Drohungen gegen Pro Leipzig Nach der neuen Brandstiftung in Döbeln wollen die ersten Mieter ausziehen. Ein Unbekannter kündigte weitere Taten an.

In diesem Verschlag im Keller des Hauses ist am Mittwoch das Feuer gelegt worden. © Jens Hoyer

Die Brandserie im Haus Albert Schweitzer Straße 23 ist sehr mysteriös. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei noch nicht gefunden. Das Feuer bricht im Haus aus, obwohl eigentlich kein Fremder hineinkommt. Und es gibt Drohbriefe, die offenbar gegen den Vermieter Pro Leipzig gerichtet sind. Anfang vergangenen Monats steckte ein Zettel am Briefkasten des Hauses. Darauf war in sehr schlechtem Deutsch und mit vielen Fehlern geschrieben: „Ihr kommt wieder dran Leipzig das Volk muss weg“. Wenige Tage, nachdem das Schreiben auftauchte, brannte ein Fußabstreicher im Treppenhaus (DA berichtete). Auch im Zusammenhang mit der Brandstiftung im Oktober sei ein solcher Zettel aufgetaucht, sagte Tobias Bärwald, Mitarbeiter der Wohnungsgenossenschaft Pro Leipzig. Damals hatte er gegenüber dem DA noch dementiert, dass es ein solches Schreiben gibt. „Ich habe erst eine Woche später davon erfahren“, so Bärwald. Keine der Drohbriefe habe er selbst zu Gesicht bekommen, sie seien der Polizei übergeben worden.

Der Vertreter von Pro Leipzig war am Donnerstag in Döbeln und traf sich am Nachmittag mit den Mietern des Hauses. Die Tochter der 86-jährigen Frau, die bei dem Brand schwer verletzt wurde, war anwesend. Ihrer Mutter gehe es schlecht, sagte sie. „Das sind für mich Mörder“. Die Frau war von der Feuerwehr im Treppenhaus gefunden worden. Sie hatte Rauchgas eingeatmet. Der Brandstifter hatte in einem Verschlag im Keller das Feuer gelegt. Wegen des Rauchs konnten die Mieter die Wohnungen nicht verlassen. Vier Frauen wurden mit der Drehleiter von den Balkonen geholt. Eine Mieterin hat davon genug. „Das war das zweite Mal. Ich will hier raus. Irgendwann brennt es nachts“. Auch andere Bewohner erwägen ernsthaft, auszuziehen. „Das ist lebensgefährlich, hier zu wohnen“, sagte eine Frau.

Nach Ansicht von Bärwald sind alle Sicherheitsmaßnahmen ausgereizt. In der Haustür sei ein neues Schloss eingebaut. Jeder Mieter habe den Empfang quittiert. „Alle anderen Schlüssel liegen im Safe.“ Allerdings bemängeln die Mieter, dass die Zwischentür zum Nachbarhaus im Keller mit dem Schraubenzieher zu öffnen ist. Es sei nur die Klinke abgezogen worden.

Nach der Sanierung der Brandschäden vom Oktober sollte eigentlich heute die Bauabnahme sein, sagte Bärwald. Jetzt wird eine Bauberatung daraus. „Die Brandsanierer und alle Firmen wissen schon Bescheid“, sagte Bärwald. Die Arbeiten waren unter Regie der Versicherung gelaufen. „Jetzt fangen wir noch einmal an.“

Diesmal sind die Schäden allerdings nicht so groß wie beim vorigen Mal, als eine Kellerhälfte total ausgebrannt war und die Mieter bis zu vier Wochen in Ausweichquartieren und Pensionen untergebracht waren. Diesmal sind die Wohnungen bewohnbar geblieben. Die Stromversorgung konnte noch am Brandtag wieder hergestellt werden. Auch in den Wohnungen sind die Rußschäden gering, sagte eine Mieterin. Allerdings ist wieder das Telefon im gesamten Block ausgefallen. Das Kabel hängt verschmort von der Decke.

