was es bedeutet, dass die Mutter fehlt, die sie alle tröstete, die half und Liebe gab, die sie gerade jetzt so nötig hatten. Und Uwe Schulz verlor „die Frau seiner Träume“. Für sie hatte er einst den Ausreiseantrag zurückgezogen. Und mit ihr ein Leben wie in der Achterbahn geführt.

Sie hatten im Sommer 1989 geheiratet, bereits im Dezember gab’s die Kündigung vom Grafischen Großbetrieb „Völkerfreundschaft“, der nicht länger Großbetrieb sein konnte. Uwe Schulz stieg 1990 ohne Ahnung ins boomende Kfz-Handwerk ein und wurde gleich nach der Währungsunion, als Autos aus dem Westen gefragt waren, wieder gekündigt. Er verkaufte dann die Dresdner Morgenpost auf der Straße, machte sich mit einem kleinen Zeitungsvertrieb in Prohlis selbstständig. Und musste das anfangs gut laufende Geschäft wieder aufgeben, ausgerechnet als Prohlis saniert und damit schöner wurde. Seine Stammkunden waren bei dieser Gelegenheit aus dem Viertel weggezogen, die neuen Bewohner lasen keine Zeitung. Dann Arbeitslosigkeit, dann neue Hoffnung nach jahrelanger Umschulung zum Fachinformatiker. Aber keine seiner Bewerbungen hatte Erfolg. Dem einen Unternehmen fehlte die Berufserfahrung, dem anderen war er mit Anfang 40 schon zu alt.

Aber er hatte ja seine Familie, seine vier Kinder. Für sie musste und wollte er jetzt da sein. Vielleicht ist es die Aufgabe seines Lebens: eine Familien-WG mit drei Erwachsenen und einem Teenie zu organisieren, alle MS-Patienten, zwei mit 60 Prozent, zwei mit 50 Prozent Behinderung. Nur Marc, der zweitälteste und einzig Gesunde der Familie, ist unterdessen ausgezogen und führt sein eigenes Leben.

Wie organisiert man eine solche WG? Eine Haushaltshilfe gibt es jedenfalls nicht, dafür geht’s ihnen noch zu gut, wurde ihnen mitgeteilt.

Eine strenge Aufgabenverteilung mit Tabelle und so wollten sie alle nicht. Aber klare Regeln. Mit Saubermachen, Wäschepflege und Kochen ist jeder der Reihe nach dran. Aber es wird schon Rücksicht genommen, wenn einer mal keine Zeit hat. Einkaufen gehen Sara und Robin, den beiden anderen fällt es mit ihren Gehhilfen zu schwer. Soweit das Grundprinzip.

Auch finanziell ist es schwierig. Vater Schulz erhält nur eine kleine Erwerbsunfähigkeits- und eine Witwerrente. Sara geht noch zur Schule. Patrick hat einen Job in einem Call-Center und Robin bekommt Lehrlingsgeld. Davon geben sie ihrem Vater Kostgeld. Er verwaltet es und sammelt das Wechselgeld vom Einkauf. „Man staunt, wie viel da zusammenkommt.“ Jeder versucht zudem für sich ein bisschen zu sparen, und wenn mal eine kleine Anschaffung ansteht, dann legen sie zusammen. Viel geht nicht. Aber es geht schon.

„Mama wäre stolz auf uns“

Immerhin ging jetzt ihr größter Wunsch in Erfüllung: eine moderne Küchenzeile mit Geschirrspüler. Alle vier können nicht lange stehen, der Abwasch war deshalb eine große Belastung. Mehrere Tausend Euro hätten sie allerdings allein nie aufbringen können. Als Sponsoren fanden sich die Schwiegereltern von Herrn Schulz. Sie wussten, dass solch eine Küche auch der größte Wunsch ihrer Tochter war. Und die Leser der Sächsischen Zeitung halfen, Lichtblick steuerte 1 500 Euro bei. Die vier Schulzes haben sich riesig gefreut. Seit März steht das gute Stück, dass sie immer im Blick haben, wenn sie sich am Küchentisch treffen.

Vater Schulz ist zufrieden mit der Familien-WG, sie funktioniert. Er freut sich über seine Kinder, wie sie sich helfen und auch als Erwachsene noch zusammenstehen. „Wir blödeln auch mal. Wir lachen. Wir gehen zusammen ins Museum. Ich bin sicher: Mama wäre stolz auf uns.“

zur Startseite