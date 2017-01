Ein Euro war die kleinste, 10 000 die größte Spende Andrea Jähnigen ist die einzige Angestellte der Stiftung. Sie kann nun mehr Geld für Notfälle ausgeben.

Andrea Jähnigen freut sich über den anhaltenden Zuwachs bei den Lichtblick-Spenden © Ronald Bonß

Frau Jähnigen, wieder hat Lichtblick eine Rekordeinnahme verbuchen können. Was sagen Sie dazu?

Ich finde es ganz toll, dass so viele Menschen Geld spenden. Mich überrascht das jedes Jahr. Ich denke immer, das müssen doch auch mal weniger werden. Aber nein, jedes Jahr werden es mehr Spender und mehr Spendenmittel, jetzt zum ersten Mal über 700 000 Euro. Großes Dankeschön an alle Spender!

Haben Sie dafür eine Erklärung?

Die Artikel in der SZ haben eine große Wirkung. Viele Leser erfahren von sozialen Härtefällen, die sie im realen Leben oft nicht kennenlernen und die es vielleicht auch gar nicht geben dürfte. Wir können sehen: Ein solcher Artikel führt direkt zu einem höheren Spendenaufkommen.

Lichtblick hatte in dieser Saison 10 810 Spender. Wie groß sind denn die Beträge?

Die kleinste Spende war diesmal ein Euro, die größte 10 000 Euro und kam von einer Dresdner Arztpraxis. Die Zahl solcher Großspenden wächst. Immer mehr Unternehmen verzichten auf Weihnachtskarten oder Geschenke und bitten dafür um Spenden für Lichtblick. Eine schöne Entwicklung. Dennoch: Der durchschnittliche Spendenbetrag liegt bei 66 Euro, die meisten Leser geben bis 100 Euro. Gut so. Jeder Euro hilft, Not zu lindern.

Der Spendenaufruf lief von November bis Januar, in dieser Zeit sind 180 000 Euro ausgegeben worden. Wofür?

Ein Teil für Weihnachtsfeiern von Sozialverbänden und Vereinen. Wir unterstützen Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger, Behinderte, Schwerkranke, Kinder bei Familienhilfen, ältere Menschen in sozialer Betreuung. Wir wollen doch viele Lichtblicke schaffen.

Welche Fälle sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Mich erschüttert, wenn junge Frauen an Krebs sterben und Kinder ihre Mutter verlieren. Solche Fälle hatten wir auch jetzt wieder. Dann ist Hilfe dringend notwendig.

Wie kann Lichtblick da helfen?

Um die emotionale Seite kümmern sich die Sozialarbeiter. Aber oft ist auch ein finanzielles Loch gerissen. Dann können wir schnell bei den Beerdigungskosten helfen. Wir geben später auch Fahrgeld, wenn die Oma zum Beispiel weit weg wohnt und das Kind sonst nicht hinreisen könnte. Wir erfüllen Kindern und Eltern Weihnachtswünsche. Wir versuchen für diese Menschen ein wenig das auszugleichen, was für die meisten von uns ganz normal ist. Es berührt mich, wenn ich dann einen Brief von einem Kind bekomme und da steht drin: Vielen Dank, jetzt kann ich endlich in einem richtigen Bett schlafen.

Wer kann noch in diesem Jahr Hilfe in Anspruch nehmen?

Vorrangig jeder, der unverhofft in Not geraten ist. Die kann bei einer alleinerziehenden Mutter mit drei, vier Kindern eintreten, wenn die Waschmaschine kaputtgeht. Oder bei Menschen, die krank werden und dann den Eigenanteil für eine Kur nicht zahlen können. Wir helfen vielen Familien, damit die Kinder in die Ferien fahren können. Auch Schuleinführungen unterstützen wir.

Wo registrieren Sie steigenden Bedarf?

Immer mehr Menschen haben Probleme, medizinische Zusatzleistungen aufzubringen oder die Fahrten zum Arzt zu bezahlen. Und die Ausgaben für Soforthilfen wachsen. Wir stellen Sozialverbänden wie der Caritas Geld zur Verfügung, damit sie schnell mal 20 Euro auszahlen können, wenn Bedürftige etwas für den Einkauf oder für ihre Kinder brauchen.

Weil Lichtblick vielen Menschen helfen will, ist der Umfang der Hilfe begrenzt.

Genau. Es gibt maximal 500 Euro, nur in Ausnahmefällen etwas mehr.

Was ist im Notfall zu tun?

An ein Sozialamt oder eine Sozialeinrichtung wenden. Sie stellen bei uns einen Antrag. Das Geld wird innerhalb von drei Wochen an die Einrichtungen überwiesen.

Das Gespräch führte Olaf Kittel.

