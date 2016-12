E-Biker bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Großharthau (Kreis Bautzen) hat sich der Fahrer eines E-Bikes schwer verletzt.

Wie die Polizei in Görlitz am Sonntag mitteilte, ist der 74-Jährige aus bisher nicht geklärter Ursache am Samstag auf einen am Straßenrand stehenden Transporter aufgefahren.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Spezialklinik. (dpa)

