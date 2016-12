Ein Finanzpaket der Superlative Sachsen steht im Doppelhaushalt 2017/2018 enorm viel Geld zur Verfügung – was macht die CDU-SPD-Regierung daraus?

Der neue Doppelhaushalt wartet auf 5 000 Druckseiten mit einem Superlativ auf: Noch nie stand dem Freistaat so viel Geld zur Verfügung. © dpa

Pünktlich zum Fest sorgt Sachsens Landtag für die Bescherung – eine äußerst erfreuliche. Der neue Doppelhaushalt, den die Abgeordneten am Donnerstagabend beschlossen, wartet auf 5 000 Druckseiten mit einem Superlativ auf: Noch nie stand dem Freistaat so viel Geld zur Verfügung. Die SZ zeigt, was damit passieren soll.

Der Steuerzahler bleibt fleißig, und der Bund hört nicht auf mit dem Zahlen

Die Rekordmarken für die Etats im nächsten und im übernächsten Jahr liegen nun bei 18,58 Milliarden und 18,95 Milliarden Euro. Verantwortlich für diesen Zuwachs sind steigende Steuereinnahmen – eine Entwicklung, die das zehnte Jahr in Folge fortdauert. Zwei Wermutstropfen bleiben aber: So ist unklar, wie lange das Steuerplus anhält. Dazu gilt, trotz der Rekordeinnahmen kann Sachsen seinen Etat nur gut zur Hälfte selbst stemmen, der Rest kommt vor allem vom Bund. Hier kann man sich aber freuen. Nachdem der Solidarpakt mit dem Jahr 2019 endgültig ausläuft, gibt es nun eine sehr günstige Alternative: Ab 2020 erhält der Freistaat jährlich über 700 Millionen Euro aus anderen Bundestöpfen.

Den Rotstift bei den Investitionen angesetzt und trotzdem noch weit vorn

Die geplante Grobverteilung der aktuellen Haushaltsgelder sieht dann wie folgt aus: Ein Viertel des Etats geht nunmehr für Personalausgaben drauf – ein Posten, der gegenüber den Vorjahren stark zunimmt. Für Investitionen stehen jährlich knapp drei Milliarden Euro bereit. Das ist wiederum ein deutlicher Rückgang. Aber tröstlich: Im Vergleich mit anderen Bundesländern gehört Sachsens Investitionsquote immer noch zu den höchsten. Jeder dritte verfügbare Euro fließt schließlich in den Bereich Bildung und Forschung, dazu kommen Milliardenzuschüsse an die Kommunen.

Der Freistaat stockt beim Personal auf und rätselt nun: Wie weiter?

Was ist grundsätzlich neu? Die Antwort darauf liefert der bereits aufgeführte Anstieg der Personalkosten. So will die Landesregierung in den kommenden Jahren deutlich mehr Polizisten, Lehrer und Justizangestellte einstellen – allein die Stellenzahl im Polizeibereich soll bis 2026 um 1 000 erhöht werden. Im Landesdienst gibt es damit bald über 86 000 Beschäftigte. Zum Vergleich: Noch vor Jahren sollte diese Zahl eigentlich auf 70 000 sinken. Wie es in dem Bereich weitergeht, ist noch nicht entschieden. Während die SPD weitere Einstellungen als notwendig und finanzierbar ansieht, will die CDU Strukturen effizienter gestalten und so weitgehend mit der jetzt beschlossenen Stellenanzahl auskommen.

Sonderzuschüsse für Schulen und Krankenhäuser – und in die Sparbüchse

Die Zusatzeinnahmen kommen aber nicht alle nur dem Personalschlüssel zugute. Die schwarz-rote Landesregierung verteilt sie auch in zwei weitere Bereiche. So fließen erneut erhebliche Mittel in die Rücklagen – also in die staatliche Sparbüchse, wo sich bereits knapp eine Milliarde Euro angesammelt hat. Ein weiterer Teil wird zur Finanzierung des sogenannten Zukunftssicherungsfonds eingesetzt. Dahinter stecken eine Reihe ehrgeiziger Investitionsprojekte, für die man allein 2017 und 2018 zusammen 240 Millionen Euro ausgeben will. Geplant ist der Ausbau des Digitalnetzes, Investitionen in Schulen, Krankenhäuser sowie in Straßen und Schienenwege.

Kleine Finanzspritzen hier, neue Rücklage für Landesbankschulden dort

Die Regierungskoalition hat sich bei der Etataufstellung – nicht zuletzt durch den Druck der Landtagsopposition – aber auch um kleinere Dinge gekümmert. Das reicht von einer stärkeren finanziellen Unterstützung für Hebammen und Fußballfanprojekte und einer Stellenzulage für die Landesfeuerwehrschule in Nardt bis zur Absenkung der umstrittenen Umlage, die Sachsens reichste Gemeinden zugunsten ärmerer Kommunen abführen müssen. In die Vollen griff man dagegen erneut beim bittersten Kapitel der jüngsten sächsischen Geschichte: 82 Millionen Euro fließen in den Garantiefonds für die frühere Landesbank. Damit ist nun gesichert, dass die Gesamtbürgschaft über 2,75 Milliarden Euro an alle Gläubiger ausgezahlt werden kann.

Schwierige Selbstverpflichtung sorgt für obersten Platz auf dem Treppchen

Was in puncto Sachsen-Finanzen bleibt, ist das per Landesverfassung vorgegebene Verbot zur Aufnahme neuer Schulden, das man sich freiwillig auferlegt hat sowie der kontinuierliche Abbau der Defizite – jedes Jahr um weitere 75 Millionen Euro. Bis zur Schuldenfreiheit ist es aber ein sehr weiter Weg, noch lasten über elf Milliarden Euro auf dem Freistaat. Aber auch hier eine gute Nachricht: Die Verschuldungsquote pro Einwohner ist bundesweit die niedrigste.







