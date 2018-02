Ein gar nicht so heiteres Fest Die Ostritzer bekommen im April Besuch von Neonazis. Was tun? Die Stimmung schwankt.

I love NS – ich liebe den Nationalsozialismus: So lässt sich die Botschaft auf dem T-Shirt des Mannes entschlüsseln, der im vorigen Jahr in Themar an einem Neonazi-Fest teilgenommen hat. In Ostritz will man Bilder der Toleranz dagegensetzen. © imago/Michael Trammer

Ostritz. Ein buntes Friedensfest auf dem Marktplatz; ein politisches Festival auf der Lederwiese – oder doch lieber den Ort verlassen und das Haus verrammeln? Diese Frage stellt sich in diesen Wochen in Ostritz. Aber egal, wie die 2 428 Menschen sich entscheiden, die hier leben: Nach dem 22. April wird Ostritz sich anders (an)fühlen als heute. Wie, das ist noch ziemlich offen, wie sich jetzt beim offenen Vereinsstammtisch zeigte, bei dem gut 40 Menschen aus Ostritz und Umgebung im Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) St. Marienthal zusammenkamen.

Seit zehn Jahren gibt es den Vereinsstammtisch, bei dem es meist darum geht, gemeinsam etwas Tolles auf die Beine zu stellen. Die 750-Jahr-Feier vor drei Jahren, zum Beispiel. Doch jetzt geht es zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen um eine Gegen-Veranstaltung, um ein vielstimmiges „So nicht!“ Denn Hunderte Neonazis aus ganz Deutschland wollen auf dem Grundstück des Hotels „Neißeblick“ ausgerechnet am 20. April ein Festival mit dem heroischen Titel „Schwert und Schild“ feiern – am 129. Geburtstag Adolf Hitlers. Das völkische Treiben unter dem Vorzeichen der Initiale „SS“ soll von Freitag bis Sonntag dauern, und frühere Auflagen dieses Festivals hatten weit mehr als die 750 Besucher, die vom Veranstalter, dem Thüringer NPD-Funktionär Thorsten Heise, diesmal offiziell angemeldet wurden.

Diese Neonazis, sagt IBZ-Direktor Michael Schlitt mit fester Stimme an diesem Abend, dürfen die Schlagzeilen über Ostritz nicht beherrschen. Nicht wie im vorigen Jahr, als das Dorf Themar bei Suhl im Südwesten Thüringens von dem düsteren Treiben und den Medienberichten darüber überrollt wurde. Ein ähnliches Medienecho kündigte sich nun für Ostritz an.

Doch seit das IBZ vor einigen Wochen ein buntes Bürgerfest angemeldet hat und mit den Ostritzer Vereinen organisiert, bekommt die Berichterstattung bundesweit einen anderen Dreh. „Eine Stadt wehrt sich gegen Rechts“, zitierte Schlitt am Montagabend beim Stammtisch eine Schlagzeile aus einer hessischen Zeitung, ähnlich in Osnabrück oder auf „Focus online“. Es geht um viel, wollte Schlitt deutlich machen. Nämlich darum, ob Ostritz in den kommenden Wochen als energieökologische Modellstadt mit einem vielfach ausgezeichneten Begegnungszentrum und einem einzigartig schönen Kloster wahrgenommen wird – oder als Gastgeber für eine braune Brut, die Adolf Hitlers Geburtstag so feiern will, wie es ihm gut gefallen hätte.

Natürlich geht es um Politik. Auch wenn vom Ansehen der kleinen Stadt die Rede ist, geht es dem IBZ-Chef wie auch der parteilosen Bürgermeisterin Marion Prange und den Vertretern der Ostritzer Vereine vor allem darum, ein Zeichen zu setzen. Gegen völkische Diktatur, für eine offene, demokratische und tolerante (Stadt)Gesellschaft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Friedensfest“: Auf diesen Begriff haben sich die Organisatoren verständigt. Ein begriffliches Dach, unter dem viele Platz haben sollen auf dem Ostritzer Marktplatz.

Ministerpräsident Michael Kretschmer, der offiziell die Schirmherrschaft für das Ostritzer Friedensfest übernommen hat, wird das Fest gegen Rechts am Freitagabend, 20. April, eröffnen. Wer sich wie auf dem Marktplatz präsentiert, ist noch offen und hängt auch davon ab, wie sich die Ostritzer Bürger zu diesem Ereignis stellen: eher ängstlich oder eher mutig und entschlossen.

Links zum Thema Politischer Egoismus ist fehl am Platz

Die aus Görlitz stammende, international erfolgreiche Ska- und Reggae-Band „Yellow Cap“ will jedenfalls dazu beitragen, dass die Mutkurve steigt – und die Stimmungskurve. Die Band spendiert ein Konzert auf dem Marktplatz. Alles andere ist im Fluss. Doch nicht nur die bürgerliche Mitte der Gesellschaft, die Michael Schlitt besonders hervorgehoben hat, sondern auch politisch Linke wollen gegen das Neonazi-Fest ein Zeichen setzen. So hat die Partei „Die Linke“ politische „Versammlungen“ auf der Lederwiese angemeldet, ganz nahe am Hotel „Neißeblick“, wo die Neonazis feiern wollen.

Er verstehe sich als Antifaschist, sagt der Görlitzer Landtagsabgeordnete der Linken, Mirko Schultze, und er wolle nicht unpolitisch, sondern ausdrücklich politisch gegen die Rechten protestieren. Das wird ein bisschen lauter, auch musikalisch. Und das ist auch die Absicht. Die Besucher des „Schwert und Schild“-Festivals sollen den Protest hören, sagt Dorothea Schneider vom Verein „Augen auf“, der sich gegen Rechtsextremismus stark macht.

Gehört das zusammen, passt das zusammen? Ja, sagt Jan Kirchhoff, der für den Landkreis Görlitz das Demokratie-Förderprogramm „Vielfalter“ koordiniert und bei der Hillerschen Villa in Zittau angedockt ist. Es gebe unterschiedliche Arten, sich gegenüber Rechtsextremisten abzugrenzen: eine Variante ist ausdrücklich politisch und auch einem Lager zuzuordnen. Eine andere Art zeigt eine Grundhaltung, die sich nicht klar politisch einordnen lässt. Dass sich in Ostritz verschiedene Veranstalter zusammentun und miteinander abstimmen, sei ein großer Gewinn. So sieht es auch Bürgermeisterin Marion Prange. Sie ermutigt „ihre“ Ostritzer, ohne Furcht mitzutun beim Friedensfest auf dem Marktplatz.

Einige Vereine haben angekündigt, aus Angst vor Konflikten nicht teilnehmen zu wollen. Andere Ostritzer wollen an jenem Wochenende die Stadt verlassen, um nichts mitzubekommen, erzählt die Rathauschefin. Wer mag, kann sich beim nächsten Vereinsstammtisch am 21. März, ab 19 Uhr mit einmischen. Der Ort ist noch offen. Und alle organisatorischen Details, vor allem zu Sicherheit und Verkehrsführung im Ort, werden bei einer offenen Bürgerversammlung am 9. April, 18 Uhr, im IBZ vorgestellt.

www.ostritzer-friedensfest.de

zur Startseite