Ein holpriges Gefühl von Freiheit Dieter Hennig aus Höckendorf ist mit seiner Schwalbe bis nach Usedom gefahren. Er war nicht nur auf der Straße ein Hingucker.

Um besser gesehen zu werden, präparierte er seinen Anhänger mit einem Fähnchen.

Genau 1 099 Kilometer von Höckendorf bis nach Usedom hat Dieter Hennig im September auf seiner Schwalbe mit Anhänger zurückgelegt. Fünf Tage war er insgesamt unterwegs inklusive Aufenthalt auf der Insel. Für den überzeugten Mopedfahrer war das die erste große Ausfahrt. Mit 67 Jahren, wohlgemerkt. „Es war so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wenn ich jünger wäre, würde ich gar nicht zweifeln“, sagt er.

Der Rentner sitzt in seinem Wohnzimmer und zückt ein kleines Notizbuch. In diesem hat er sich den Streckenverlauf genau notiert. Am 7. September um 8.30 Uhr startete er zu Hause. Von Höckendorf aus ging es zunächst über Tharandt und Wilsdruff bis nach Meißen. Über mehrere Bundesstraßen fuhr Dieter Hennig auf seiner Schwalbe dann bis ins brandenburgische Neuhardenberg, das zwischen Frankfurt/Oder und Eberswalde liegt. Dort stieg der Höckendorfer über Nacht in einer Pension ab. Rund 350 Kilometer waren es bis dahin, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 bis 50 Kilometer pro Stunde.

Am nächsten Tag ging es dann weiter über Eberswalde bis nach Anklam. „Von dort bin ich auf die Insel rüber. Gerade als ich über die Brücke gefahren bin, kam ein Gewitterguss. Aber ich hatte Glück, denn direkt auf der anderen Seite wurden Zimmer vermietet.“ Zwei Nächte blieb der Rentner auf der Insel, die er schon von mehreren Urlauben her kannte. Die Rückfahrt trat er am 10. September an. Über Prenzlau und Gramzow ging es nach Fürstenwalde. Nach einer Übernachtung in Müllrose fuhr er über Cottbus nach Dresden und kam schließlich wieder in Höckendorf an.

Mit seiner blau lackierten Schwalbe, die 1970 gebaut wurde, ist der Senior täglich unterwegs. Für gewöhnlich in und um Höckendorf. Die Idee, mit der Schwalbe eine größere Tour zu unternehmen, kam ihm spontan dieses Frühjahr. Im Fernsehen lief damals eine Reportage über eine Gruppe aus dem Raum Döbeln, die zu DDR-Zeiten und nach der Wende mit dem Zweirad nach Usedom gefahren ist. „Da hab ich mir gedacht: Das könntest du doch auch machen.“ Somit war der Beschluss gefasst und Dieter Hennig begann, die Route zu planen.

Ziel war es, jeden Tag so lange zu fahren, wie die Kräfte reichen. Außerdem ließ er sein Fahrzeug gründlich in der Werkstatt durchchecken. Den Mechanikern verriet er sein Vorhaben. „Die haben auch gesagt, dass ich ein bisschen verrückt bin“, sagt der 67-Jährige und lächelt. „Hinterher war ich noch mal da und habe mich bedankt, weil das Moped gut durchgehalten hat. Es hatte keinen Plattfuß und gar nichts.“ Kleine Sachen hätte er unterwegs selbst reparieren können, dazu hatte er auch Ersatzteile dabei, wie etwa neue Zündkerzen. In seinem Anhänger verstaute er das ganze Gepäck und einen Ersatzkanister mit Benzin, denn sicher ist sicher. Zu seiner Ausrüstung gehörte regenfeste Kleidung, eine winddichte Allwetterjacke mit Regenhose und eine Warnweste. Auch Handschuhe durften nicht fehlen. „Nicht wegen der Kälte, sondern vielmehr wegen der Erschütterung, das polstert doch etwas.“ Für seinen Anhänger hat sich der Rentner ein Fähnchen im Fahrradladen gekauft, um besser gesehen zu werden. Seine Reiseroute und einen Gruß aus Sachsen klebte er hinten am Anhänger fest.

Damit war Dieter Hennig nicht nur auf der Straße ein Hingucker. „Die Leute am Wegesrand haben mich immer freundlich gegrüßt“, erinnert sich der Höckendorfer. Trotz allem habe er sich die Fahrt bis nach Usedom leichter vorgestellt: „Ich habe nicht gedacht, dass es so anstrengend ist.“ Vor allem das Vibrieren der Maschine habe dem 67-Jährigen irgendwann zugesetzt. Auch den Lenker über acht Stunden zu halten und immer Gas zu geben, sei auf Dauer anstrengend gewesen. „Manchmal habe ich abends gedacht: Warum hast du dir das nur angetan? Wenn ich morgens wieder auf dem Moped saß, waren alle Zweifel weg.“

Als er wieder zu Hause in Höckendorf ankam, sei er schon auch ein bisschen erleichtert gewesen und mit ihm seine Familie, die er während seiner Reise aber immer auf dem Laufenden gehalten hat. Momentan habe er nicht vor, noch einmal so eine lange Fahrt zu unternehmen. „Aber man weiß ja nie, was nächstes Jahr kommt.“

