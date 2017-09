„Drohnen sind die perfekte Technologie für uns“ Zum 25-jährigen Bestehen rüstet sich das THW Radebeul für die Zukunft. Einsätze und Geräte verändern sich.

zurück Bild 1 von 3 weiter Nach der Explosion eines Wohnhauses im August in Weinböhla half das THW Radebeul beim Abstützen der beschädigten Wände. Von einer Drohne gelieferte Bilder wären für den Einsatz nützlich gewesen. Noch ist das aber nicht erlaubt. © Tino Plunert / dpa Nach der Explosion eines Wohnhauses im August in Weinböhla half das THW Radebeul beim Abstützen der beschädigten Wände. Von einer Drohne gelieferte Bilder wären für den Einsatz nützlich gewesen. Noch ist das aber nicht erlaubt.

Hoch hinauf mit der fliegenden Kamera ...

Fabian Scholz (33) engagiert sich seit 2003 im THW Radebeul und leitet es seit Januar. Beruflich ist er als IT-Administrator tätig.

Das Technische Hilfswerk (THW) Radebeul verfügt über so viel moderne Technik wie noch nie. Die 105 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sind top ausgebildet und hoch motiviert. Vergangenes Jahr verbrachten sie 10 400 Stunden im Einsatz. Doch zum 25-jährigen Jubiläum liegt auch ein Blick in die Zukunft nahe. Wie sehen Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes in den nächsten Jahren aus? Das fragte die SZ den Radebeuler THW-Ortsbeauftragten Fabian Scholz.

Herr Scholz, einer Ihrer großen Einsätze war jüngst der nach der Explosion des Wohnhauses in Weinböhla. Wie haben Sie diesen Einsatz in Erinnerung?

Er verlief so, wie man es sich wünscht. Wir wurden mit angefordert, waren schnell vor Ort. Die Absprachen mit Feuerwehr und Polizei haben eins a funktioniert.

In Ihrer Rede zur Jubiläumsveranstaltung äußerten Sie den Wunsch, dass Einsätze des THW nicht durch vermeintlich hohe Kosten zurückgehalten werden. Wie war das gemeint?

In manchen Köpfen ist noch die Überzeugung drin, dass der Einsatz des THW extrem teuer ist. Die Löhne der Arbeitnehmer müssen fortgezahlt werden und so weiter. Doch wir haben die Technik, und es ist schade, wenn sie zurückgehalten wird. Für die Helfer ist das demotivierend.

Wie ließe sich diese Situation ändern?

Die Abrechnungsordnung könnte einfacher gestaltet werden. Es gibt Überlegungen, dass der Bund einen Finanztopf bildet zur Abrechnung kleinerer Einsätze. Dazu gehört dann zum Beispiel das Ausleuchten bei einem nächtlichen Brand oder das Absperren der Autobahn nach einem Unfall.

Aber das klingt durchaus nach Konkurrenz mit der Feuerwehr.

Als das THW nach der Wende im Osten gegründet wurde, gab es sicherlich anfangs Bedenken, dass es der freiwilligen Feuerwehr Arbeit wegnehmen könnte. Als Einheit des Bundes kennen wir keine Landkreisgrenzen und können personelle Verstärkung und Spezialtechnik aus dem ganzen Bundesgebiet ranholen. Aber wir sehen uns als Unterstützer der Feuerwehr in speziellen Bereichen, haben zum Beispiel Fachleute und Spezialtechnik, wenn es um das Abstützen von Gebäuden geht, um das Beleuchten oder Beräumen von Unfallstellen oder wenn große Pumpen über lange Strecken einzusetzen sind. Seit dem Rückgang von Freiwilligen merken wir, dass wir nur gemeinsam stark sind. Übrigens sind wir immer auf der Suche nach engagierten Helferinnen und Helfern, egal welcher Herkunft und mit welchem Know-how.

Beim Festakt schilderte Bundesinnenminister Thomas de Maizière als Gast einige Zukunftsideen für die THW-Arbeit. Dabei nannte er den Einsatz von Drohnen. Wie stehen Sie dazu?

Noch ist die Nutzung ja nicht gestattet. Aber ich sehe es nicht mehr als Frage des Ob, sondern des Wie man sie in die Arbeit des THW einbezieht. Die Technologie ist perfekt für unsere Aufgaben. Man gefährdet kein Menschenleben, und sie ist günstig im Vergleich zu einem Hubschrauber. Den organisieren wir jetzt für Luftbilder von Überflutungen oder Großschäden.

Inwiefern hätte eine Drohne beim Einsatz des explodierten Hauses in Weinböhla helfen können?

Bilder aus dem Inneren des Gebäudes hätten uns Gewissheit gegeben und Zeit gespart bei der Entscheidung, dass Obergeschoss und Dach aus Sicherheitsgründen für die Nachbargrundstücke abzureißen sind. Wir hatten alles fachgerecht abgestützt. Aber der Brandursachenermittler konnte sich nur von oben ein Bild machen, er kam nicht nahe ran an den Wohnraum.

Der Minister sprach auch davon, als Antwort auf Hacker-Angriffe gegen mittelständische Betriebe Cyber-THW-Gruppen zu bilden. Denn so eine Attacke müsse so schnell beseitigt werden wie ein Brand. Eine realistische Idee?

Praktisch kann ich es mir schwer vorstellen. Das THW müsste sich in externe IT-Netze einloggen, was mit Datenschutz und Firmengeheimnissen kollidiert. So etwas wäre nur denkbar, wenn im Vorfeld spezielle Vereinbarungen zwischen THW und Firmen oder öffentlichen Verwaltungen getroffen wären. Dann müssten zum Beispiel Parallelleitungen vorgehalten werden. Eher vorstellen kann ich mir, dass das THW in solchen Notsituationen die Stromversorgung sicherstellt. Wie schon jetzt.

Das Gespräch führte Ulrike Keller.

zur Startseite