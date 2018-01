Durchs wilde Sibirien Karl May verlegte seine Abenteuer nicht nur nach Amerika, sondern ebenso nach Russland. Auch dort wurden Völker unterdrückt. Den Pazifisten aus Sachsen ließ der Osten nicht kalt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Als wär’s eine Szene von Karl May: Die Zeichnung von 1882 zeigt sibirische Gauner auf dem Weg durch den Schneesturm. © Zeichnung: Ullstein Bild/Granger Als wär’s eine Szene von Karl May: Die Zeichnung von 1882 zeigt sibirische Gauner auf dem Weg durch den Schneesturm.

Karl May (1842 – 1912) konnte in Sibirien durchaus Parallelen zu den Apachen oder Dakotas entdecken.

Es riecht nach Abenteuer in Karl Mays Sibirien: „In der Tundra sind fünfundvierzig bis fünfzig Grad Kälte nach Réamur gar keine Seltenheit; fürchterliche Schneestürme sausen über Sibirien dahin und belasten die Bäume mit Schneemassen, welche den Wald meilenweit niederbrechen und zusammendrücken. In milden Tagen steigen Nebel auf, durch deren dicke, greifbare Massen man kaum zwei Schritte weit zu sehen vermag, und bleiben wochenlang auf der Ebene liegen, es dem Jäger geradezu unmöglich machend, seiner schwierigen Beschäftigung zu obliegen.“

So las sich das im Fortsetzungsroman „Deutsche Herzen – Deutsche Helden“, der zwischen 1885 und 1888 erschien. Karl May, damals Mitte vierzig und in Dresden lebend, war schon ein erfolgreicher Abenteuerschriftsteller, aber sein Frühwerk war noch weit entfernt von der späteren Berühmtheit Winnetous und Old Shatterhands. In dieser Zeit feierte Tjumen, die erste russische Stadt in Sibirien, ihr 300-jähriges Bestehen. Vermutlich hat May dieses Jubiläum auch inspiriert, einen Teil seines Romans in Sibirien spielen zu lassen. Das Buch ist heute als „Zobeljäger und Kosak“ in bearbeiteter Form des Karl-May-Verlages im Handel. Dass May eine große Erzählung nicht im Wilden Westen, sondern im „Wilden Osten“ ansiedelte, ist nur wenig bekannt – ebenso wenig, dass die russische Eroberung Sibiriens und Zentralasiens mit derselben rohen Gewalt ablief wie die des Wilden Westens.

Der Sachse Karl May war wohl, mit Millionenauflagen im In- und Ausland, der meistgelesene deutsche Schriftsteller überhaupt. Vor allem mit seinen Abenteuerromanen, seinen farbenprächtigen und fantasievollen Reiseerzählungen, hat er seinen Ruhm begründet. Es ist auch bekannt, dass May über ein umfangreiches Wissen über die Schauplätze verfügte, in die er seine Romane verlegte. Oder jedenfalls wusste er, wo er es nachschlagen konnte. Auch wenn er ethnologische und ethnografische Kenntnisse aus Enzyklopädien, Reise- und Forschungsberichten sowie Fachwerken in seine Romane einarbeitete, entstand daraus ein unverwechselbarer, „echter Karl May“. Um seinen abenteuerlichen Reiseerzählungen entsprechende Authentizität zu verleihen, hat er auch immer wieder zeitgenössische Hintergründe, Ereignisse und Persönlichkeiten in seine Romane aufgenommen; so auch in seinem Sibirien-Abenteuer.

In der Zeit, da Karl May auf dem Weg zum Ruhm war, gab es neben Wildem Westen und Orient noch einen weiteren bedeutenden Schauplatz der Weltgeschichte, der allerdings heute nur noch wenig bekannt ist. Dies war die Ausbreitung des Russischen Reiches nach Asien. Einerseits handelte es sich um die Eroberung Sibiriens, andererseits um die Unterwerfung der Länder und Völker, die die heutigen GUS-Staaten Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan oder Kirgistan ausmachen. Bei Sibirien stand die Jagd nach Reichtümern, vor allem Pelzen, im Vordergrund. Bei Zentralasien ging es zwar auch um die Ausdehnung des Zarenreiches auf der Suche nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten und Schätzen. Doch nicht nur vordergründig ging es ebenfalls um die Sicherung der eigenen Grenzen gegenüber kriegerischen, Raubzüge unternehmenden Völkern.

Es wäre erstaunlich, wenn die russischen Eroberungen in Mays Werk keine Spuren hinterlassen hätten. Sind doch für den Abenteuerschriftsteller im russischen Asien geradezu Pendants zu den Apachen oder Dakotas anzutreffen: wilde Bergvölker, romantische farbenprächtige Reitervölker, aber auch einfache Jägerstämme und kriegerische Eroberer. Und wir finden das ganze Spektrum der Eroberungsgeschichte wie in Nordamerika: blutige Metzeleien, korrupte Beamte, Siedlerströme, Glücksritter, Missionare, harte Militärs, Verrat, Seuchen, Einsetzen von Alkohol, Eisenbahnbau und so weiter. Die Parallelen sind unübersehbar. Auch im Osten war der „Wilde Westen“, und May machte ihn sich zunutze.

Die Konquistadoren Sibiriens waren die Kosaken. 1581 bis 1582 eroberten sie im Auftrag der durch Salzhandel reich gewordenen Familie Stroganow, mit Billigung aus Moskau, das tatarische Khanat Sibir und im Lauf der nächsten Jahrzehnte ganz Sibirien. Schon 1639 erreichten sie den Pazifik, 1643 entdeckten sie den Baikalsee, 1652 entstand Irkutsk, 1697 bis 1699 wurde Kamtschatka erobert.

„Da gab es Russen, Kosaken, Kirgisen, Chinesen, sogar einige Japaner, ferner Wogulen, Samojeden, Sojoten, Kalmücken, Tataren, Karakirchisen, Kirgis-Kaisaken, Bucharen, Jakuten, Tschuktschen, Korjäken, Kamtschadalen, Äïnos, Giljaken, Jukahiren und Jenissei-Ostjaken“, schreibt May in seinem Roman. „Das ist gewiss ein richtiges Völkerragout, bei dem es selbst dem Kenner aller dieser Elemente angst und bange werden kann.“ Doch der Schein trügt, fügt May hinzu, denn die meisten dieser Gruppen zeichneten sich durch ihren „friedlichen Sinn“ aus.

Die in Sibirien lebenden Völkerschaften wurden unterjocht, vertrieben und dezimiert. Erst im 19. Jahrhundert unterwarfen die Russen dann auch Zentralasien, nachdem vorhergehende Bestrebungen ohne größere Erfolge geblieben waren. Trotz heftiger Gegenwehr der einheimischen Völker wie Kasachen, Usbeken oder Turkmenen fielen alle ihre Gebiete an das Russische Reich. Zum Beispiel wurde 1868 das berühmte Samarkand erobert. 1880 bis 1881 wurden die Turkmenen unterworfen – 6 000 bis 8 000 von ihnen wurden dabei getötet, und ebenso bei den Feldzügen vorher waren Tausende der Einheimischen durch die Russen umgekommen. Sicher, hier verhielten sich die Russen nicht anders als die Briten in Indien, die Amerikaner im Wilden Westen, die Niederländer in Indonesien oder die Deutschen in Ost- und Südwestafrika. Doch die russischen Eroberungen werden heutzutage kaum thematisiert.

May hat sich der Verbannten



angenommen. Dazu gehörte in



seiner Zeit einiger Mut.

May stellt in seinem Roman „Deutsche Herzen – Deutsche Helden“ das Schicksal der nach Sibirien Verbannten in den Mittelpunkt. Er schildert es durchaus realistisch, hat also offenbar Quellen dafür benutzt. Der sibirische Stamm, den er, wie in seinen Wildwest-Erzählungen die Apachen, besonders hervorhebt, sind die Tungusen (heute Ewenken). Diese waren von Charakter und edler Gesinnung her den nordamerikanischen Prärie-Indianern durchaus vergleichbar. Sie helfen den Verbannten. Ihre Anführerin ist Prinzessin Karparla, die, wie sich schließlich herausstellt, deutscher Herkunft ist, aber als Pflegetochter eines tungusischen Fürsten aufwächst. Sie ist der „Engel der Verbannten“.



Für Mays Darstellung kann es historische Vorbilder geben: Der Krugo-Baikalsker Aufstand vor allem polnischer Verbannter 1866 – blutig niedergeschlagen, während der Aufstand bei May gelingt. Und Karparla scheint selbst ein historisches Vorbild zu haben: die Burjatin Martha Nagalowa, die 1696 einen Aufstand initiierte und Irkutsk angriff. Historische Anklänge an die Eroberung Zentralasiens durch die Russen finden sich sogar noch in Mays späterem Werk „Am Jenseits“ (1899).



May hat sich der Verbannten, damals noch verharmlosend „Verwiesene“ genannt, und auch der bedrängten Sibirier angenommen. Dazu gehörte in seiner Zeit einiger Mut, den nur wenige aufbrachten. Man braucht auch kein „positives Suchbild“ zu haben, um zu erkennen, dass sich May in seinem Leben stets der Minderheiten, der Verachteten, Verfolgten, Geknechteten, der unterdrückten Naturvölker oder der von den Europäern gedemütigten Völker des Orients angenommen hat. Dies ist – neben all seinen Leistungen auf literarischem Gebiet – eine Achtung gebietende und bleibende Leistung, zumal er damit häufig offen dem Zeitgeist widersprach.



Am Ende seines Lebens plante May sogar noch einen Dialog der Literaturen, wollte er den von ihm beschriebenen Völkern eine eigene Stimme geben, sie damit vor dem Vergessen bewahren. Zwar kam der Plan nicht mehr zur Ausführung, doch die Idee des Vorhabens lässt sich rekonstruieren (siehe Buchhinweis). Auf dem historischen Weg entlang der Ausbreitung des Russischen Reiches in Asien treffen wir viele bekannte russische Schriftsteller, aber vor allem Autoren, die den von den Russen unterworfenen Völkern angehören und bei uns im Westen kaum bekannt sind. Der Kirgise Tschingis Aitmatow (1928 – 2008) allerdings gehört zur Weltliteratur. Und viele andere Autoren der kleinen Völker gilt es neu zu entdecken und dem kulturellen Gedächtnis in der Weltliteratur zu erhalten.



Vor allem mit seinem Alterswerk „Und Friede auf Erden!“ hat May gegen Imperialismus, Kolonialismus und andererseits für den Weltfrieden und für religiöse Toleranz gekämpft. Vor allem die Aussöhnung von Orient und Abendland, die Anerkennung des Islam und die Einigung des Westens mit ihm lagen ihm am Herzen. Hier können wir von Karl May heute mehr denn je einiges lernen.



Unser Autor Dr. Eckehard Koch, geb. 1948, ist Diplom-Geophysiker und Karl-May-Forscher. Er lebt in Herne.

Mehr zum Thema lesen Sie im Buch von Eckehard Koch und Holger Kuße: Auch im Osten der Wilde Westen. Karl May und die russische Ausdehnung in Asien. Karl-May-Verlag, 384 Seiten, 25 Euro.

zur Startseite