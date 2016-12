Duell mit Taschenrechnern Nach dem gescheiterten Personalabbau im Landesdienst rangeln CDU und SPD nun um eine neue Stellen-Obergrenze.

Es war ein klarer Satz, und er war völlig unmissverständlich. „Es gibt keine Schonbereiche mehr“, erklärte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) noch vor gut fünf Jahren und drängte damit auf einen radikalen Stellenabbau im öffentlich Dienst. Lautstark attestiert von seinem Finanzminister gab er die Richtung vor. Bis 2020 sollte die Zahl der Stellen im Landesdienst auf 70 000 sinken – oder anders gerechnet: Jeder fünfte Job der sächsischen Staatsdiener sollte wegfallen. Vornehmlich aus Kostengründen.

Dieser Plan ist heute Makulatur, der Rotstift mittlerweile in der Schublade verschwunden. Stattdessen schwenkt Sachsens nunmehr schwarz-rote Koalitionsregierung auf einen Gegenkurs. Hastig beginnt man, die größten Löcher im eigenen Personaltableau zu stopfen, das trotz aller Vorgaben bisher nur auf etwa 83 000 Stellen verringert werden konnte. Und das dürfte dann erst einmal der Tiefststand gewesen sein, denn künftig will man wieder teuer aufstocken. Mehr Lehrer sollen das angeschlagene Schulsystem stützen, zusätzliche Polizeibeamte Ordnung und Sicherheit im Land gewährleisten. Statt zu sparen, versucht man zu kitten – und steht damit erst am Anfang. Sachsens Problemliste ist nämlich länger, Schulen und Polizeiwachen stehen dort lediglich ganz oben.

Gerade für die dauerregierende CDU ist das keine freiwillige Kehrtwende, sondern eine unter dem Druck der Defizite. Regierungschef Tillich geht aber demonstrativ gefasst damit um. „Sie müssen in der Politik nicht darauf beharren, recht zu haben, sondern sie müssen bereit sein, sich zu korrigieren“, hält er heute kritischen Nachfragen zum einstigen Spardiktat entgegen.

Kommission soll Vorgaben machen

Sein Blick ist längst auf ein neues Problem gerichtet, das nun innerhalb der aktuellen CDU-SPD-Koalition schwelt: Wie weit nach oben soll es beim Landespersonal künftig eigentlich gehen? Auf 85 000, auf 87 000 oder etwa noch höher? Mehrbedarf für den öffentlichen Dienst und staatliche Einrichtungen wird jedenfalls vielerorts angemeldet – von Medizinern bis hin zu Verwaltungsspezialisten. Auch gilt der inzwischen beschlossene größere Stellenpool bei Polizei und Justiz sowie im Kultusbereich vielen allenfalls als eine Zwischenlösung.

Als Regierungspartner drängt Sachsens SPD jedenfalls schon seit Monaten darauf, dass sich das Land nicht scheuen soll, künftig so viel Personal einzustellen, wie für die Staatsaufgaben tatsächlich gebraucht wird. Verwiesen wird auf die gute eigene Kassenlage und die jüngst vereinbarte Finanzhilfe des Bundes über 2019 hinaus. Natürlich nicht alles um jeden Preis, so heißt es, aber so viel, wie sinnvoll und möglich ist. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Panter besteht hier auf Flexibilität. „Eine Personalobergrenze sehen wir nicht. Denn der Freistaat braucht genau so viel Personal, wie notwendig ist, seine Aufgaben ordentlich zu erfüllen. Und keine mehr oder weniger willkürlich gewählte Ober- oder Untergrenze“, sagt Panter auf SZ-Anfrage.

Das Problem: Offiziell stellt sich zwar auch Stanislaw Tillich hinter das Prinzip, die künftige Stellenzahl solle den künftigen Staatsaufgaben folgen. Insgeheim hofft er dann aber doch auf eine andere Lösung: Statt Personalaufwuchs mehr Effektivität.

Wenn man 200, 300 Leute hat, die heute noch nicht voll ausgelastet sind, so argumentiert der Regierungschef, brauche man keine anderen neu einzustellen. „Man muss in der Lage sein, Kräfte zu bündeln, so dass sie den Anforderungen gerecht werden“, hält er gegen und bedauert, dass dies leider noch nicht überall funktioniert. Als Kabinettschef setzt Tillich deshalb nun erst einmal lieber auf eine vom Freistaat eingesetzte Personalkommission, die solche Effektivitätsreserven in den Verwaltungen und Behörden aufspüren soll. Bisher stehen deren Abschlussergebnisse noch aus. Die Kommission sorgte lediglich zum Jahresanfang für eine ganz andere Hiobsbotschaft, indem sie vorrechnete , dass der öffentliche Landesdienst unter Überalterung leidet. Bis 2031 würden fast zwei Drittel aller aktuellen Mitarbeiter in den Ruhestand wechseln und die Personalnot noch größer. Also eine zusätzliche Hürde.

Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst und der Beamtenbund machen deshalb längst Druck. Sie glauben nicht, dass sich die hohe Arbeitslast in den Verwaltungen künftig allein durch bessere Organisation und effektivere Strukturen stemmen lässt – nötig sei mehr Personal. Selbst in der Landesregierung hegt der eine oder andere CDU-Politiker längst ähnliche Gedanken. Als Justizminister Sebastian Gemkow vor wenigen Tagen lobte, dass nun in seinem Bereich über 90 zusätzliche Stellen eingerichtet werden und zuvor auf geplante Stellenstreichungen verzichte wurde, legte er sofort nach. „Das ist gut, muss aber beim Landeshaushalt 2019/2020 weitergehen.“

