Eifersuchtsdrama auf Halloween-Party Eine Bannewitzerin soll mit einem Bierkrug auf eine andere Frau eingeschlagen haben. Sie sagt, sie habe sich nur gewehrt.

Eine Halloween-Feier in Bannewitz im vergangenen Oktober artete in einer Prügelei aus. Der Fall landete nun vor Gericht. © dpa

Schon einige Zeit müssen die Angeklagte und ihr späteres Opfer Rivalinnen im Kampf um die Gunst eines Mannes gewesen sein. Trotzdem waren die Frauen lange recht normal miteinander umgegangen. Das zumindest sagen die Zeugen. Belastend sei die Situation aber schon gewesen, räumt die Beschuldigte ein. Besonders, wenn ihre blonde Nebenbuhlerin ihr und ihrem Freund vor dem Haus auflauerte oder ihnen mit dem Auto folgte.

Auf einer Halloween-Party in Bannewitz war es im vergangenen Oktober dann zum Eklat gekommen. Da soll die 26-Jährige handgreiflich geworden sein. Während sie selbst unverletzt blieb, hatte ihre Konkurrentin neben zahlreichen Blutergüssen an der Hand und am Oberschenkel auch eine Platzwunde an der Oberlippe davon getragen.

Im Gerichtsverfahren am Amtsgericht in Dippoldiswalde entschuldigt sich die zierliche Brünette nun. Sie sagt, dass sie nie beabsichtigt hatte, das Ganze so ausarten zu lassen. Damals habe sie lediglich verhindern wollen, dass die Geschädigte mit ihrem Freund spricht. „Als sie zu uns ans Lagerfeuer kam und ihre Hand auf den Arm meines Freundes legte, habe ich ihr gesagt, sie solle abhauen“, erzählt sie.

Schon kurz darauf sei es richtig zur Sache gegangen. Erst habe man sich geschubst, dann an den Haaren gezogen. „Ich hatte Angst, dass ich dabei ins Feuer gestoßen werde“, erklärt die Angeklagte weiter. Deshalb habe sie sich gewehrt und mit dem Bierglas zugeschlagen.

Die Geschädigte bestreitet, aktiv am Handgemenge mitgewirkt zu haben. Sie sagt, dass sie lediglich mit dem Freund der Angeklagten – der jetzt übrigens ihr Partner ist – etwas habe klären wollen. Doch da sei die Angeklagte schon auf sie losgegangen. Zeugen stützen die Version der Geschädigten. Allerdings, so klingt es in einem Nebensatz an, habe sie es schon darauf angelegt, die angeklagte Frau zu provozieren.

Der eigentliche Verursacher der Prügelei kann oder will nichts zur Aufklärung des Geschehens beitragen. Der Mann, der zeitweise offenbar mit beiden Frauen zusammen war, behauptet, von der Auseinandersetzung nichts mitbekommen zu haben. Bei dieser Version des Geschehens bleibt er auch, als der Richter ihn mit Zeugenaussagen konfrontiert, denen zufolge er in unmittelbarer Nähe der streitenden Frauen gestanden hatte.

Die emotional aufgeladene Stimmung, die an jenem Oktoberabend herrschte, ist für den Richter am Amtsgericht durchaus nachvollziehbar. Dennoch, so sagt er, könne man deshalb nicht mit einem Bierkrug um sich schlagen.

Wegen Körperverletzung verurteilt er die Angeklagte zu einer Geldstrafe in Höhe von 2 700 Euro. Zudem muss die Deutsche 1 000 Euro Schadenersatz an die Geschädigte zahlen. Auch die Kosten des Verfahrens muss sie tragen.

zur Startseite