„Egon“ fegt über Sachsen Das Sturmtief bringt ungemütliches Wetter nach Deutschland. Am Freitagmorgen führt das vor allem im Westen und in der Mitte des Landes zu Problemen. Die heftigste Böe ist allerdings in Sachsen gemessen worden. Bleibt es so stürmisch?

Zwischen Ehrenberg und Rossau blockiert ein Kleintransporter die Straße. Eine Sturmböe hatte den Anhänger regelrecht ausgehoben. © Jens Lowag

Sturmtief „Egon“ hat auch Sachsen fest im Griff. Im Raum Chemnitz wurden Windböen der Stärke 11 gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Wie der Dienst Kachelmannwetter auf Nachfrage von sz-online.de twitterte, wurden auf dem Fichtelberg um 8 Uhr 148 km/h gemessen - das entspricht einem Orkan. Die Wetterexperten fügten hinzu, dass es im Laufe des Tages wohl vor allem im Süden des Freistaats „schon recht ungemütlich“ wird.

Am Freitagmorgen gab es aus dem Raum Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge Meldungen über Sturmschäden. Wie die Freie Presse aus Chemnitz berichtete, waren hauptsächlich umgefallene Bäume der Grund für das gestiegene Notrufaufkommen. In der Region sind laut Verkehrswarndienst der sächsischen Polizei auch zahlreiche Straßen wegen Verwehungen oder umgestürzten Bäumen gesperrt. So auch zwischen Rossau und Ehrenberg, wo ein Transporter von der Straße geweht wurde. In Ostsachsen blieb es zunächst weniger stürmisch, über Schäden war noch nichts bekannt.

An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden gab es Flugausfälle. „Gestrichen wurde in Dresden eine Verbindung von und nach Frankfurt“, sagte Flughafensprecher Christian Adler am Freitag. In Leipzig waren jeweils zwei Ankünfte und Abflüge von und nach Frankfurt betroffen. „Schuld ist das stürmische Wetter in Frankfurt“, so Adler.

Die Windstärken nach der Beaufort-Skala zurück 1 von 13 weiter 0 - Windstille: weniger als 1 km/h 1 - leiser Zug: 1 bis 5 km/h 2 - leichte Brise: 6 bis 11 km/h 3 - schwache Brise, schwacher Wind: 12 bis 19 km/h 4 - mäßige Brise, mäßiger Wind: 20 bis 28 km/h 5 - frische Brise, frischer Wind: 29 bis 38 km/h 6 - starker Wind: 39 bis 49 km/h 7 - steifer Wind: 50 bis 61 km/h 8 - stürmischer Wind: 62 bis 74 km/h 9 - Sturm: 75 bis 88 km/h 10 - schwerer Sturm: 89 bis 102 km/h 11 - orkanartiger Sturm: 103 bis 117 km/h 12 - Orkan: ab 118 km/h

Heftiger erwischte es Niedersachsen, NRW, Baden-Württemberg, dem Saarland, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. So musste etwa die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen wegen Unwetterschäden gesperrt werden. In den anderen Ländern gab es immer an zahlreichen Stellen Verkehrsbehinderungen und immer wieder Stromausfälle. Es habe seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm gegeben, sagte etwa ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. In Baden-Württemberg gab es mehr als 400 Polizeieinsätze. Grund hierfür waren auch hier überwiegend umgestürzte Bäume, umgewehte Bauzäune und Verkehrsschilder, die der Sturm mitriss. Außerdem sprach er von zum Teil „chaotischen Zuständen“ auf den Straßen.

„Egon“ bringt im Laufe des Freitags auch weiter Sturmböen und Schnee. Bei nassem Schnee und starkem Wind könnten erneut Stromleitungen und Bäume umknicken. „Das ist eine sehr gefährliche Kombination“, sagte Meteorologe Adrian Leyser vom DWD. Vor allem im Hochland sollen winterliche Bedingungen herrschen.

In Sachsen soll nach dem Abziehen von Tief „Egon“ eine Kaltfront namens „Caius“ Schnee bringen. Spätestens am frühen Samstag werde es laut DWD in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen weiß sein. Am Wochenende werde der Wind abnehmen. Schneeschauer seien bis Sonntag wahrscheinlich. Vereinzelt könne es Sonne geben, meinen die Experten. Die Temperaturen sollen sinken, sodass es ab der kommenden Woche dann Dauerfrost gibt.

Auch in anderen Teilen Europas zeigte sich der Winter von der ungemütlichen Seite. Nach dem Durchzug eines schweren Wintersturms saßen in Nordfrankreich etwa 230 000 Haushalte im Dunkeln. Das berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo am Freitag mit Verweis auf den Netzbetreiber Enedis. Besonders betroffen seien die küstennahen Regionen Normandie und Picardie. Böen erreichten laut Sender bis zu 150 Stundenkilometer. Zahlreiche Bäume stürzten um. Enedis habe etwa 1 200 Techniker eingesetzt, um die Stromversorgung wiederherzustellen. (mit dpa)

