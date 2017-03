„Ein Achtungszeichen, aber kein Alarmsignal“ CDU-Fraktionschef Frank Kupfer über Personaldebatten, Parteiaustritte und den Ärger durch Merkels Flüchtlingspolitik.

Frank Kupfer ist seit September 2014 Vorsitzender der sächsischen CDU-Landtagsfraktion. Zuvor war er viele Jahre Minister für Umwelt- und Landwirtschaft. Der 54-Jährige vertritt seit 1994 als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis Torgau-Oschatz. © Ronald Bonß

Herr Kupfer, kürzlich gab es öffentliche Debatten über die Zukunft des Spitzenpersonals der sächsischen CDU. Ist der Fraktionsvorsitz im Landtag immer noch Ihr politischer Traumjob?

Diese Diskussion kam nicht aus der CDU heraus, sondern wurde uns von einzelnen Medien präsentiert. Dabei wurde suggeriert, Ministerpräsident Stanislaw Tillich bilde demnächst sein Kabinett um und verteile Ministerposten neu. Ich habe mit ihm gesprochen, und er sagt dazu „Nein“. Damit ist das Thema eigentlich erledigt.

Und was ist mit dem CDU-Fraktionsvorsitz, Ihr Traumjob oder nicht?

Bekannt ist, dass ich mit dem Amt zunächst etwas gehadert habe und gern Minister geblieben wäre. Jetzt wird mir das nach mehr als zweieinhalb Jahren immer wieder vorgehalten, obwohl diese Phase schon lange vorbei ist. Deshalb noch einmal klar und deutlich: Ich bin gern CDU-Fraktionschef und will das auch bleiben.

Stichwort Generationswechsel: Ist das für Ihre Partei überhaupt ein Thema?

Selbstverständlich. Das hat es immer gegeben und wird es bald wieder geben. Ich bin jetzt 54 und fühle mich nicht alt. Ich habe auch vor, 2019 noch einmal meinen Landtagswahlkreis zu gewinnen und hier politisch noch etwas zu machen – und das nicht als Hinterbänkler. Nichtsdestotrotz wird es nach und nach einen Generationswechsel geben. Auch im Kabinett. Aber eben alles zu gegebener Zeit.

Trotzdem herrscht weiter Unruhe. Neben der Personaldebatte gibt es viele Austritte – von Ex-Minister Metz bis zu einem Großteil des Stadtverbands Pirna. Besteht da nicht Handlungsbedarf?

Den Fall Pirna kann man nicht verallgemeinern, der hat eine Vorgeschichte. Viele der jetzt Ausgetretenen hatten sich zuvor schon zu einer eigenen Stadtratsfraktion zusammengeschlossen, was zwangsläufig auf einen Ausschluss hinausläuft. Die knapp 30 Austritte sind sicher viel. Gleichzeitig gab es aber auch 14 Partei-Eintritte. Das wird aber in dem Zusammenhang fast nie erwähnt. Die Sache relativiert sich also deutlich. Es ist schon ein Achtungszeichen, aber kein Alarmsignal, dass hier womöglich flächendeckend etwas schiefläuft.

Also kein Handlungsbedarf?

Insgesamt macht die sächsische CDU eine ordentliche Arbeit. Das ist aber auch nicht neu. Erfahrungsgemäß sitzen die größten Kritiker nun mal immer in den eigenen Ortsverbänden. Bei Bürgerversammlungen sieht das oft anders aus. Dass die Kritik eher von der Parteibasis kommt, ist nachvollziehbar. Als CDU-Mitglied muss man auch vor Ort den Druck und die Fragen als Erster abhalten: Warum macht die CDU das, warum macht sie nicht jenes?

Das allein erklärt aber nicht die vielen Debatten innerhalb Ihrer Partei.

Jetzt gibt es im Herbst die Bundestagswahl, und Kanzlerin Angela Merkel wird wieder als Spitzenkandidatin antreten. Mit ihr wird immer nur die Flüchtlingspolitik verbunden. Die Diskussionen dazu gehen natürlich auch durch die CDU-Ortsverbände, und viele Parteimitglieder finden ihre Handlungsweise dazu selten gut. Zumindest ist das bei uns hier in Sachsen so.

Das heißt, Sie fürchten deshalb um Wählerstimmen im Freistaat?

Das wird dieses Jahr wirklich Wahlkampf, einer um jede Stimme. Und wir müssen auch um unsere eigenen Leute kämpfen. Wir müssen immer wieder erklären, was die CDU nicht nur in den letzten vier, sondern in den letzten zwölf Jahren alles gemacht hat. Und das ist alles in allem gut. Schauen Sie auf die Arbeitslosenquote, die Investitionen, auf die Steuereinnahmen. Es boomt. Das liegt nicht nur an der Wirtschaft, sondern auch an unserer Politik als CDU. Jetzt nur alles auf die Flüchtlingspolitik zu fokussieren, ist falsch.

Die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin hat die Sachsen-CDU zumindest zähneknirschend aber immer mitgetragen. Was ist mit der eigenen Verantwortung?

Ich habe die Flüchtlingsfrage von Anfang an kritisch gesehen. Die sächsische CDU, deren stellvertretender Landesvorsitzender ich auch bin, hat schon im März 2015 gefordert, Abschiebehindernisse zu beseitigen und konsequenter im Fall von straffällig gewordenen Asylbewerbern vorzugehen. Und vieles mehr, was die Bundesregierung später erst nach und nach auf Druck hin umgesetzt hat. Es musste immer erst etwas passieren, bevor in Berlin reagiert wurde – und das ganze zwei Jahre lang. Das ärgert mich als Mitglied der sächsischen Union.

Zu dem Ärger kommt dann regelmäßig der Vorwurf, dass Sie ein extrem konservativer Politiker sind – eine Einschätzung, die kein Lob sein soll.

Ja, ich bin konservativ. Und manches von der Kritik nehme ich durchaus als Lob. Ich stehe dazu. Und ich sage auch nach wie vor, dass der Islam nicht nach Sachsen gehört. Und er gehört auch nicht nach Deutschland. Das ist nicht unsere Kultur, nicht unsere Kulturgeschichte.

Abgesehen vom Flüchtlingsthema und der Bundestagswahl: Wie steht es um die Koalition mit Sachsens SPD? Im Moment ist es ja dort verdächtig ruhig.

In unserer Koalition gibt es keine Ruhephase. Der größte Teil des Koalitionsvertrages ist zwar abgearbeitet, aber es stehen schon wieder neue Themen an, die wir im Koalitionsvertrag vor über zwei Jahren nicht bis aufs Komma ausgehandelt haben. Hier meine ich besonders die Innere Sicherheit. Ich bin sicher, dass die SPD daran interessiert ist, dass wir hier vernünftige Lösungen finden. Was beim Schulgesetz geklappt hat, sollte noch einmal funktionieren. Dann sind noch Wirtschaft und Forschung sowie das Großprojekt Breitbandausbau. Dafür ist Geld da, jetzt müssen wir das Ding aber stemmen. Wir brauchen das schnelle Internet überall in Sachsen.

Seit die SPD mitregiert, fließt plötzlich Geld – das könnte Ihrem Partner den Ruf des Barmherzigen bescheren, während die CDU eher für Knauserei steht.

Diese Rollenverteilung sehe ich nicht. Es wäre auch nur ein kurzfristiger Sieg, wenn ich mich hinstelle: Hurra, ich habe viel Geld ausgegeben! Irgendwann fällt einem das auf die Füße. Im Augenblick haben wir eine wirtschaftliche Hochphase. Was aber machen wir, wenn es mit den Steuereinnahmen plötzlich bergab geht? Dann müssen wir kürzen, auch wenn das wehtut.

Ab wann wollen Sie auf die Sparbremse treten? Etwa schon mit dem neuen Doppelhaushalt für 2019 und 2020?

Sicher noch nicht. Zum Glück droht kein Finanzloch mehr, weil Sachsen nach dem Auslaufen des Solidarpakts II weiter finanzielle Hilfen vom Bund erhält. Das ist gut und entlastet uns erst einmal. Genau so wie unsere bewährte Politik, Geld für schlechtere Zeiten zurückzulegen. Auch wenn das immer mal kritisiert wird, ist es sehr vernünftig. Wir werden den neuen Landeshaushalt mit einem ähnlich hohen Ansatz planen wie den aktuellen Etat. Allerdings darf niemand erwarten, dass wir noch einmal 1 000 Stellen bei Polizei, Lehrern oder in anderen Bereichen drauflegen können.

Ein letzter Themensprung: Die AfD stabilisiert sich, und zumindest Teile der Partei bekämpfen rechte Einflüsse …

… und ist trotzdem kein Koalitionspartner für uns. Es gibt zwar eine Entwicklung, aber ich sehe die Partei bisher nicht koalitionsfähig, weil ich nicht weiß, wo die hinwollen. Wer soll das auch wissen? Dort gibt es auf der einen Seite Leute wie Höcke mit ihren rechten Parolen. Auf der anderen Seite stellen sie im Landtag populistische Anträge wie der nach einem kostenlosen Schulessen – eine Forderung der Linken! Was soll ich damit anfangen? Da sollten Sie eher die Linkspartei fragen, ob die mit der AfD koalieren will.

Das Gespräch führte Gunnar Saft.

