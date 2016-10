Dulig spricht Tillich das Vertrauen aus Sachsens SPD-Chef sendet versöhnliche Signale an die CDU. An seiner Kritik hält er aber fest.

Die Kritik am Koalitionspartner CDU hat Martin Dulig parteiintern offenbar genutzt. Sachsens SPD-Chef wurde am Wochenende bei einem Parteitag auf dem Posten bestätigt – mit dem bislang besten Ergebnis. © dpa

Stolz sein auf die eigene Heimat, auf die schöne Landschaft und das eigene Dorf, dieses Gefühl ist auch den Sozialdemokraten nicht fremd. Sachsen sei ein tolles Land, und es stehe zu Recht wirtschaftlich an der Spitze der ostdeutschen Bundesländer, begann der SPD-Landesvorsitzende und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Chemnitz seine Rede. Der kollektive Stolz vieler Menschen sei legitim, nur übertreiben dürfe man es nicht. Und es müsse erlaubt sein, über Fehlentwicklungen zu reden, sonst änderten sich die Dinge nicht, sagte er an die Adresse des Koalitionspartners CDU. „In Sachsen wird nicht mehr falsch gemacht als anderswo, aber der Umgang mit Fehlern ist beispiellos schlecht.“

Ihm zu unterstellen, er rede das Land schlecht, sei Flucht aus der Verantwortung. Und mit leicht trotzigem Unterton fügte Dulig hinzu: „Ja, ich bin ein Nestbeschmutzer. Das Nest heißt aber nicht Sachsen, sondern Selbstherrlichkeit der CDU.“

Vor dem Parteitag hatte die CDU/SPD-Koalitionsregierung turbulente Tage erlebt. Nach den Pöbeleien von Pegida-Anhängern am Tag der Einheit und den Pannen im Fall des Terrorverdächtigen Al-Bakr hatte Dulig der Landes-CDU eine Mitschuld an dem ramponierten Ansehen des Freistaats zugewiesen. Sie leugne Pannen und verharmlose Sachsens Probleme mit dem Rechtsextremismus. Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte Dulig daraufhin intern mit groben Worten angegriffen und von einem beschädigten Vertrauen gesprochen.

Dulig bekräftigte vor der SPD-Basis seine Kritik an der mangelnden Fehlerkultur auf der Führungsebene in Behörden und Verwaltung. Niemand wolle dort noch Verantwortung übernehmen. Der CDU warf er vor, in der Vergangenheit zu schwelgen, weil es einst für sie „so schön war“. Doch zugleich bemühte sich der SPD-Chef um Versöhnung. Von einem gestörten Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern könne keine Rede sein. „Stanislaw Tillich hat mein Vertrauen, dass wir es gemeinsam in dieser Koalition schaffen“, sagte er großmütig. Ob der Krach mit dieser Geste beendet ist, wird sich zeigen.

Viel Zeit für Vier-Augen-Gespräche hatten Tillich und Dulig in den vergangenen Tagen nicht. Der Wirtschaftsminister war erst kurz vor dem Parteitag von einer Russland-Reise zurückgekehrt. Spätestens am Dienstag treffen sich die beiden wieder am Kabinettstisch in Dresden.

Die CDU-Fraktion hatte ihren stellvertretenden Vorsitzenden Georg-Ludwig von Breitenbuch als Beobachter nach Chemnitz entsandt. Er sprach am Rande des Parteitags von einem positiven Signal Duligs. CDU und SPD seien unterschiedliche Partner, und es sei gut, dass dies nach außen sichtbar werde. Dulig appellierte an die SPD, sie sei als Regierungspartei Teil der Verantwortung und dürfe deshalb nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Klare Kante gegen Rassismus sei für Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Aber wer Wut und Vorurteile mit sich herumschleppe, sei nicht automatisch rechts. Dem Gefühl vieler Menschen, zum Beispiel als Geringverdiener ungerecht behandelt zu werden, dürfe man nicht mit Belehrungen begegnen, warnte der 42-Jährige seine Partei. „Mit Verachtung erreichen wir diese Menschen nicht.“

In dem mit großer Mehrheit verabschiedeten Leitantrag spricht sich die SPD für einen starken Staat aus, der auf reine Sparpolitik und Stellenabbau im öffentlichen Dienst verzichtet und mehr Geld als bisher in Innere Sicherheit, Nahverkehr, soziale Sicherungssysteme, Bildung und Integration investiert. Das von der Senioren-AG geforderte allgemeine Burka-Verbot lehnte der Parteitag ab.

Bei der Wahl des Landesvorstandes bestätigten die Delegierten Dulig mit 84,7 Prozent der Stimmen als Landeschef. Es ist sein bestes Wahlergebnis auf einem Landesparteitag, seitdem er vor sieben Jahren zum ersten Mal an die Spitze der Sachsen-SPD gewählt wurde. Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange wurde mit 112 von 132 Stimmen als Stellvertreterin bestätigt. Integrationsministerin Petra Köpping kandidierte nach zehn Jahren nicht noch einmal als Partei-Vize. Ihr Nachfolger ist der Oberbürgermeister von Markkleeberg, Karsten Schütze. Er erhielt 118 Stimmen. Die Leipziger Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe bleibt Generalsekretärin.

