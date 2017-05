Droht bei Glasinvest der Baustopp? Auf Radebeuls größtem Innenstadt-Baugrundstück sollen die Gebäude anders angeordnet werden – das führt zu Ärger.

zurück Bild 1 von 2 weiter So könnte das Glasinvest-Gelände an der Meißner Straße künftig aussehen. Oder auch nicht. Denn ein neuer Vorschlag verlangt, das mittlere große Gebäude weiter von der Straße abzurücken. Auf die freie Fläche sollten Bäume und ein Springbrunnen kommen. © Darstellung Schubert, Horst Architekten So könnte das Glasinvest-Gelände an der Meißner Straße künftig aussehen. Oder auch nicht. Denn ein neuer Vorschlag verlangt, das mittlere große Gebäude weiter von der Straße abzurücken. Auf die freie Fläche sollten Bäume und ein Springbrunnen kommen.

Die Draufsicht: Die rote Strichellinie zeigt die neue, vorgeschlagene Bauflucht an, auf welche das vordere Gebäude eingerückt werden sollte.

Wir haben für Glasinvest nur einen Schuss – und der muss sitzen. Ein Satz von Radebeuls CDU-Fraktionschef im Stadtrat Ulrich Reusch macht derzeit immer wieder die Runde, wenn es um das letzte große Innenstadtprojekt der Lößnitzstadt geht.

Reusch meint die Planung, die Vorgaben der Stadt, wie die drei Investoren auf dem gewaltigen Grundstück an der Meißner Straße in Ost bauen sollen. Die Beteiligten sind die Firma Hentschke Bau GmbH Bautzen, der Radebeuler Bauunternehmer Peter Heil mit seiner Firma SWG Sächsische Wohnimmobilien GmbH und die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz aus Radebeul.

Die Baufelder auf der 15 000 Quadratmeter großen Fläche sind aufgeteilt. Der Meißner Straße zugewandt will Hentschke Bau Seniorenwohnungen errichten. Die Volkssolidarität plant bereits fest mit den Wohnungen. Im hinteren Teil des Geländes sind einzelne Häuser vorgesehen. Ein Teil ebenfalls für Senioren, ein Teil soll frei verkauft werden. An der Freiligrathstraße will die Wohnungsgenossenschaft – auch für ältere Bürger – ihre Wohnungen bauen.

Das alte, ruinöse Glasinvest-Gebäude ist inzwischen abgerissen. Es hieß, dass dafür rund eine Million Euro aufgewendet werden musste. Große Hügel von Baumaterial auf dem Grundstück künden davon. Mehr darf allerdings derzeit nicht auf dem Grundstück getan werden. Es gibt keine Baugenehmigung, sagt Peter Heil, einer der Investoren. Und die Baugenehmigung gibt es bisher nicht, weil zuerst der Plan ausgelegt werden muss, jedermann dazu seine Meinung sagen kann und erst dann der Stadtrat entscheidet.

Das Besondere an dem Verfahren: Seit Wochen wird zunehmend heißer diskutiert, einerseits zwischen Stadträten und Investoren und andererseits unter den Stadträten selbst. Zuerst ging es nur um Abstände zwischen Gebäuden, dann um Tiefgaragenein- und ausfahrten. Jetzt wird ein ganzer Gebäudekomplex auf der bisherigen Fläche infrage gestellt.

Der jüngste Vorschlag stammt von Stadtrat Thomas Große (CDU). Er möchte, dass das große Gebäude an der Meißner Straße auf die Bauflucht des Gebäudes an der Hauptstraße zurückgenommen wird. Auf der frei werdenden Fläche schlägt Große vor, sollten Bäume angepflanzt und ein Springbrunnen angelegt werden.

Eine ähnliche Planung der Stadt gab es schon einmal – nämlich lange vor der jetzigen. Damals war diese neue Kante für Wohnbebauung vorgesehen. Erst als die Idee entstand, hier einen Einkaufsmarkt zu platzieren, rückte dieser an die Meißner Straße. Diese Anordnung haben die Investoren freilich gern aufgegriffen, bietet es doch die Möglichkeit, mehr Bauflächen mit Gebäuden zu belegen.

Folgen die Stadträte also Thomas Großes Vorschlag und hat Hentschke Bau weiter die Absicht, ein gleich großes Gebäude an der Meißner Straße zu errichten, müsste dies in Richtung Norden verschoben werden. Das hat zur Folge, dass Peter Heil von seinem Grundstücksanteil etwas an Hentschke Bau verkaufen müsste und selbst dann weniger Baufläche zur Verfügung hätte. Die Ausbeute an verkauf- und vermietbarer Wohnfläche wäre wesentlich geringer.

Zu diesem Vorschlag kommt außerdem noch die Forderung, für das Seniorenwohnhaus den Straßenlärm zu mindern. Ob dies mit wenigen Metern Abstand allerdings überhaupt erreichbar wäre, soll ein Lärmschutzgutachten belegen.

Peter Heil, wie vor allem auch Volker Böhme, Projektverantwortlicher bei Hentschke Bau, versuchen derzeit ihre Erregung über die neuerlichen Wendungen im Zaum zu halten. Böhme: „Wir müssen jetzt die Entscheidungen abwarten. Etwas anderes bleibt ja gar nicht übrig.“ Und Heil sagt, dass eine Aussage zum Lärmschutz als Protokollnotiz bereits vorliege. Darin stehe, dass mit dem Verrücken des Gebäudes keine wesentliche Minderung erreichbar wäre. Der Radebeuler: „Wir bringen jetzt, wie verlangt, das Gutachten und werden sehen, wie dann beim nächsten Ausschusstermin entschieden wird.“

Radebeuls Bauausschuss-Räte haben das ganze Thema in nichtöffentlicher Sitzung beraten. Entsprechend sensibel fallen ihre Meinungsäußerungen zum neuen Vorschlag, Haus nach hinten verschieben, aus. Christian Fischer (Die Linke) schreibt gerade an einer Stellungnahme der Fraktion. Deren Tenor: Die neue Idee nicht gleich beiseite schieben. Es müsse hier für die Bauherren keine Profitmaximierung sein, aber Gewinn sollen sie trotzdem machen.

Eva Oehmichen (Bürgerforum/Grüne) will dazu gar nichts sagen, nicht anders Roland Schreckenbach (Freie Wähler).

Thomas Gey (SPD) gibt zu, dass es ihm schwer falle, hier einen Schnitt zu machen. In jedem Fall würde er aber die Meinung von Bürgern einholen. Gey: „Wenn die Pläne ausgelegen haben, sollte anschließend ein Bürgerbeteiligungsverfahren mit einer Info-Veranstaltung stattfinden.“

Auch er sieht es so, dass dieser letzte große und wichtige Bauplan richtig gut werden müsse. Und für die Stadt äußert OB Bert Wendsche: „Die Pläne noch einmal komplett umzustoßen, ist nicht der Wille der Stadtverwaltung. Der neue Vorschlag würde das Projekt auf den Stand null bringen.“

Bautätigkeit null ist ohnehin schon auf dem Glasinvest-Gelände. In jedem Fall bis Juni. Denn erst nach Pfingsten tagt der Bauausschuss das nächste Mal.

