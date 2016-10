Entwarnung nach Droh-Mails an Schulen

Die Polizei sichert die betroffenen Schulen ab. © Symbolbild: dpa

An mehrere Leipziger Schulen sind am Montagmorgen Droh-Mails verschickt worden. Wie die Leipziger Polizei mitteilte, waren mindestens sieben Schulen betroffen. Über den genauen Inhalt und Absender machte die Behörde keine Angaben. Es sei Gewalt angedroht worden, hieß es in unterschiedlichen Medienberichten. Auf Twitter meldete die Polizei schließlich, sie gehe „derzeit nicht von einer Ernsthaftigkeit“ aus.

Außerdem bestätigte die Behörde, dass bundesweit Drohungen an Bildungseinrichtungen verschickt worden sind. Einem MDR-Bericht zufolge waren auch in Niedersachen und Bayern Mails gleichen Inhalts eingegangen, laut LVZ-Online auch in Magdeburg.

„Wir sind schockiert“, twitterte der Leipziger Stadtschülerrat am Morgen. Einen Medienbericht des Boulevardportals Tag24, wonach sich Schüler in ihren Zimmern verbarrikadiert hätten, bestätigte die indes Polizei nicht. Jedoch sicherten zahlreiche, teils mit Maschinenpistolen ausgerüstete Beamte die Gebäude. Schüler und Lehrer durften zeitweise die Schulen nicht verlassen.

Inzwischen wird in Leipzig der Unterricht wieder fortgesetzt. Darauf einigten sich Polizei und Bildungsagentur. Eltern sollen sich bei Fragen an die Leitung der jeweiligen Schule wenden, heißt es in einem Polizei-Tweet. (szo/dpa)

